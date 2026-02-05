Hellenic Heritage: Ο νέος ψηφιακός κόμβος που συνδέει τον επισκέπτη με 350 αρχαιολογικούς χώρους - μουσεία

Όπως δήλωσε η πρόεδρος του ΟΔΑΠ,οι προσπάθειες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια από κοινού με το υπουργείο Πολιτισμού, έχουν αποφέρει καρπούς. Ανέφερε μάλιστα χαρακτηριστικά πως «το 2019 κόπηκαν 240.000 διαδικτυακά εισιτήρια στην Ακρόπολη και το 2025 αυτά ξεπέρασαν τα 3 εκατομμύρια!». Πρόσθεσε επίσης πως «στόχος αλλά και μεγάλη πρόκληση είναι τα μνημεία να αυτοχρηματοδοτούνται».Μέσα από τον διαδικτυακό κόμβο του Hellenic Heritage οι επισκέπτες μπορούν να αγοράσουν ηλεκτρονικό εισιτήριο, είτε μεμονωμένο για έναν χώρο είτε ενιαίο για πολλούς, να κάνουν κράτηση για ιδιωτική VIP ξενάγηση σε συγκεκριμένους αρχαιολογικούς χώρους, να κλείσουν ομαδικές ή σχολικές επισκέψεις, να βρουν ειδικά πακέτα που απευθύνονται σε επαγγελματίες του τουρισμού, να χρησιμοποιήσουν τους τεκμηριωμένους οδηγούς επίσκεψης που προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες και ενδιαφέρουσες ιστορίες για περισσότερους από 350 αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία, να αποκτήσουν την κάρτα μέλους Hellenic Heritage, η οποία προσφέρει δωρεάν εγγραφή και ετήσια απεριόριστη πρόσβαση σε πολιτιστικούς χώρους, να χρησιμοποιήσουν τις καινοτόμες εφαρμογές Επαυξημένης και Εικονικής Πραγματικότητας (AR/VR) που εφαρμόζονται πιλοτικά σε εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους, όπως η Αρχαία Ολυμπία, η Δήλος, η Αρχαία Αγορά, η Ροτόντα Θεσσαλονίκης, το Σούνιο και το Ασκληπιείο Κω κ.α.