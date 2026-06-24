«Τρέχω και δε φτάνω»: Μια μοναδική παράσταση για τον ρόλο του χρόνου στη ζωή μας

Μία μοναδική παράσταση που πραγματεύεται την έννοια του χρόνου και το ρόλο του στη ζωή μας θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν όσοι βρεθούν στο πανέμορφο, στηντηΤο σενάριο, τη σκηνοθεσία και την χορογραφία υπογράφει η εξαιρετικά ταλαντούχα και δημιουργική. Στην παράσταση συμμετέχουν περισσότερα απόδιαφόρων ηλικιών, μαθητές της Σχολής Χορού Ζωή Ανδρίτσου, αλλά και καταξιωμένοι ηθοποιοί, όπως ο Γιώργος Γιαννόπουλος και η Θεοδώρα Σιάρκου.Επίσης, δίνουν τον δικό τους ξεχωριστό τόνο τα μουσικά συγκροτήματα Passpartout Band και Otra Rota, που συνεργάστηκαν για το τραγούδι της παράστασης.Η παράσταση «Τρέχω και δε φτάνω» αποτελεί κατά κάποιον τρόπο sequel της πολύ επιτυχημένης παράστασης «Το Νησί των Μυστικών», που προσέλκυσε χιλιάδες θεατές στο Θέατρο Φλόκα το 2022.Η έννοια του χρόνου και η επίδρασή του στις ζωές όλων μας αποτελεί τον πυρήνα της νέας ιστορίας.Τελικά, τι είναι ο χρόνος;Ένας αόρατος διώκτης; Ένας σοφός θεραπευτής; Ή μήπως μια γέφυρα που ενώνει ξανά ανθρώπους, ψυχές και ιστορίες που δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί;Η μαγεία της αναζήτησης επιστρέφει...

Οι τέσσερις φίλες από το «Νησί των Μυστικών» συναντιούνται ξανά σε ένα ταξίδι που ξεκινά ως μια απλή έκπληξη γενεθλίων και μετατρέπεται σε μια συναρπαστική περιπέτεια πέρα από τα όρια του χρόνου.Ένα παράξενο ατύχημα. Μια μυστηριώδης γυναίκα. Ένα δέντρο που κρύβει περισσότερα μυστικά απ’ όσα φαντάζονται.Σε μια παράλληλη διάσταση, θα βρεθούν αντιμέτωπες με τις επιλογές τους, τα όνειρά τους και όσα άφησαν πίσω.Κι όταν πιστέψουν πως όλα έχουν τελειώσει, η αλήθεια θα αρχίσει να αποκαλύπτεται...Μέσα από τον συνδυασμό του χορού με την μουσική, το τραγούδι και το θέατρο η Ζωή Ανδρίτσου καταφέρνει να δημιουργήσει ένα ξεχωριστό σύμπαν, όπου εναλλάσσονται αρμονικά η χαρά, το γέλιο, ο προβληματισμός και η συγκίνηση.Οι παραστάσεις της Σχολής Χορού Ζωής Ανδρίτσου στο Θέατρο Φλόκα στην Αρχαία Ολυμπία αποτελούν καλλιτεχνικό γεγονός εδώ και χρόνια για την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας.Οι χιλιάδες θεατές που κατακλύζουν κάθε χρόνο τις κερκίδες του θεάτρου Φλόκα απολαμβάνουν μία καλλιτεχνική δημιουργία διεθνών προδιαγραφών με εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια και συγκλονιστικές χορογραφίες που καθηλώνουν μικρούς και μεγάλους.Μία πρώτη γεύση από το τι θα παρακολουθήσουν φέτος οι θεατές αποτελεί το πραγματικά εντυπωσιακό βίντεο που ακολουθεί.«Τρέχω και δε φτάνω»29/6/2026Θέατρο Φλόκα Αρχαία ΟλυμπίαΏρα Έναρξης: 21:15ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ