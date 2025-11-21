Η Bianchet είναι μια ελβετική μάρκα πολυτελών ρολογιών που συνδυάζει διαχρονικές αρχές σχεδιασμού με υπερμοντέρνο στυλ και τις παραδοσιακές τεχνικές της Haute Horlogerie, δημιουργώντας εξαιρετικά ρολόγια tourbillon.
Μιχάλης Χατζηγιάννης: Πρεμιέρα για τον νέο κύκλο των χειμερινών του εμφανίσεων
Θα τραγουδά και φέτος στο Gazarte Roof Stage
Στο αγαπημένο του αθηναϊκό μουσικό στέκι, το Gazarte Roof Stage, επιστρέφει για έναν ακόμη χειμώνα ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Ο δημοφιλής ερμηνευτής – τραγουδοποιός θα βρίσκεται εκεί από to Σάββατο 22 Νοεμβρίου και για τέσσερα συνολικά σαββατόβραδα.
Σε έναν χώρο όπου οι αποστάσεις καταργούνται με τους καλλιτέχνες και το κοινό να γίνονται μια παρέα, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης θα μοιράζεται τα πιο αγαπημένα τραγούδια του από την πλούσια προσωπική του δισκογραφία. Τραγούδια που έχουν γίνει μεγάλες επιτυχίες, ξεσηκώνουν αλλά και συγκινούν.
«Περιμένω πώς και πώς να συναντηθούμε ξανά στον οικείο και φιλόξενο χώρο του Gazarte Roof Stage και να γίνουμε και πάλι μια παρέα. Να τραγουδήσουμε μαζί και να ζήσουμε βραδιές γεμάτες συγκινήσεις. Πάμε να ‘ντύσουμε’ τα δικά μας Σάββατα με μουσική, αγάπη και χαμόγελα» δηλώνει ο ίδιος.
Μαζί του θα είναι ο ZAF, ο ταλαντούχος τραγουδοποιός και περφόρμερ, σε μια ζωντανή μουσική συνεργασία που ενώνει διαφορετικές γενιές και εποχές αλλά παραμένει πιστή στην δύναμη της καλής μουσικής και στη διαχρονική αξία της. Μαζί του επί σκηνής αγαπημένοι φίλοι και εξαιρετικοί μουσικοί.
