Ένα αναβαθμισμένο δίκτυο ύδρευσης δείχνει τι σημαίνει στην πράξη «καμία σταγόνα χαμένη»
Joep Beving: ο Ολλανδός συνθέτης και πιανίστας της μινιμαλιστικής μουσικής έρχεται στην Αθήνα
Η μουσική του έχει ξεπεράσει το ένα δισεκατομμύριο αναπαραγωγές στις ψηφιακές πλατφόρμες
Μία από τις πιο ξεχωριστές παρουσίες της σύγχρονης μινιμαλιστικής μουσικής, ο Ολλανδός συνθέτης και πιανίστας Joep Beving, θα εμφανιστεί στην Αθήνα, την Πέμπτη 23 Απριλίου στον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός, στο πλαίσιο της διεθνούς περιοδείας του με τίτλο «Liminal».
Το πρόγραμμα της συναυλίας περιλαμβάνει κομμάτια από το νέο του άλμπουμ, που πρόκειται να κυκλοφορήσει σύντομα, καθώς και από επιλεγμένες στιγμές της μέχρι σήμερα δημιουργικής του πορείας.
Με εκατοντάδες εκατομμύρια streams στις ψηφιακές πλατφόρμες και έναν συνολικό κατάλογο που, σύμφωνα με τη Deutsche Grammophon, έχει ξεπεράσει το ένα δισεκατομμύριο αναπαραγωγές, ο Beving έχει συνδεθεί βαθιά με ένα διεθνές κοινό που βρίσκει στη μουσική του έναν χώρο ηρεμίας, συγκέντρωσης και στοχαστικής διάθεσης. Από το Solipsism μέχρι το Henosis και το πρόσφατο Solipsism Redux, ο καλλιτέχνης έχει αναπτύξει μία προσωπική γλώσσα που συνδυάζει την απλότητα με τη λεπτομέρεια, την ευαισθησία με τη δομή.
Το νέο άλμπουμ και η περιοδεία του σηματοδοτούν την έναρξη μιας επόμενης δημιουργικής περιόδου για τον Beving. Η μουσική εξερευνά τις μεταβάσεις — εκείνες τις αδιόρατες στιγμές όπου κάτι ολοκληρώνεται και κάτι νέο αρχίζει, όπου η διαύγεια συναντά την αμφισημία και ο ήχος αποκτά νόημα μέσα από τη σιωπή. Η προσέγγισή του λειτουργεί σαν ένα πλαίσιο παρατήρησης: υπομονετική, διαφανής, με λεπτές κινήσεις που επιτρέπουν στον ακροατή να βυθιστεί στον δικό του εσωτερικό χώρο.
Ο Beving εμφανίζεται με έναν χαρακτηριστικό του λιτό τρόπο. Η σκηνή παραμένει σχεδόν άδεια. Μόνο ο καλλιτέχνης και το πιάνο βρίσκονται πάνω της μέσα σε μια ατμόσφαιρα που ενθαρρύνει τη συγκέντρωση και την προσεκτική ακρόαση. Σε αυτό το περιβάλλον, οι μικρές μεταβολές στον ήχο αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, διαμορφώνοντας μια συναυλιακή εμπειρία που εξελίσσεται αθόρυβα, αλλά σε βάθος.
Η συναυλία της Αθήνας αποτελεί έναν ξεχωριστό σταθμό της περιοδείας, προσφέροντας στο ελληνικό κοινό την πρώτη ευκαιρία να συναντήσει ζωντανά τη νέα καλλιτεχνική περίοδο του Joep Beving. Είναι μια εμπειρία που δεν στηρίζεται στον εντυπωσιασμό, αλλά στη λεπτή ένταση που προκύπτει από τη συνάντηση ήχου, σιωπής και προσοχής — μια μουσική που αφήνει χώρο για προσωπική ερμηνεία και εσωτερική κίνηση
Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ
