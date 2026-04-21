Δεν διαπραγματευόμαστε υπό τη σκιά απειλών, το μήνυμα του Γκαλιμπάφ στον Τραμπ
Ο Τραμπ πολιορκεί το Ιράν και παραβιάζει τους όρους της εκεχειρίας, γράφει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν
Το Ιράν δεν πρόκειται να διαπραγματευτεί υπό τη σκιά απειλών, διαμηνύει ο πρόεδρος της Βουλής του Ιράν Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ την ώρα που καταβάλλονται προσπάθειες ΗΠΑ και Ιράν να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων στο Πακιστάν.
Σε ανάρτησή του τα μεσάνυχτα της Δευτέρας έγραψε:
«Ο Τραμπ, επιβάλλοντας πολιορκία και παραβιάζοντας την εκεχειρία, επιδιώκει να μετατρέψει αυτό το τραπέζι των διαπραγματεύσεων —στη δική του φαντασία— σε τραπέζι παράδοσης ή να δικαιολογήσει την επανάληψη των πολεμοκάπηλων ενεργειών του.
Δεν δεχόμαστε διαπραγματεύσεις υπό τη σκιά απειλών και τις τελευταίες δύο εβδομάδες ετοιμαστήκαμε να αποκαλύψουμε νέα χαρτιά στο πεδίο της μάχης».
Η εκεχειρία των δύο εβδομάδων ανάμεσα στις δύο χώρες πρόκειται να λήξει σε λίγες ώρες (μέχρι και την 21η Απριλίου θα είναι σε ισχύ). Η πιθανότητα να παραταθεί θεωρητικά δεν έχει αποκλειστεί, αλλά δεν φαίνεται για την ώρα ισχυρή.
Νωρίτερα τη Δευτέρα, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί δήλωσε στον Πακιστανό ομόλογό του Ισάκ Νταρ ότι οι «συνεχιζόμενες παραβιάσεις της εκεχειρίας» από τις ΗΠΑ αποτελούν σημαντικό εμπόδιο στη συνέχιση της διπλωματικής διαδικασίας, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών στην Τεχεράνη.
ترامپ با اعمال محاصره و نقض آتشبس میخواهد تا به خیال خود این میز مذاکره را به میز تسلیم تبدیل کند یا جنگافروزی مجدد را موجّه سازد.— محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 20, 2026
مذاکره زیر سایهٔ تهدید را نمیپذیریم و در دو هفتهٔ اخیر برای رو کردن کارتهای جدید در میدان نبرد آماده شدهایم.
