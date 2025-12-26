Άννα Βίσση: Κυκλοφόρησε το άλμπουμ με τη ζωντανή ηχογράφηση από τις συναυλίες της στο Καλλιμάρμαρο
Άννα Βίσση: Κυκλοφόρησε το άλμπουμ με τη ζωντανή ηχογράφηση από τις συναυλίες της στο Καλλιμάρμαρο

Ένα ολοζώντανο best of από το μεγάλο προσωπικό ρεπερτόριο της τραγουδίστριας

Στη δισκογραφία αποτυπώθηκαν οι δύο sold out συναυλίες που έδωσε η Άννα Βίσση στο Καλλιμάρμαρο.

Το μουσικό πρόγραμμα που παρουσίασε η δημοφιλής τραγουδίστρια ενώπιον 130.000 θεατών, έχει καταγραφεί στο άλμπουμ με τίτλο «Άννα Βίσση Παναθηναϊκό Στάδιο live 2025», που κυκλοφορεί, από την Panik Gold, σε όλες τις streaming υπηρεσίες.
Πρόκειται για ένα ολοζώντανο best of από το μεγάλο προσωπικό ρεπερτόριο της τραγουδίστριας, μια επιλογή από τα πιο γνωστά κι αγαπημένα τραγούδια της μακρόχρονης μουσικής διαδρομής της σε ιδιαίτερα δυναμικές ερμηνείες και έντονο πάθος που πυροδότησε ο ενθουσιασμός και η αγάπη του κοινού.
