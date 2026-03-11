Έκθεση εικαστικών τεχνών «Πίσω από τη βιτρίνα: Γυναίκες της δουλειάς και της ζωής»
Έκθεση εικαστικών τεχνών « Η Γυναικεία Φύση» Ελευθερία Παπαδουράκη

Έκθεση εικαστικών τεχνών «Πίσω από τη βιτρίνα: Γυναίκες της δουλειάς και της ζωής»

450 καλλιτέχνες συμμετέχουν στην έκθεση

Έκθεση εικαστικών τεχνών «Πίσω από τη βιτρίνα: Γυναίκες της δουλειάς και της ζωής»
Έκθεση εικαστικών τεχνών με τίτλο «Πίσω από τη βιτρίνα: Γυναίκες της δουλειάς και της ζωής» φιλοξενείται από τις 6 έως τις 31 Μαρτίου 2026 στο Δημόσιο Καπνεργοστάσιο της Βουλής των Ελλήνων.

Στην έκθεση συμμετέχουν 450 καλλιτέχνες, παρουσιάζοντας έργα που αναδεικνύουν τη θέση της γυναίκας στην εργασία και την καθημερινή ζωή.

Η έκθεση διοργανώνεται από το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας και την Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας.

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα έως Πέμπτη: 10:00 – 18:00

Παρασκευή: 10:00 – 20:00

Σάββατο & Κυριακή: 10:00 – 20:00

Είσοδος ελεύθερη, με επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας.



Έκθεση εικαστικών τεχνών «Πίσω από τη βιτρίνα: Γυναίκες της δουλειάς και της ζωής»
Η εικαστικός Ελευθερία Παπαδουράκη ποζάρει δίπλα στο έργο της «Η Γυναικεία Φύση», που αποτυπώνει τη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στην ευθραυστότητα και τη δύναμη. Η μεταλλική μπλούζα συμβολίζει την αντοχή και την εσωτερική ενέργεια, ενώ το κεραμικό έδαφος υποδηλώνει τη γονιμότητα, τη φροντίδα, την ευαισθησία της γυναικείας ύπαρξης και ταυτόχρονα την εύθραυστη «φύση» της γυναίκας.



Έκθεση εικαστικών τεχνών «Πίσω από τη βιτρίνα: Γυναίκες της δουλειάς και της ζωής»
