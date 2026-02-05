Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
Hellenic Heritage: Ο νέος ψηφιακός κόμβος που συνδέει τον επισκέπτη με 350 αρχαιολογικούς χώρους - μουσεία
Κυριάκος Μητσοτάκης: Μέσα από την τελευταία λέξη της τεχνολογίας προβάλλει τον πολιτιστικό μας πλούτο και δίνει νέες διαστάσεις εμπειρίας - Λίνα Μενδώνη: Ο πολιτισμός πρωταγωνιστής της ανάπτυξης
Ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό οικοσύστημα που ενώνει, για πρώτη φορά, περισσότερους από 350 αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία, σε μία ενιαία, σύγχρονη πύλη για τους επισκέπτες, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την πολιτιστική κληρονομιάς της Ελλάδας, αποτελεί το έργο Hellenic Heritage, που παρουσιάστηκε σήμερα, στην Εθνική Πινακοθήκη, από τους εμπνευστές και δημιουργούς του, που είναι το υπουργείο Πολιτισμού και ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Χώρων (ΟΔΑΠ), παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.
Το έργο, ο προϋπολογισμός του οποίου ξεπερνά τα 27 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, περιλαμβάνει μια σειρά ψηφιακών υπηρεσιών, μέσω της πλατφόρμας hh.gr η οποία θα τεθεί σε λειτουργία τον Απρίλιο του 2026, που σχετίζονται με την προσβασιμότητα, την οργάνωση και τη λειτουργία των πολιτιστικών τοπόσημων της χώρα μας. Μεταξύ αυτών η χρήση ηλεκτρονικού εισιτηρίου σε 108 αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, οι ψηφιακές ξεναγήσεις σε 8 γλώσσες - ανάμεσά τους η ελληνική και για πρώτη φορά η διεθνής νοηματική -, για τους 40 χώρους με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα, οι καινοτόμες εφαρμογές επαυξημένης και εικονικής Πραγματικότητας AR και VR κ.α. Όλα τα παραπάνω στοχεύουν στην αναβάθμιση της συνολικής εμπειρίας των επισκεπτών αλλά και την καθιέρωση του Πολιτισμού ως ένα σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο.
Για «ένα εμβληματικό έργο» έκανε λόγο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης: «Χρησιμοποιεί την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, όχι μόνο για να προβάλλει τον πολιτιστικό μας πλούτο, αλλά για να μπορέσει να δώσει και νέες διαστάσεις εμπειρίας. Μέσα από την τεχνολογία, την εικονική, την επαυξημένη πραγματικότητα, δίνεται η δυνατότητα στους επισκέπτες, και από απόσταση πια, να “ταξιδεύουν” στον χρόνο και να ταξιδεύουν και στην Ελλάδα, στα γεγονότα και παράλληλα προφανώς και στην τέχνη που τα πλαισίωσε» σημείωσε και πρόσθεσε με νόημα: «Αν η Ελλάδα έχει αυτόν τον μοναδικό πολιτιστικό πλούτο, και η εφαρμογή η οποία θα εισάγει τους επισκέπτες στον μοναδικό ελληνικό πολιτισμό πρέπει να είναι μια εφαρμογή παγκόσμιου βεληνεκούς, ενός επιπέδου που θα την καθιστά πραγματικά πρωταγωνιστή σε σύγκριση με αντίστοιχες άλλες εφαρμογές του εξωτερικού. Νομίζω ότι έχουμε κάθε λόγο να αισθανόμαστε ικανοποιημένοι ότι αυτόν τον φιλόδοξο στόχο μας τον έχουμε πετύχει».
Την καθοριστική συμβολή του πολιτισμού στον εθνικό πλούτο, σε συμβολικό αλλά και οικονομικό επίπεδο, υπογράμμισε στην ομιλία της η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη: «Ο Πολιτισμός έχει μετατραπεί σήμερα σε προσεδοφόρο πρωταγωνιστή της ανάπτυξης. Κινητοποιεί δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους, δημιουργεί απασχόληση, προσελκύει έσοδα τα οποία διοχετεύει σε νέα έργα και δράσεις πολιτισμού. Συρρικνώνει σταθερά τις γεωγραφικές και κοινωνικές ανισότητες. Πρωταγωνιστεί τα διεθνή πολιτιστικά δρώμενα. Ο πολιτισμός δημιουργεί οικονομία» επισήμανε προσθέτοντας πως «το Υπουργείο Πολιτισμού δεν περιορίζεται πλέον στη φύλαξη και τη συντήρηση των μνημείων και των αρχαιολογικών χώρων. Τούς λειτουργεί ως ζωντανούς και πολύτιμους τόπους παραγωγής αξίας, πραγματικής και συμβολικής. Έτσι συμβάλει καθοριστικά στη διαχείριση και την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και τη βιωσιμότητά του.»
Αναφερόμενη στο Hellenic Heritage, η Λίνα Μενδώνη, ανέφερε πως αυτό θα συλλειτουργεί με τις άλλες πλατφόρμες του υπουργείο Πολιτισμού και πως «δεν αφορά απλώς στην ψηφιακή αναβάθμιση αλλά στην αξιοποίηση της τεχνολογίας για την προστασία, την ανάδειξη και τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς, στη διασύνδεση του παρελθόντος με το μέλλον, με σεβασμό στην ιστορία μας και στο στρατηγικό μας σχέδιο για τον πολιτισμό, ως εργαλείο κοινωνικής συνοχής, ανοιχτό, εξωστρεφή και προσβάσιμο.»
Όπως δήλωσε η πρόεδρος του ΟΔΑΠ, Νικολέττα Διβάρη -Βαλάκου, οι προσπάθειες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια από κοινού με το υπουργείο Πολιτισμού, έχουν αποφέρει καρπούς. Ανέφερε μάλιστα χαρακτηριστικά πως «το 2019 κόπηκαν 240.000 διαδικτυακά εισιτήρια στην Ακρόπολη και το 2025 αυτά ξεπέρασαν τα 3 εκατομμύρια!». Πρόσθεσε επίσης πως «στόχος αλλά και μεγάλη πρόκληση είναι τα μνημεία να αυτοχρηματοδοτούνται».
Μέσα από τον διαδικτυακό κόμβο του Hellenic Heritage οι επισκέπτες μπορούν να αγοράσουν ηλεκτρονικό εισιτήριο, είτε μεμονωμένο για έναν χώρο είτε ενιαίο για πολλούς, να κάνουν κράτηση για ιδιωτική VIP ξενάγηση σε συγκεκριμένους αρχαιολογικούς χώρους, να κλείσουν ομαδικές ή σχολικές επισκέψεις, να βρουν ειδικά πακέτα που απευθύνονται σε επαγγελματίες του τουρισμού, να χρησιμοποιήσουν τους τεκμηριωμένους οδηγούς επίσκεψης που προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες και ενδιαφέρουσες ιστορίες για περισσότερους από 350 αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία, να αποκτήσουν την κάρτα μέλους Hellenic Heritage, η οποία προσφέρει δωρεάν εγγραφή και ετήσια απεριόριστη πρόσβαση σε πολιτιστικούς χώρους, να χρησιμοποιήσουν τις καινοτόμες εφαρμογές Επαυξημένης και Εικονικής Πραγματικότητας (AR/VR) που εφαρμόζονται πιλοτικά σε εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους, όπως η Αρχαία Ολυμπία, η Δήλος, η Αρχαία Αγορά, η Ροτόντα Θεσσαλονίκης, το Σούνιο και το Ασκληπιείο Κω κ.α.
