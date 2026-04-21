Οι ΗΠΑ θα φιλοξενήσουν την Πέμπτη νέες συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου

Παρά την κατάπαυση του πυρός, το λιβανικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων ANI μετέδωσε ότι διεξήχθη ισραηλινή αεροπορική επιδρομή με drone

Οι ΗΠΑ θα φιλοξενήσουν την Πέμπτη στην Ουάσιγκτον νέα σειρά συνομιλιών μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ, καθώς εφαρμόζεται εύθραυστη κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν, επιβεβαίωσε τη Δευτέρα προς το Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Συνεχίζουμε να διευκολύνουμε τις συνομιλίες, απευθείας και με καλή πίστη, ανάμεσα στις δυο κυβερνήσεις», είπε ανωνύμως η πηγή, διευκρινίζοντας πως θα γίνουν ξανά σε επίπεδο πρεσβευτών, όπως και ο πρώτος γύρος της 14ης Απριλίου.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι απευθείας διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, τις οποίες απορρίπτει η Χεζμπολάχ, έχουν σκοπό να εξασφαλιστεί ο τερματισμός του πολέμου με διάρκεια και η ισραηλινή κατοχή τομέων του νότιου τμήματος της χώρας.

Παρότι εφαρμόζεται κατάπαυση του πυρός από την Παρασκευή ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ, το λιβανικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων ANI μετέδωσε ότι διεξήχθη ισραηλινή αεροπορική επιδρομή με μη επανδρωμένο εναέριο στον νότο, στην Κακάιγιατ αλ Τζισρ, σε όχθη του ποταμού Λιτάνι.

Οι βομβαρδισμοί του Ισραήλ σκότωσαν 2.387 ανθρώπους και ανάγκασαν πάνω από ένα εκατομμύριο πολίτες του Λιβάνου να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους από τις 2 Μαρτίου, σύμφωνα με επίσημο επικαιροποιημένο απολογισμό που δημοσιοποιήθηκε χθες.

Η δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός ανακοινώθηκε έπειτα από συνάντηση την περασμένη εβδομάδα των πρεσβευτών του Ισραήλ και του Λιβάνου στις ΗΠΑ, την πρώτη έπειτα από δεκαετίες.

Την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο απαιτούσε η Τεχεράνη, χαρακτηρίζοντας την εφαρμογή της απαραίτητη προϋπόθεση για να συνεχίσει τις συνομιλίες με την Ουάσιγκτον ενόψει του τερματισμού του πολέμου που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας την 28η Φεβρουαρίου.

Η Ουάσιγκτον ωστόσο επιμένει ότι τα δύο ζητήματα δεν συνδέονται.

