Art Athina 2025: Πρεμιέρα σήμερα στο Ζάππειο για τη μεγάλη έκθεση εικαστικών

Σημαντική είναι η συμβολή του G design studio, του branding agency της Art Athina, που για ακόμη μία χρονιά προσέδωσε ιδιαίτερο χαρακτήρα στην οπτική ταυτότητα της διοργάνωσης.Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται σταθερά στη διεθνή διάσταση της διοργάνωσης. Μέσω του, που σχεδίασαν η Μαριλένα Κουτσούκου και η Θεοδώρα Κουμουνδούρου και υλοποιείται φέτος για πρώτη φορά με την πολύτιμη υποστήριξη της Εθνικής Τράπεζας προσκαλούνται φιλότεχνοι από το εξωτερικό και αποκτούν μια ουσιαστική γνωριμία με την ελληνική εικαστική σκηνή μέσα από ένα στοχευμένο πρόγραμμα. Την ίδια στιγμή, η παρουσία ξένων δημοσιογράφων στην Αθήνα ενισχύει την προβολή της διοργάνωσης πέρα από τα ελληνικά σύνορα, χάρη στην υποστήριξη της Αναπτυξιακής Αθήνας, της Aegean Airlines και των Donkey Hotels.Για τέταρτη χρονιά συνεχίζεται ο θεσμός του, ο οποίος αποσκοπεί στην προώθηση νέων καλλιτεχνών, σε συνεργασία με το MOMus-Μουσείο Άλεξ Μυλωνά, ένα από τα πέντε Μουσεία του Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης (MOMus). Δυνατότητα συμμετοχής έχουν εικαστικοί έως 45 ετών, οι οποίοι ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα και προτείνονται από την γκαλερί που τους εκπροσωπεί.Είναι ήδη σε εξέλιξη η ατομική έκθεση - έπαθλο του περυσινού νικητή, Πάνου Προφήτη (γκαλερί Τhe Breeder), υπό τον τίτλο «La Bocca La Grotta» (Το Στόμα Το Σπήλαιο) στο MOMus-Μουσείο Άλεξ Μυλωνά (Πλ. Αγίων Ασωμάτων 5, Θησείο) σε επιμέλεια της ιστορικού της τέχνης και επιμελήτριας στο MOMus Αρετής Λεοπούλου (έως 30 Νοεμβρίου).Την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου στις 18:00 στον κήπο του Ζαππείου θα πραγματοποιηθεί η ανακοίνωση του φετινού νικητή.18-22 ΣεπτεμβρίουΖάππειο ΜέγαροΏρες λειτουργίαςΠέμπτη 18 Σεπτεμβρίου: Μόνο με προσκλήσειςΠαρασκευή 19 έως και Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου: 12.00-21.00