Ο Μελ Γκίμπσον σκηνοθετεί το νέο «Φονικό Όπλο»

Ύστερα από... 23 χρόνια, ένα ακόμη «Φονικό Όπλο» θα πάρει το δρόμο για τις αίθουσες. Η πρώτη ταινία δράσης, με σκηνοθέτη τον αείμνηστο Ρίτσαρντ Ντόνερ, προβλήθηκε στη μεγάλη οθόνη το. Δύο χρόνια αργότερα, η δράση συνεχίστηκε με το σίκουελ ''', το οποίο απέσπασε πολύ θετικές κριτικές, σπάζοντας ταμεία. Τα σίκουελ συνεχίστηκαν, μέχρι που έγιναν τέσσερα.Δύο δεκατίες μετά το τελευταίο, ο Μελ Γκίμπσον , που ως νεαρός τότε δυναμίζε τη μεγάλη οθόνη με τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην ταινία, αποκάλυψε πως θα δώσει συνέχεια στην περιπέτεια δράσης, σκηνοθετώντας την νέα ταινία.Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Sun, ο 65χρονος Μελ Γκίμπσον επιβεβαίωσε ότι θα σκηνοθετήσει και θα πρωταγωνιστήσει στο "," 23 χρόνια μετά την κυκλοφορία του τελευταίου σίκουελ.«Ο Ρίτσαρντ Ντόνερ που σκηνοθέτησε όλες τις προηγούμενες ταινίες ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος» δήλωσε ο ηθοποιός.Από εκδήλωση στο Λονδίνο, όπου προχώρησε στη σχετική αποκάλυψη, ο Γκίμπσον αναφέρθηκε ακόμη και στο προφητικό σχόλιο του πρώην σκηνοθέτη της σειράς ταινιών: «Ο Ντόνερ μου είπε μια μέρα: ''κοίταξε να δεις μικρέ, εάν ρίξω το μπαλάκι σε σένα, θα το πιάσεις''. Και τότε του είπα: ''Πάψε''. Τελικά όμως απεβίωσε».«Μου ζήτησε να το κάνω, εγώ όμως δεν είπα τίποτα. Το είπε στη σύζυγό του, το στούντιο και την παραγωγή. Οπότε θα σκηνοθετήσεω την πέμπτη σειρά», συμπλήρωσε ο σκηνοθέτης και ο ηθοποιός.Ο Μελ Γκίμπσον υπενθυμίζεται πως έχει σκηνοθετήσει τις ταινίες ''The Passion of the Christ'', ''Apocalypto'' και ''Hacksaw Ridge''.Ακόμη, πάντως, δεν έχει ξεκαθαριστεί ποιος θα είναι ο ρόλος του ως ηθοποιού στο ''Lethal Weapon 5''.