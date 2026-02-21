Το Psaroloco Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου στο Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή

Το Psaroloco Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου επιστρέφει για το 2026, μετατρέποντας το Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή σε ένα πνευματικό εργαστήριο όπου η νεανική περιέργεια συναντά την υψηλή τέχνη. Με ένα επιμελημένο πρόγραμμα 64 ταινιών από 26 χώρες, η φετινή διοργάνωση επενδύει στην καλλιτεχνική ωριμότητα, επιλέγοντας έργα που διακρίθηκαν σε διοργανώσεις όπως οι Κάννες και το SXSW.Η φετινή κινηματογραφική αιχμή του φεστιβάλ προσφέρει ένα ταξίδι υψηλών απαιτήσεων, εστιάζοντας στην πολυπλοκότητα της ενηλικίωσης και την αναζήτηση ταυτότητας σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο. Με ταινίες που καταρρίπτουν τα σύνορα μεταξύ προσωπικού και συλλογικού - όπως το συγκλονιστικό "The Spectacle" (Cannes 2025) σε διεύθυνση φωτογραφίας του Θύμιου Μπακατάκη, το οικείο ντοκιμαντέρ "Murewa" (SXSW 2025), αλλά και το καθηλωτικό «Κολοσσαίο» (The Colosseum) με τη συμμετοχή του Vincent Cassel— το πρόγραμμα ανατέμνει θεματικές όπως η κοινωνική ορατότητα, οι ταξικές ανισότητες και η ασφυκτική πίεση του πρωταθλητισμού. Σε μια ιστορική πρωτιά για τον θεσμό, περιλαμβάνεται επίσης η ταινία κινουμένων σχεδίων μεγάλου μήκους "MARY ANNING" (για παιδιά 10 ετων και άνω) του Marcel Barelli, μια αφήγηση που ανασύρει από τη λήθη τη γυναικεία συνεισφορά στην επιστημονική γνώση.Πιστή στην αρχή της καθολικής προσβασιμότητας, η διοργάνωση μεριμνά για τους νεότερους σινεφίλ (4-6 ετών), προβάλλοντας ταινίες υποψήφιες για τα Βραβεία BAFTA 2025, μεταγλωττισμένες ώστε να διασφαλίζεται η παιδαγωγική τους αρτιότητα. Ωστόσο, η εμπειρία του Psaroloco υπερβαίνει τα όρια της σκοτεινής αίθουσας. Κάθε προβολή πλαισιώνεται από εξειδικευμένα Εκπαιδευτικά Τετράδια, ενώ οι θεατές καλούνται να αναπτύξουν το κριτικό τους βλέμμα και να αναγνωρίσουν το σινεμά ως έναν ζωντανό χώρο διαλόγου και ενσυναίσθησης, αναλαμβάνοντας ενεργό ρόλο μέσω του Βραβείου Κοινού.Η παρουσία της πολυβραβευμένης Γαλλίδας σκηνοθέτιδας και εικονογράφου Caroline Attia Larivière —γνωστής από τις συνεργασίες της με τους New York Times και το ELLE— επισφραγίζει τον διεθνή χαρακτήρα της διοργάνωσης, προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία μύησης στα άδυτα της βιομηχανίας του animation. Μέσα από ένα πλούσιο φάσμα δράσεων, από τη δημιουργική γραφή και τη μεταγλώττιση μέχρι την παραγωγή podcasts και την κριτική ανάλυση, το Psaroloco 2026 προσκαλεί τα παιδιά και τους εφήβους να γίνουν οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές της δημιουργικής διαδικασίας, ανακαλύπτοντας τη δική τους, αυθεντική φωνή.