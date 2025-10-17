Πέθανε στα 35 της η συγγραφέας του best seller για την κατάθλιψη Μπάεκ Σε-χι

Η Μπάεκ Σε-χι, συγγραφέας του αυτοβιογραφικού best seller «I want to die but I want to eat tteokbokki», πέθανε σε ηλικία 35 ετών, αφήνοντας πίσω της ένα έργο που αποτύπωσε τη μάχη της με την κατάθλιψη και τα θέματα ψυχικής υγείας