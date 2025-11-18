Tο Apotel® μας καλεί να ξανασκεφτούμε τον τρόπο που φροντίζουμε τον εαυτό μας και την καθημερινή μας ευεξία.
«Κύριλλος και Μεθόδιος - Οι φωτιστές των Σλάβων»: Το δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ της Μαρίας Χατζημιχάλη - Παπαλιού προβάλλεται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
Εξιστορεί τη συναρπαστική ζωή και την προσφορά των Αγίων αδελφών από τη Θεσσαλονίκη που άλλαξαν τη φυσιογνωμία της Ευρώπης
Mετά την παγκόσμια πρεμιέρα του, τον περασμένο Μάρτιο , στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, και τη θερμή υποδοχή που έλαβε σε κινηματογραφικά φεστιβάλ και ειδικές προβολές σε πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού και διεθνείς Οργανισμούς σε Ευρώπη και Αμερική, το δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ της Μαρίας Χατζημιχάλη - Παπαλιού «Κύριλλος και Μεθόδιος - Οι φωτιστές των Σλάβων» συνεχίζει την διαδρομή του στις κινηματογραφικές αίθουσες. Από τις 20 Νοεμβρίου θα προβάλλεται στον κινηματογράφο «Δαναός» στην Αθήνα και από τις 27 του ίδιου στο «Ολύμπιον» στη Θεσσαλονίκη.
Η ταινία εξιστορεί τη συναρπαστική ζωή και την προσφορά των Αγίων αδελφών από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι έδρασαν τον 9ο αιώνα και δημιούργησαν τη σλαβική γραφή δίνοντας τη δυνατότητα στους Σλάβους να αναδείξουν την ταυτότητά τους. Οι Άγιοι και προστάτες της Ευρώπης άλλαξαν τη φυσιογνωμία της, εκφράζοντας την εποχή τους και την αναγκαιότητα αλλαγής του κόσμου.
Το έργο των δύο αδελφών, το οποίο συνεχίστηκε από τους μαθητές τους, επέδρασε καταλυτικά στην ιστορία και τον πολιτισμό της Σλαβικής ομοεθνίας από την Τσεχία και τη Σλοβακία μέχρι τη Βουλγαρία, τη Σερβία, την Πολωνία, την Ουκρανία, τη Ρωσία και άλλες Σλαβικές χώρες.
Η ταινία φέρνει στο φως το γνωστό-άγνωστο αυτό έργο, περιδιαβαίνοντας στους τόπους όπου έδρασαν οι δύο αδελφοί και οι μαθητές τους: Κωνσταντινούπολη, Ρώμη, Βαυαρία, Πράγα, Σόφια, Αχρίδα, και βεβαίως Μακεδονία, Θεσσαλονίκη, Πρέσπες, Καστοριά κ.ά. Ένα ταξίδι στην ιστορία της Ευρώπης, γεμάτο δράση, κίνηση και εναλλαγή.
Η σκηνοθέτις του ντοκιμαντέρ Μαρία Χατζημιχάλη - Παπαλιού σημειώνει: «Τα τελευταία χρόνια έχω αφοσιωθεί στο ιστορικό ντοκιμαντέρ και τις βιογραφίες προσώπων που έζησαν στο παρελθόν αλλά το έργο τους έχει επίδραση μέχρι και σήμερα. «Τυχερός είναι όποιος διδάχθηκε Ιστορία», σύμφωνα με τον Ευριπίδη. Πιστεύω ότι γνωρίζοντας την Ιστορία μπορούμε να κάνουμε δικό μας το πέρασμα του χρόνου, να ανακαλύψουμε κάτι καινούριο για το σήμερα και να βρούμε στοιχεία έμπνευσης, γνώσης και προόδου. Για μένα οι ιστορικές βιογραφίες αποτελούν φόρο τιμής σε ξεχωριστούς ανθρώπους που εξέφρασαν την εποχή τους, το περιβάλλον που ζούσαν και την αναγκαιότητα αλλαγής του κόσμου. Η μνήμη και οι ζωές τους ανοίγουν διάλογο, μιλούν για όσα συνέβησαν στο παρελθόν αλλά και για την τωρινή εποχή μέσα από την αλήθεια της ζωής τους».
