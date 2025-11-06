Ο οδηγός ταινιών του Δημήτρη Δανίκα

Στο πρώτο μισό δύο νεαροί συνωμοσιολόγοι ο αντιπαθής και εμμονικός Τέντι και ο ευτραφής και χαζούλης Ντον απάγουν πανίσχυρη CEO μιας μεγάλης εταιρείας. Γιατί; Επειδή και οι δύο είναι πεπεισμένοι πως η Μισέλ (αυτό το όνομά της) είναι εξωγήινη με σκοπό να καταστρέψει τον πλανήτη Γη. Ε και; Επί σαράντα λεπτά η Εμμα Στόουν φυλακισμένη, κουρεμένη με την ψιλή να ικετεύει μερικά ψίχουλα αγάπης από τους δύο ανεκδιήγητους δεσμώτες της—τόσοοοο χαμηλά!Η αληθινή ιστορία της Κρίστι Μάρτιν. Πρωταθλήτριας στο γυναικείο Boxing. Κόρη ανθρακωρύχων. Λεσβία στην αρχή αλλά στη συνέχεια προσαρμοσμένη ως τυπική σύζυγος σε λευκό γάμο με τον προπονητή της. Η Κρίστι που όλες τις καθάριζε στο ρίνγκ. Αλλά στην προσωπική της ζωή υποταγμένη στα αρσενικά «αφεντικά» της. Ένα καθαρό, ακατέργαστο, θηλυκό διαμάντι--Η ερμηνεία της Σίντνει Σουίνι το μεγάλο ατού της ταινίας!Αληθινό περιστατικό με κινηματογραφικό χρόνο μισής ώρας, τεντώθηκε στα ενενήντα λεπτά. Τι είναι; Η συμβολική ανάσταση μιας δολοφονημένης από Παλαιστίνη. Η Φάτμα Χασόνα, μια 25χρονη φωτορεπόρτερ, ζει στη Λωρίδα της Γάζας. Μέσα από την οθόνη του τηλεφώνου της, εκμυστηρεύεται στην κινηματογραφίστρια την πείνα, τον φόβο, αλλά και τις μικροσκοπικές εκρήξεις χαράς από μια θλιβερή καθημερινότητα—βαρεμέρα!Τα γνωστά. Και συνηθισμένα. Μια ιστορία για την πιτσιρικαρία των πολυκινηματογραφικών συγκροτημάτων. Σε απομακρυσμένο πλανήτη ένας νεαρός Κυνηγός, απόκληρος της φυλής του, βρίσκει απρόσμενο σύμμαχο στη Tία και ξεκινά ένα επικίνδυνο ταξίδι αναζητώντας τον απόλυτο αντίπαλο. Κάπως έτσι και οι δύο εισβάλουν σε μια επικίνδυνη ζώνη. Το παιχνίδι της επιβίωσης--Τα ίδια και τα ίδια!

Αν την ίδια βαρετή και αποκρουστική ιστορία την είχε γυρίσει κάποιος άλλος, ουδείς θα έδινε σημασία. Επομένως σημασία δεν έχει τι λες. Σημασία έχει ποιος το λέει. Ε όχι και έτσι. Ουδείς σε ασυλία. Πάμε παρακάτω. Ολες, πλην μιας, κάτω από τη μετριότητα. Μοναδική εξαίρεση το «Christy» με μια εξαιρετική Σίντνει Σουίνι

Ταινιάρα με τα όλα της. Μετά από ένα ατύχημα με αυτοκίνητο, ένας άντρας υποψιάζεται ότι δίπλα του ίσως και να στέκεται ο βασανιστής του από το μακρινό παρελθόν. Είναι όμως αυτός; Μπας και κάνει λάθος; Η συνέχεια; Στο δρόμο πέφτει πάνω σε μια ομάδα πρώην βασανισμένων από τους «λεβέντες» των μουλάδων. Και αρχίζει το πάρτι. Ενας εξ αυτών θέλει να τον σκοτώσει. Κάποια στιγμή τον αναγκάζουν να σκάψει τον τάφο του. Και τον πετάνε μέσα-μη το χάσετε!

Η Helena Bertha Amalie "Leni" Riefenstahl (1902-2003). Που άρχισε την καριέρα της ως χορεύτρια και στη συνέχεια έλαμψε στο ρόλο της σκηνοθεσίας. Η ταινία της «ο θρίαμβος της θέλησης», καθώς και το ντοκιμαντέρ για τους Ολυμπιακούς του Βερολίνου, όπου ο αφροαμερικανός Τζέσε Οουενς εξευτέλισε τους γίγαντες της Αριας φυλής. Σ αυτό το εξαιρετικό ντοκιμαντέρ πλήθος συνεντεύξεων της Ρίφενσταλ, μετά το γκρέμισμα του Τρίτου Ράιχ, να επιμένει πως τίποτα από τις φρικαλεότητες γνώριζε. Την πιστεύετε; --μάθημα ιστορίας

Η Top ιστορία του επταήμερου. Το στόρι με μα φράση: Όταν ο εχθρός τους επανεμφανίζεται μετά από 16 χρόνια, μια ομάδα πρώην επαναστατών ενώνεται για να σώσει έναν δικό τους άνθρωπο. Η εκδίκηση είναι δική μου. Το σενάριο και η σκηνοθεσία από τον εξαιρετικό Πολ Τόμας Αντερσον («Θα χυθεί αίμα») μέσα στους καλύτερους δημιουργούς στις ΗΠΑ. Ο Ντι Κάπριο κομμένος και ραμμένος για τον ρόλο του. Την παράσταση κλέβει ο Μπενίσιο Ντελ Τόρο. Θα σαρώσει στα ταμεία των πολυκινηματογράφων!—θα σκίσει

Από τις πιο εμβληματικές στιγμές στην ιστορία του Κινηματογράφου. Με την υπογραφή του Καρλ Ντράγιερ (1889-1968). Κορυφαίος της Δανίας αλλά και ολόκληρης της Σκανδιναβίας. Υπόδειγμα αυστηρότητας και οικονομίας στην αφήγηση Η ταινία παραγωγής 1943. Το στόρι απλό και αποκαλυπτικό. Η γοητευτική νεαρή σύζυγος ενός ηλικιωμένου ιερέα ερωτεύεται τον γιο του μέσα στο πλαίσιο του τρόμου που φέρνει το κυνήγι μαγισσών στη Δανία του 17ου αιώνα. Σύγκρουση μέχρι θανάτου!--αριστούργημα

Εδώ συμβαίνει μια παράταιρη και αταίριαστη συνύπαρξη. Όταν ο «εξορκιστής» συναντάει την «φθινοπωρινή σονάτα» του Ινγκμαρ Μπέργκμαν. Γίνεται; Όχι δεν γίνεται. Όταν ο πατριάρχης μιας οικογένειας πεθαίνει, η σχέση ανάμεσα σε μητέρα και κόρη βυθίζεται σε αχαρτογράφητα νερά. Η μητέρα, συντετριμμένη από την απώλεια, προσλαμβάνει μυστηριώδη άνδρα για να την βοηθήσει να φέρει πίσω τον σύζυγό της από τους νεκρούς!--Μα ποιος το σκέφτηκε;Animation για μικρά παιδιά. Η Έντα, ένα νεαρό ποντικάκι με μεγάλα όνειρα, αρπάζει την ευκαιρία να συμμετάσχει στο Grand Prix μεταμφιεσμένη ως ο ήρωάς της, ο Εντ. Αντιμετωπίζει την πρόκληση και ξεπερνάει τα σαμποτάζ του αντιπάλου της για να αποδείξει πως ακόμη και ο μικρότερος αγωνιζόμενος μπορεί να έχει τον μεγαλύτερο αντίκτυπο--χαριτωμένο

Κάθε καλοκαίρι, στα ορεινά της νότιας Πίνδου, ένα αυτοσχέδιο τουρνουά ποδοσφαίρου δίνει ζωή στα χωριά και τους ανθρώπους της περιοχής. Η επεισοδιακή πορεία στο τουρνουά της ομάδας του Αρματολικού, αποκαλύπτει το συναρπαστικό ζωντάνεμα μιας μικρής κοινότητας, η οποία μπορεί τους περισσότερους μήνες του χρόνου να είναι σχεδόν άδεια, το πνεύμα της όμως, παραμένει ζωντανό--Έξαιρετικό ντοκιμαντέρ για την Ελλάδα, ικανή για το καλύτερο και το χειρότερο!





Ενας περιφερόμενος και περιπλανώμενος στα πεζοδρόμια και στους καμπινέδες μιας μεγαλούπολης όπως το Λονδίνο. Το περιττό φορτίο μιας σύγχρονης κοινωνίας που έχει ξεγράψει από το σύστημά της χαρακτήρες όπως εκείνος ο τελειωμένος. Και εκείνος για να συντηρηθεί καταφεύγει σε μικροκλοπές. Ακόμα και στην επαιτεία. Ακόμα και στη βία. Τρέχοντας στο κενό—πολύ καλό



Θρυλικό, κλασικό του 1965 από Πολωνία. Οπου κατά τη διάρκεια των Ναπολεόντειων πολέμων , σε ένα ερημωμένο σπίτι, δύο αντίπαλοι στρατιώτες, βρίσκουν ένα χειρόγραφο, το οποίο εξιστορεί την ιστορία του παππού του, Ισπανού αξιωματικού, Αλφόνσο βαν Γουόρντεν. Τότε αυτός θα αρχίσει ένα ταξίδι περιπετειών και ιστοριών ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη φαντασία--Ο Κόπολα και ο Σκορσέζε το λάτρεψαν.

Περίεργη και ιδιαίτερη ιστορία. Πάει κάπως έτσι Κατά τη διάρκεια επτά παραισθησιογόνων ημερών, ένα ανώνυμο χωριό, σ’ έναν απροσδιόριστο χρόνο και τόπο, εξαφανίζεται. Γουόλτερ Θερσκ –ένας αστός που έγινε αγρότης– και ο Λόρδος Τσαρλς Κεντ, γαιοκτήμονας της περιοχής, είναι δυο παιδικοί φίλοι που προετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν μια εισβολή από τον έξω κόσμο. Το ατού της ταινίας η μαγευτική φωτογραφία. Σε καθηλώνει!—για ψαγμένους







Η καλύτερη επιλογή γι αυτό του επταήμερο. Χήρα και ιδιοκτήτρια μικρού καταστήματος αλιευτικών ειδών, ξεκινά ένα προσκύνημα στη λίμνη Χίλντα, στην απομακρυσμένη βόρεια Μινεσότα. Εκεί πέφτει πάνω σε νεαρή γυναίκα, η οποία κρατείται αιχμάλωτη από ένα επικίνδυνο ζευγάρι. Οι απαγωγείς είναι οπλισμένοι και αποφασισμένοι να δολοφονήσουν. Ανελέητο θρίλερ με ίχνη τρόμου. Εξαιρετική Η Εμμα Τόμσον—θα το ξανάβλεπα!





Ο Λικ Μπεσόν λοιπόν σκηνοθετεί τον μύθο του πρίγκιπα Βλαντ Ντρακούλ που αναζητώντας την υπέρτατη λατρεία του στο πρόσωπο της νεκρής Ελιζαμπέτα, καταλήγει να γίνει βαμπίρ, πίνοντας αίμα, πιστεύοντας ότι η αγάπη ποτέ δεν πεθαίνει. Όμως τίποτα και κανείς αιώνιος--καλοφτιαγμένο



ΕΤΣΙ ΚΙ ΕΤΣΙ



Πήγα να το δω με τις καλύτερες προθέσεις. Όμως στη διαδρομή απογοητεύτηκα. Το στόρι προκαλεί μειδιάματα. Όμως οι άγγελοι με τα φτερά υπονομεύουν. Τι γίνεται όταν ένας καλοπροαίρετος – αλλά εντελώς… άγαρμπος – άγγελος μπλέκει τις ζωές ενός εξουθενωμένου εργάτη και ενός πάμπλουτου καπιταλιστή;--το περίμενα καλύτερο





Animation για μικρά κοριτσάκια. Στις Αλπεις, η 8χρονη Χάιντι, απολαμβάνει την ανέμελη ζωή της με τον στοργικό παππού της. Σε μια από τις βόλτες της, βρίσκει και σώζει έναν τραυματισμένο μικρό λύγκα από μια παγίδα που έστησε ένας πονηρός βιομήχανος—για νήπια





Ένας σκύλος, ο Ίντι, ξεκινά μια νέα περιπέτεια με τον ιδιοκτήτη του, εγκαταλείποντας την αστική ζωή για ένα άδειο οικογενειακό σπίτι στην εξοχή. Από την αρχή, δύο πράγματα είναι ξεκάθαρα: ο Ίντι είναι επιφυλακτικός απέναντι στο ανατριχιαστικό παλιό σπίτι και θα πολεμήσει με κάθε τρόπο για να μην χάσει το αφεντικό του—κι όμως είναι horror movie με σκύλο—γαβ γαβ!





Animation κινεζικής παραγωγής. Σαρώνει στα ταμεία. Ο Νεζά, ένα δαιμονικό παιδί που ανατράφηκε από ανθρώπους, σχηματίζει μια εύθραυστη συμμαχία με τον πρίγκιπα των Δράκων, Άο Μπινγκ, σε μια επική μάχη για την προστασία των φυλών τους. Μετά τη σύγκρουση, τα σώματά τους βρίσκονται στο χείλος της καταστροφής. Ο Νεζά πρέπει τώρα να ξεκινήσει μια επικίνδυνη αποστολή για να αποκτήσει ένα ελιξίριο που θα επαναφέρει το σώμα του Άο Μπινγκ!—μόνο για μικρά παιδιά



ΑΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ







Συνηθισμένη ιστορία τρόμου. Οπου η μία αδελφή με το όνομα Μία , αναζητά απεγνωσμένα την αδελφή της που είχε εξαφανιστεί κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της viral ερευνητικής σειράς της, “Paranormal Paranoids”--Καταλάβατε; Θέλετε κι άλλο;





Πριν από τέσσερα χρόνια, ο 13χρονος Φιν που σκότωσε τον απαγωγέα του και κατάφερε να δραπετεύσει, έγινε ο μοναδικός επιζών του «Αρπαχτή». Όμως το αυθεντικό κακό υπερβαίνει τον θάνατο και το τηλέφωνο χτυπά ξανά-στη θέση σας θα το προσπερνούσα







Ένα εξαιρετικά εξελιγμένο πρόγραμμα, ο Ares, αποστέλλεται από τον ψηφιακό κόσμο στον πραγματικό για μια επικίνδυνη αποστολή, σηματοδοτώντας την πρώτη επαφή της ανθρωπότητας με οντότητες τεχνητής νοημοσύνης—Προφητικό μεν, κουραστικό δε—Η τεχνολογία δεν κάνει πάντα καλό!





Μεταγλωττισμένο Animation για μικρά παιδιά. Κυρίως κοριτσάκια Η Γκάμπι λοιπόν ξεκινάει για ένα οδοιπορικό με τη γιαγιά της με προορισμό το Σαν Φρανσίσκο. Όταν όμως το αγαπημένο της κουκλόσπιτο καταλήγει στα χέρια μιας εκκεντρικής κυρίας που αγαπά τις γάτες η Γκάμπι θα ζήσει μια περιπέτεια στον πραγματικό κόσμο για να σώσει το κουκλόσπιτο πριν να είναι αργά. Καλοφτιαγμένο. Όμως αυτό δεν φτάνει--Μάλλον θα απογοητεύσει!

Από το Τέξας ο Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ. Λάτρης της Nouvelle Vague. Του «Νέου Κύματος». Μοναδικού στα παγκόσμια χρονικά. Και αποφασίζει. Να προσαράξει στο Παρίσι. Να ανακαλύψει Γάλλους ηθοποιούς που να μοιάζουν, φτυστοί, με Γκοντάρ, Μπελμοντό, Τζιν Σίμπεργκ. Και τους ανακάλυψε. Και σε μια μαυρόασπρη ταινία να αφηγηθεί το «πως» έγινε το «με κομμένη την ανάσα» αυτό το αριστούργημα. Που το Βρετανικό περιοδικό «Sight and Sound» το έχει κατατάξει στο νούμερο 13—μόνο για λάτρεις της ποιότητας!Πάλι η οικογένεια. Ο ένας αντιγράφει τον άλλον. Εδώ λοιπόν μητέρα και κόρη καλούνται να εξερευνήσουν ό,τι απέμεινε μετά από ένα καταστροφικό ατύχημα που αποκαλύπτει μια συγκλονιστική προδοσία και τις αναγκάζει να αντιμετωπίσουν βαθιά κρυμμένα οικογενειακά μυστικά--Προθέσεις χωρίς αποτελέσματα. Βαρέθηκα!Εδώ περίμενα να συναντηθώ με συναρπαστική ιστορία. Λόγω του Τουρκουγερμανού Φατίχ Ακίν. Όμως απογοητεύτικα. Λίγα πράγματα. Γερμανία, άνοιξη του 1945. Ενώ ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος βαίνει προς το τέλος του, ο 12χρονος Νάνινγκ με τη μητέρα του είναι βαμμένοι Ναζί. Και τώρα που όλα αλλάζουν από που θα βρουν να φάνε και να επιβιώσουν;--στην κόψη του ξυραφιού!Ένας νεαρός αλλά ήδη θρυλικός τζόκεϊ στα πρόθυρα της καταστροφής. Και αντιμέτωπος με τον μαφιόζο χρηματοδότη του που σχεδιάζει να τον σκοτώσει. Ταυτόχρονα η σύντροφός του, επίσης διάσημη τζόκεϊ, περιμένει το πρώτο τους παιδί. Την μέρα της σημαντικότερηςκούρσας της ζωής του, που θα τον ξελάσπωνε, ένα σφοδρό ατύχημα θα τον ρίξει σε κώμα! Ο Τζόκει γίνεται ζόμπι—σουρεαλιστικό αλλά κουραστικό!Από τους Ελληνες της Σουηδίας του 1972. Από το ομότιτλο μυθιστόρημα του Θοδωρή Καλλιφατίδη. Συμμετείχε και στο σενάριο. Ο Στέλιος, ένας νεαρός Έλληνας μετανάστης, φεύγει από την Ελλάδα για να εγκατασταθεί στη Σουηδία. Εκεί προσπαθεί να προσαρμοστεί σε μια ξένη κοινωνία. Στην πορεία έρχεται αντιμέτωπος με τη μοναξιά, τον ρατσισμό και την αποξένωση, ενώ παράλληλα δημιουργεί μια σχέση με μια Σουηδέζα—με πολλές ρυτίδεςΚινούμενα σχέδια Made in Japan. Με άφθονη βία. Οπου Denji που δούλευε ως Κυνηγών Διαβόλων για τη μαφία, προσπαθώντας να ξεπληρώσει το χρέος από τους γονείς του, μέχρι που η μαφία τον πρόδωσε και τον σκότωσε. Καθώς έχανε τις αισθήσεις του, ο αγαπημένος σκύλος-διάβολος που είχε ως χαρακτηριστικό του το αλυσοπρίονο, έκανε μια συμφωνία μαζί του και του έσωσε τη ζωή-μόνο για πιτσιρίκια μασουλώντας ποπ κορν!