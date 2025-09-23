Art Athina 2025: Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η φετινή έκθεση σύγχρονης τέχνης

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε και το VIP πρόγραμμα της Art Athina 2025 με την πολύτιμη υποστήριξη της Εθνικής Τράπεζας. Την ίδια στιγμή, η παρουσία ξένων δημοσιογράφων στην Αθήνα ενίσχυσε την προβολή της διοργάνωσης πέρα από τα ελληνικά σύνορα, χάρη στην υποστήριξη της Αναπτυξιακής Αθήνας, της Aegean Airlines και των Donkey Hotels.Με ενθουσιασμό και υψηλή προσέλευση ολοκληρώθηκε η «Μικρή Athina», το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ArtAthina 2025 με θεματική «Τι κάνει μια πόλη αληθινή;». Πάνω από 1.500 επισκέπτες —παιδιά και συνοδοί τους— συμμετείχαν σε ανοιχτές δημιουργικές δραστηριότητες στον χώρο του Ζαππείου, ενώ 300 παιδιά και έφηβοι έλαβαν μέρος σε 23 θεματικά εργαστήρια. Τη σύλληψη και υλοποίηση του προγράμματος υπέγραψε ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός KROMA, με τη Life is for All να εξασφαλίζει την προσβασιμότητα και τη συμπερίληψη όλων των παιδιών.