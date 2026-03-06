Ο Πίτερ Τζάκσον θα λάβει τον τιμητικό Χρυσό Φοίνικα στο 79ο Φεστιβάλ των Καννών
Ο Πίτερ Τζάκσον θα λάβει τον τιμητικό Χρυσό Φοίνικα στο 79ο Φεστιβάλ των Καννών

«Αυτό το Φεστιβάλ πάντα τιμούσε το τολμηρό, οραματικό σινεμά και είμαι απίστευτα ευγνώμων που με αναγνωρίζει» δήλωσε ο Νεοζηλανδός σκηνοθέτης

Ο Πίτερ Τζάκσον θα λάβει τον τιμητικό Χρυσό Φοίνικα στο 79ο Φεστιβάλ των Καννών
Ο βραβευμένος με Όσκαρ Νεοζηλανδός σκηνοθέτης Πίτερ Τζάκσον θα λάβει το τιμητικό Χρυσό Φοίνικα στο 79ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 12 έως τις 23 Μαΐου.

Σύμφωνα με το Deadline, o Τζάκσον παίρνει την σκυτάλη από τους Ανιές Βαρντά, Μάρκο Μπελόκιο, Τζόντι Φόστερ, Μέριλ Στριπ και τον περσινό τιμώμενο Ρόμπερτ Ντε Νίρο.

«Το να τιμηθώ με έναν τιμητικό Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες είναι ένα από τα μεγαλύτερα προνόμια της καριέρας μου» ανέφερε σε δήλωσή του ο σκηνοθέτης.

«Οι Κάννες υπήρξαν ένα ουσιαστικό κομμάτι της κινηματογραφικής μου διαδρομής. Το 1988, συμμετείχα στο φεστιβάλ με την πρώτη μου ταινία, το «Bad Taste» και το 2001 παρουσιάσαμε ένα απόσπασμα από το «The Fellowship of the Ring». Και τα δύο αποτέλεσαν σημαντικά ορόσημα στην πορεία μου», συνέχισε, αναφερόμενος στην ιστορική πλέον προβολή της New Line στις Κάννες, όπου παρουσιάστηκε υλικό από την πρώτη ταινία της τριλογίας του «The Lord of the Rings».

«Αυτό το Φεστιβάλ πάντα τιμούσε το τολμηρό, οραματικό σινεμά και είμαι απίστευτα ευγνώμων που με αναγνωρίζει μεταξύ των σκηνοθετών και των καλλιτεχνών των οποίων το έργο συνεχίζει να με εμπνέει», κατέληξε.

Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του φεστιβάλ, η προεπισκόπηση της ταινίας έγινε την ίδια χρονιά που το «Moulin Rouge!» του Μπαζ Λούρμαν άνοιξε τη διοργάνωση και ο Νάνι Μορέτι κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα για το «The Son's Room».

Και συνεχίζει: «Η ζωή του Πίτερ Τζάκσον έμελλε να αλλάξει μέσα σε 26 λεπτά στην Κρουαζέτ: οι πρώτες εικόνες, τα πρώτα συναρπαστικά πλάνα από το «The Fellowship of the Ring» που βρίσκονταν ακόμα στη μονταζιέρα, προβλήθηκαν σε μια δημοσιογραφική παρουσίαση επτά μήνες πριν από την παγκόσμια κυκλοφορία του».

Με τη σειρά της η πρόεδρος του φεστιβάλ Ιρις Νόμπλοχ  δήλωσε: «Στο πλαίσιο της 79ης διοργάνωσής του, το Φεστιβάλ καλωσορίζει και τιμά έναν δημιουργό αστείρευτης δημιουργικότητας, που προσέδωσε νέο κύρος στο είδος της επικής φαντασίας».
