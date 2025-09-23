Art Athina 2025: Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η φετινή έκθεση σύγχρονης τέχνης

Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Πλήθος επισκεπτών, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, εκπρόσωποι του καλλιτεχνικού και πολιτικού κόσμου αλλά και ξένοι δημοσιογράφοι έδωσαν το παρών στην Art Athina 2025 που έριξε πανηγυρικά την αυλαία της το βράδυ της Δευτέρας. Για πέντε ημέρες το Ζάππειο αποτέλεσε σημείο συνάντησης και διαλόγου των εγχώριων και διεθνών τάσεων σύγχρονης τέχνης επιβεβαιώνοντας πως η Art Athina αποτελεί τη μεγαλύτερη έκθεση εικαστικών στην Ελλάδα.
Όπως υπογραμμίζει η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη στον κατάλογο της έκθεσης «Στο διαφοροποιημένο και συνεχώς ανανεούμενο πρόγραμμά της χρωστά, εν πολλοίς, η Art Athina την επιτυχία και την καθιέρωση της. Μια πρωτοβουλία ανθρώπων του χώρου που συναντά την στήριξη και την αρωγή του Υπουργείου Πολιτισμού, καταδεικνύοντας για μία ακόμη φορά, ότι η Τέχνη ανθίζει και διαχέεται μέσω της ένωσης δημοσίων και ιδιωτικών δυνάμεων. Αναντικατάστατη, πλέον, ψηφίδα των εικαστικών δρώμενων της πρωτεύουσας, η Art Athina αποτελεί μία πολύτιμη προσφορά πολιτισμού και ουσιαστικής παρουσίασης στο φιλότεχνο κοινό της σύγχρονης τέχνης, προσελκύοντας χιλιάδες επισκέπτες, κάθε ηλικίας.»
Στις 72 αίθουσες τέχνης από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό που συμμετείχαν στην Art Athina 2025 ξεναγήθηκαν μεταξύ άλλων η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, ο υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για την οικονομική διπλωματία Χάρης Θεοχάρης, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, η Αναπληρώτρια Περιφερειάρχης Αττικής Χριστίνα Κεφαλογιάννη, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής του κόμματος, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, Δημήτρης Καιρίδης, ο βουλευτής Α΄ Αθηνών ΠΑΣΟΚ και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του κόμματος Παύλος Γερουλάνος, ο Γραμματέας της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων και βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Υψηλάντης, η βουλεύτρια Α΄ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και τομεάρχης Κοινωνικής Συνοχής και Πρόνοιας Κατερίνα Νοτοπούλου, η Πρέσβειρα της Γαλλίας Λοράνς Αουέρ, ο Πρέσβης της Γερμανίας Αντρέας Κιντλ και ο Πρέσβης της Νοτίου Κορέας Τζου-σεόγκ Λιμ, η Πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού Αγγελική Βαρελά, ο Πρόεδρος της Νέας Μητροπολιτικής Αττικής Α.Ε. Δημήτρης Φραγκάκης, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ Γιάννης Μπρατάκος, η επικεφαλής του πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ Άννα Διαμαντοπούλου, ο τέως δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης και ο πρώην δήμαρχος Γιώργος Καμίνης.
Οι επισκέπτες περιηγήθηκαν στις προτάσεις των αιθουσών τέχνης από την Ελλάδα και το εξωτερικό και παρακολούθησαν το πολυδιάστατο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων: την ενότητα Design, σε επιμέλεια της Τίνας Δασκαλαντωνάκη και του Μάνθου Καλούμενου, τα Projects, σε επιμέλεια της Οντέτ Κουζού, που φιλοξένησαν ανεξάρτητους χώρους και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Το πρόγραμμα των Performances, σε συνεργασία με το Flux Laboratory και επιμέλεια του Νικόλα Βαμβουκλή, έφερε σε διάλογο περφόρμανς, χορό, φωτογραφία και ψηφιακά μέσα. Το Athens Art Book Fair συμμετείχε πρώτη φορά φέτος στην Art Athina στην ενότητα Editions.
Ο νέος κύκλος δημόσιων συζητήσεων Art Athina Art for Tomorrow Talks powered by TATOÏ Club φιλοξενήθηκε στην Αίγλη σε συνεπιμέλεια της Μαριλένας Κουτσούκου, Διευθύντριας Ανάπτυξης της φουάρ, και της Διευθύντριας Σύνταξης του Art for Tomorrow, Kim Conniff Taber.
Το απόγευμα της Παρασκευής (19/9) απονεμήθηκε, για τέταρτη συνεχή χρονιά, το βραβείο Art Athina Young Artist Award για νέο καλλιτέχνη, το οποίο επέλεξε πενταμελής επιτροπή αξιολόγησης. Τη διάκριση έλαβε η Μυρτώ Ξανθοπούλου, που εκπροσωπείται από τη CITRONNE Gallery. Η νικήτρια θα παρουσιάσει το έργο της σε ατομική έκθεση στο MOMus – Μουσείο Άλεξ Μυλωνά, τον Σεπτέμβριο του 2026.
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε και το VIP πρόγραμμα της Art Athina 2025 με την πολύτιμη υποστήριξη της Εθνικής Τράπεζας. Την ίδια στιγμή, η παρουσία ξένων δημοσιογράφων στην Αθήνα ενίσχυσε την προβολή της διοργάνωσης πέρα από τα ελληνικά σύνορα, χάρη στην υποστήριξη της Αναπτυξιακής Αθήνας, της Aegean Airlines και των Donkey Hotels.
Με ενθουσιασμό και υψηλή προσέλευση ολοκληρώθηκε η «Μικρή Athina», το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ArtAthina 2025 με θεματική «Τι κάνει μια πόλη αληθινή;». Πάνω από 1.500 επισκέπτες —παιδιά και συνοδοί τους— συμμετείχαν σε ανοιχτές δημιουργικές δραστηριότητες στον χώρο του Ζαππείου, ενώ 300 παιδιά και έφηβοι έλαβαν μέρος σε 23 θεματικά εργαστήρια. Τη σύλληψη και υλοποίηση του προγράμματος υπέγραψε ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός KROMA, με τη Life is for All να εξασφαλίζει την προσβασιμότητα και τη συμπερίληψη όλων των παιδιών.
