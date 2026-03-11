Πώς η ανακύκλωση αποτσίγαρων μπορεί να μειώσει τη ρύπανση και πώς η METRO, μέσα από τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα #gopafree, συμβάλλει έμπρακτα σε αυτή την προσπάθεια
Έκθεση εικαστικών τεχνών «Πίσω από τη βιτρίνα: Γυναίκες της δουλειάς και της ζωής»
Έκθεση εικαστικών τεχνών «Πίσω από τη βιτρίνα: Γυναίκες της δουλειάς και της ζωής»
450 καλλιτέχνες συμμετέχουν στην έκθεση
Έκθεση εικαστικών τεχνών με τίτλο «Πίσω από τη βιτρίνα: Γυναίκες της δουλειάς και της ζωής» φιλοξενείται από τις 6 έως τις 31 Μαρτίου 2026 στο Δημόσιο Καπνεργοστάσιο της Βουλής των Ελλήνων.
Στην έκθεση συμμετέχουν 450 καλλιτέχνες, παρουσιάζοντας έργα που αναδεικνύουν τη θέση της γυναίκας στην εργασία και την καθημερινή ζωή.
Η έκθεση διοργανώνεται από το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας και την Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας.
Ώρες λειτουργίας:
Δευτέρα έως Πέμπτη: 10:00 – 18:00
Παρασκευή: 10:00 – 20:00
Σάββατο & Κυριακή: 10:00 – 20:00
Είσοδος ελεύθερη, με επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας.
