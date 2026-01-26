Μουσείο Μπενάκη: Διοργανώνει τη έκθεση «Νημάτων Ένδυμα» της σχεδιάστριας Denise Ελευθερίου

Κλείσιμο

Μια σύγχρονη, avant-garde προσέγγιση στο ένδυμα μέσα από τη διάσταση του νήματος παρουσιάζει η» της σχεδιάστριαςπου διοργανώσει τοστους χώρους της( Πολυφήμου 6 & 10, Αθήνα).Οι δυνατότητες της ΝΗ.Μ.Α. είναι άπειρες: από τη σύνθεση ιδιαίτερων κορδονιών και την ύφανση τρεσών και άλλων έργων passementerie έως τις μοναδικές βαφές, που σπάνια χρησιμοποιούνται στη σύγχρονη παραγωγή.Έχοντας ανακαλύψει και μελετήσει σε βάθος αυτόν τον πλούσιο και πολυεπίπεδο κόσμο, η Denise Ελευθερίου επιλέγει να δώσει πρωταγωνιστικό ρόλο σε προϊόντα της ΝΗ.Μ.Α. που συναντάμε ως διακοσμητικές λεπτομέρειες από την ελληνική παράδοση έως τη σύγχρονη μόδα. Τα υλικά αυτά μετατρέπονται σε πρώτη ύλη δημιουργίας σχηματίζοντας επιφάνειες και όγκους και συνθέτοντας σύγχρονα γλυπτικά ενδύματα.Η ελληνική παράδοση, πλούσια και μαγική, αποτελεί για την Denise Ελευθερίου μια σταθερή πηγή έμπνευσης – όχι ως κομμάτι του παρελθόντος, αλλά ως εργαλείο για τον σχεδιασμό του μέλλοντος. Η σχεδιάστρια απομακρύνεται συνειδητά από τη στερεοτυπική ανάγνωση της παράδοσης και προτείνει μια νέα, σύγχρονη και avant-garde οπτική, πειραματιζόμενη με γραμμές, όγκους και αναλογίες που αντλούν έμπνευση από την υψηλή ραπτική, η οποία σε όλο το κόσμο προσεγγίζει όλο και περισσότερο τη γλυπτική.Η Denise Ελευθερίου είναι σχεδιάστρια ρούχων επί παραγγελία και νυφικών, γνωστή για τις ανώτερης ποιότητας τεχνικές υψηλής ραπτικής που εφαρμόζει στις δημιουργίες της. Είναι απόφοιτη του Istituto Marangoni στο Μιλάνο, μιας από τις σημαντικότερες σχολές μόδας στον κόσμο, από όπου έχουν αποφοιτήσει κορυφαία ονόματα όπως οι Dolce & Gabbana και ο Moschino. Μετά τις σπουδές της εργάστηκε δίπλα σε σχεδιαστές στην Ιταλία, εμβαθύνοντας στην ιδιαίτερη ραφή και το διαχρονικό ντιζάιν της χώρας αυτής – ξεχώρισε η εμπειρία της στους οίκους Giorgio Armani και Trussardi. Αργότερα, ως καλλιτεχνική διευθύντρια σε ελληνική εταιρεία έτοιμων ρούχων πολυτελείας, εντόπισε το κενό στον χώρο του νυφικού ενδύματος και αποφάσισε να χαράξει τη δική της ανεξάρτητη πορεία.Το 1997 άνοιξε το πρώτο της ατελιέ στη Θεσσαλονίκη, που σύντομα κέρδισε την αγάπη του κοινού. Η δουλειά της ξεχωρίζει για το λιτό ύφος των δημιουργιών της, τις ιδιαίτερες επιδείξεις μόδας και την προσήλωση στην ανάδειξη της προσωπικότητας και του στυλ κάθε γυναίκας. Είναι μέλος της Ελληνικής Ένωσης Σχεδιαστών Μόδας και από το 2024 ζει μόνιμα στην Αθήνα, όπου έχει μεταφέρει και την έδρα του ατελιέ της. Πρόσφατα βραβεύτηκε από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, στην κατηγορία «Γυναικεία Επιχειρηματικότητα», για τη συμβολή της στο επιχειρείν από γυναίκες.