Ο Γιάννης Μπουτέας δεν μένει πια εδώ

Μέταλλο, παστέλ, μολύβι, νέον, κόμπους με σχοινιά να δένουν το σκληρό μέταλλο… Ο σπουδαίος εξελικτικός καλλιτέχνης που δεν επαναπαύτηκε ποτέ στις δάφνες του, ανήσυχο και δημιουργικό πνεύμα που αγάπησε την ελληνική φιλοσοφία, κατά την περίοδο της καλλιτεχνικής του ωριμότητας καταπιάστηκε με το φως, ως χαρακτηριστικό εκφραστικό μέσο για να αποδώσει μία καινούρια διάσταση στον συσχετισμό των υλικών του, στις κατασκευές και τα γλυπτά του. Με αυτόν τον τρόπο, οραματιζόμενος την επανάσταση και μετεξέλιξη της τεχνολογίας και των προεκτάσεων που εκείνη επιφέρει στον άνθρωπο, αποτελεί σήμερα έναν πρωτοπόρο καλλιτέχνη που σφράγισε με το συνολικό του έργο, μιαν ολόκληρη εποχή.







Σε παράλληλη πορεία και εικαστική αναζήτηση ευτελών υλικών με το κίνημα της Arte Povera, που εκπροσώπησε επαξίως ο ελληνικής καταγωγής Γιάννης Κουνέλλης, απέδειξε περίτρανα και έμπρακτα το δικαίωμα του καλλιτέχνη να πειραματίζεται, να εμπνέεται, να συνυπάρχει καθώς και να δημιουργεί τέχνη με τους ομότεχνούς του.

«`Εφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Μπουτέας, ένας από τους πλέον σημαντικούς έλληνες καλλιτέχνες και ερευνητές της σύγχρονης τέχνης, έχοντας στο ενεργητικό του μία μακρόχρονη δημιουργική πορεία στον εικαστικό χώρο της Ελλάδας. Εκπρόσωπος της luminal art, σεμνός και ακούραστος ερευνητής της φόρμας και των μέσων, χρησιμοποιεί λιτά υλικά όπως το μέταλλο, το πλεξιγκλάς, το αλουμίνιο, το νέον, κυλίνδρους και σχοινιά για να εξετάσει τις δυνατότητες και τις αντιθέσεις τους ως μνημειώδη φόρμα.Γεννημένος στην Καλαμάτα, με δεκαετείς σπουδές στο Παρίσι όπου και εργάστηκε, σηματοδότησε όσο κανείς μία νέα και πρωτοποριακή περίοδο στον κόσμο της Τέχνης, με κατασκευές και εγκαταστάσεις (installations), που αναδιαμόρφωσαν τον εκάστοτε δεδομένο καλλιτεχνικό χώρο, με βάση την διάταξη, την αντίφαση και τις πλαστικές ιδιότητες των υλικών.Ο Γιάννης Μπουτέας, οπαδός της minimal art, δηλαδή του κινήματος της Ιστορίας της Τέχνης που εκφράζει περισσότερες έννοιες με τα λιγότερα μέσα, δημιούργησε στην πορεία της ζωής του μνημειώδη γλυπτικά έργα, όπως για παράδειγμα τους γνωστούς κυλίνδρους στον σταθμό του Κεραμεικού.Ο καλλιτέχνης ήταν κλεισμένος στον εαυτόν του, ενώ είχε δημιουργήσει έναν δικό του ιδανικό κόσμο."Έχω μία ιδέα..που έχει απλωθεί σε χαρτιά σε όλον μου τον χώρο". Επανέλαβε λίγες μέρες πριν, σε μία συζήτησή μας. Ακουγόταν γερός και δυνατός…`Εργα του σήμερα βρίσκονται σε πολλά Μουσεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, Ιδιωτικές Συλλογές καθώς και στο ξενοδοχείο Intercontinental, του διάσημου Κύπριου συλλέκτη Δάκη Ιωάννου».