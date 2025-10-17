Η στροφή σε σύγχρονες επενδυτικές πλατφόρμες, όπως αυτή της Freedom24, φανερώνουν ότι οδηγούμαστε από τον χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό στην κοινωνία του ενημερωμένου επενδυτή.
Πέθανε στα 35 της η συγγραφέας του best seller για την κατάθλιψη Μπάεκ Σε-χι
Η Μπάεκ Σε-χι, συγγραφέας του αυτοβιογραφικού best seller «I want to die but I want to eat tteokbokki», πέθανε σε ηλικία 35 ετών, αφήνοντας πίσω της ένα έργο που αποτύπωσε τη μάχη της με την κατάθλιψη και τα θέματα ψυχικής υγείας
Η Μπάεκ Σε-χι, η νοτιοκορεάτισσα συγγραφέας του αυτοβιογραφικού best seller «I want to die but I want to eat tteokbokki», πέθανε σε ηλικία 35 ετών.
Το βιβλίο της, που εκδόθηκε το 2018 και αποτελεί μια συλλογή συνομιλιών με τον ψυχίατρό της σχετικά με την κατάθλιψή, αποτέλεσε πολιτιστικό φαινόμενο, καθώς τα θέματα ψυχικής υγείας που πραγματεύεται βρήκαν απήχηση σε αναγνώστες σε όλο τον κόσμο.
Γραμμένο στα κορεατικά, απέσπασε διεθνή αναγνώριση μετά την έκδοση της μετάφρασής στα αγγλικά του το 2022.
Οι λεπτομέρειες γύρω από το θάνατό της δεν έχουν γινει γνωστές.
Η Μπάεκ δώρισε τα όργανα της – την καρδιά, τους πνεύμονες, το συκώτι και τα νεφρά της – τα οποία βοήθησαν να σωθούν πέντε ζωές, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κορεατικής υπηρεσίας δωρεάς οργάνων την Παρασκευή.
Το βιβλίο «I want to die but I want to eat tteokbokki», που εκδόθηκε το 2018, έχει πουλήσει περισσότερα από ένα εκατομμύριο αντίτυπα παγκοσμίως και έχει μεταφραστεί σε 25 γλώσσες.
«Η καρδιά του ανθρώπου, ακόμα και όταν θέλει να πεθάνει, συχνά θέλει ταυτόχρονα να φάει και λίγο tteokbokki», είναι η πιο διάσημη φράση του βιβλίου.
Γεννημένη το 1990, η Μπάεκ Σε-χι σπούδασε δημιουργική γραφή στο πανεπιστήμιο και εργάστηκε για πέντε χρόνια σε εκδοτικό οίκο, σύμφωνα με τη σύντομη βιογραφία της στην Bloomsbury Publishing, η οποία εξέδωσε την αγγλική έκδοση των απομνημονευμάτων της το 2018.
Για μια δεκαετία υποβλήθηκε σε θεραπεία για μια ήπια αλλά μακροχρόνια μορφή κατάθλιψης, η οποία αποτέλεσε τη βάση του bestseller της.
Η συνέχεια, με τίτλο «I want to die but I STILL want to eat tteokbokki», εκδόθηκε στα κορεατικά το 2019. Η αγγλική μετάφρασή της εκδόθηκε το 2024.
