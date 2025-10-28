Η «ιπτάμενη πιανίστρια» Έλενα Ξυδιά παίζει πιάνο στο χείλος του γκρεμού στον Όλυμπο - Δείτε βίντεο

Το εκκλησάκι της Αγίας Τριάδας στον Όλυμπο, με ιστορία που χάνεται στους αιώνες, γίνεται για πρώτη φορά σημείο έμπνευσης μιας δημιουργίας που συνδέει τον μύθο, τη φύση και την ψυχή του τόπου

H Αγία Τριάδα βρίσκεται στο δρόμο προς την Αγία Κόρη, σε απόσταση περίπου 4 χλμ. από τη Βροντού και σε υψόμετρο 550μ.Κτισμένη εδώ και περισσότερα από 400 χρόνια πάνω σε βράχο, σε μια απότομη πλαγιά, βρίσκεται το γραφικό εκκλησάκι της Αγίας Τριάδας, ό,τι απέμεινε από το ομώνυμο βυζαντινό μοναστήρι του 14ου αιώνα.Η παρουσία του συνθέτει μια εξαιρετικά όμορφη και από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες του Ολύμπου.