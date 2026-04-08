Η μαγεία του εκκλησιαστικού οργάνου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Στα κοντσέρτα γιατου Γκέοργκ Φρήντριχθα είναι αφιερωμένη η συναυλία που θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Κυριακής, στο, στην Αίθουσα «Δημήτρης Μητρόπουλος». Εκεί η μόνιμη οργανίστα του Μεγάρουθα συμπράξει, για πρώτη φορά, με την, υπό τη διεύθυνση του Θεόδωρου Κίτσου.Η Ουρανία Γκάσιου θα παίξει στο φορητό εκκλησιαστικό όργανο του Μεγάρου, φωτίζοντας τις ξεχωριστές εκφραστικές του δυνατότητες. Πρόκειται για ένα ευέλικτο και λεπταίσθητο όργανο, ειδικά σχεδιασμένο για να συνδιαλέγεται αρμονικά με ορχήστρες και σύνολα, προσφέροντας καθαρότητα, διαφάνεια και ιδιαίτερο ηχόχρωμα που αναδεικνύει τον πλούτο της παλαιάς μουσικής.Στο επίκεντρο της συναυλίας βρίσκονται όλα τα κοντσέρτα για εκκλησιαστικό όργανο του Χαίντελ, έργα-ορόσημα του μπαρόκ ρεπερτορίου, στα οποία ο μεγάλος συνθέτης συνδυάζει τη λαμπρότητα της ορχηστρικής γραφής με τη δεξιοτεχνία και τη θεατρικότητα του σολιστικού μέρους. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει και το περίφημο κοντσέρτο σε φα μείζονα, HWV 295, «Ο κούκος και το αηδόνι», ένα από τα πιο ευφάνταστα και αγαπημένα έργα του είδους.Τα τελευταία χρόνια, το εκκλησιαστικό όργανο κερδίζει ολοένα και περισσότερους φίλους στη χώρα μας, ενώ το Μέγαρο συμβάλλει ενεργά στην εξοικείωση του κοινού με το όργανο, τόσο στη μεγαλοπρεπή όσο και στη φορητή του μορφή. Η συναυλία αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία να γνωρίσουμε από κοντά το «μικρό» όργανο, σε έναν ρόλο πρωταγωνιστικό, μέσα από την ερμηνεία μιας καταξιωμένης σολίστ με διεθνή παρουσία και ενός από τα σημαντικότερα ελληνικά σύνολα παλαιάς μουσικής.