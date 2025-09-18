Art Athina 2025: Πρεμιέρα σήμερα στο Ζάππειο για τη μεγάλη έκθεση εικαστικών

Η πρώτη ελληνική neobank έχει άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και φέρνει το αύριο του banking σήμερα
Συμμετέχουν 72 αίθουσες τέχνης και διοργανώνονται πλήθος παράλληλων δράσεων
Άνοιξε σήμερα τις πύλες της στο Ζάππειο Μέγαρο η Art Athina 2025 , η μεγαλύτερη έκθεση εικαστικών στην Ελλάδα και από τις μακροβιότερες της Ευρώπης. Στόχος της φετινής, πενθήμερης φουάρ, στην οποία συμμετέχουν 72 αίθουσες τέχνης από την Ελλάδα και το εξωτερικό, είναι η ανάδειξη των νέων κατευθύνσεων και των προβληματισμών που διαμορφώνουν διεθνώς τον χάρτη της σύγχρονης τέχνης.
Με ένα πλούσιο, δυναμικό και πολυδιάστατο πρόγραμμα αλλά και με πολλές παράλληλες δράσεις – εκδηλώσεις η Art Athina 2025 υπόσχεται μια ξεχωριστή εμπειρία. Συγκεκριμένα, δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες κάθε ηλικίας, εκτός από το να παρακολουθήσουν τις πλέον πρόσφατες προτάσεις των γκαλερί, να δουν ιστορικά έργα και να έρθουν σε επαφή με τις τάσεις όπως καταγράφονται από τις αίθουσες τέχνης, να επισκεφθούν τον ειδικό χώρο αφιερωμένο στο design, του οποίου η παρουσία φέτος είναι ιδιαιτέρως ενισχυμένη, να παρακολουθήσουν τον νέο κύκλο δημοσίων συζητήσεων και ανταλλαγής ιδεών για τη σύγχρονη τέχνη Art Athina Art for Tomorrow Talks Powered by TATOÏ Club με τη συμμετοχή σημαντικών προσωπικοτήτων από την εγχώρια και διεθνή εικαστική σκηνή, που θα φιλοξενηθούν στην Αίγλη upstairs, να αποκτήσουν μια πρώτη εικόνα για τις καλλιτεχνικές εκδόσεις που θα παρουσιαστούν στο Athens Art Book Fair, στην εναρκτήρια συνεργασία του με την Art Athina 2025, να λάβουν μέρος σε εκπαιδευτικά προγράμματα προσβάσιμα σε παιδιά και εφήβους με μαθησιακές δυσκολίες και νευροαναπτυξιακές ιδιαιτερότητες σε συνεργασία με την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Life is for all, να χρησιμοποιήσουν την εξειδικευμένη εφαρμογή για έξυπνα τηλέφωνα που τους επιτρέπει να δημιουργήσουν τη δική τους «γκαλερί» ενεργή και μετά το πέρας της φουάρ σε συνεργασία με την Art Volt αλλά και να κάνουν μια στάση στο pop-up περίπτερο του οίκου Hermès για να πάρουν μέρος στις πολλές διαφορετικές δράσεις που θα φιλοξενηθούν εκεί και να αποκτήσουν το τεύχος του περιοδικού Le Monde d' Hermès (στην αλέα επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας).
«Στο δυναμικό και διαρκώς εξελισσόμενο πεδίο της σύγχρονης τέχνης, η Art Athina διατηρεί τον ρόλο της ως σταθερό σημείο αναφοράς για την εικαστική κοινότητα της χώρας. Με τη συνεχή και αδιάλειπτη παρουσία της, λειτουργεί ως ζωντανή πλατφόρμα εξωστρέφειας, διαλόγου και εξέλιξης, ενισχύοντας τους δεσμούς της ελληνικής καλλιτεχνικής σκηνής με το διεθνές περιβάλλον. Η συνέχιση της Art Athina αποτελεί εγγύηση για την ενίσχυση της εγχώριας καλλιτεχνικής παραγωγής, τη στήριξη του δικτύου των γκαλερί και, κυρίως, για την καλλιέργεια ενός ενεργού και συμμετοχικού κοινού», τόνισε μεταξύ άλλων η πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Αιθουσών Τέχνης,
Γιάννα Γραμματοπούλου, κατά τη σημερινή συνέντευξη τύπου για την παρουσίαση της φετινής φουάρ και αναφέρθηκε στη δομή του βασικού προγράμματος της Art Athina 2025, το οποίο έχει διαμορφωθεί ως εξής:
• Main: αίθουσες τέχνης από την Ελλάδα και το εξωτερικό παρουσιάζουν τις προτάσεις τους.
• Design: γκαλερί που δραστηριοποιούνται στο σύγχρονο design με έμφαση στις παραδοσιακές τεχνικές συνθέτουν την ενότητα, η οποία αποτελεί πλέον αναπόσπαστο τμήμα της φουάρ. Στο επίκεντρο φέτος βρίσκεται το γυαλί— εύθραυστο και ανθεκτικό, διάφανο και γεμάτο βάθος — καλώντας μας να κοιτάξουμε μέσα του και πέρα από την επιφάνειά του. Αντίστιξη προσφέρουν τα vintage έπιπλα, που γειώνουν το βλέμμα, «υφαίνοντας μνήμη και ιστορία στο λεξιλόγιο του σύγχρονου design», όπως επισημαίνουν η Τίνα Δασκαλαντωνάκη και ο Μάνθος Καλούμενος, που επιμελούνται τη συγκεκριμένη ενότητα.
• Projects: οι πιο πειραματικές και συλλογικές πρακτικές της σύγχρονης καλλιτεχνικής σκηνής, όπως παρουσιάζονται από ανεξάρτητους χώρους τέχνης και μη κερδοσκοπικούς πολιτιστικούς οργανισμούς, αποτελούν την ενότητα που επιμελείται η Οντέτ Κουζού. Η φετινή έκθεση εστιάζει στις τελετουργίες και πρακτικές της καθημερινότητας που λειτουργούν ως μέσο δημιουργίας κοινωνικών δεσμών και σχέσεων.
«Η Art Athina είναι μια συνάντηση, όπου το σύνολο της ελληνικής εικαστικής σκηνής παρουσιάζει τα καλύτερα δείγματα της ετήσιας παραγωγής σε συνδυασμό με πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις από το εξωτερικό. Ένα γεγονός που δεν μετριέται μόνο με την επιτυχία των αριθμών, αλλά κυρίως με το αποτύπωμα που αφήνει στην πόλη και στη μνήμη όσων συμμετέχουν. Αποτελεί έναν θεσμό που συνέχεια επανεφευρίσκει τον εαυτό του και παραμένει επίκαιρος και φρέσκος», επεσήμανε ο γενικός διευθυντής της φουάρ, Αντώνης Κούρκουλος.
Το παράλληλο πρόγραμμα της φουάρ συνθέτουν οι παρακάτω ενότητες:
• Performance: πολυδιάστατο το φετινό πρόγραμμα αποτελεί πεδίο συνάντησης της περφόρμανς και του χορού με τη φωτογραφία και τα ψηφιακά μέσα. Το Flux Laboratory επιστρέφει στην Art Athina και μαζί με τον Νικόλα Βαμβουκλή, που επιμελείται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την ενότητα των performances, οργανώνουν ένα πρόγραμμα που προσφέρει στο κοινό την ευκαιρία να συμμετάσχει σε ένα περιβάλλον δημιουργικής ανταλλαγής και καλλιτεχνικού διαλόγου. Ο Κωνσταντίνος Ρήγος και το Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής παρουσιάζουν το εκρηκτικό φινάλε της παράστασης «Golden Age». Ο Ari Seth Cohen, καταξιωμένος φωτογράφος, συγγραφέας και δημιουργός του Advanced Style, ενός πρότζεκτ αφιερωμένου «στην καταγραφή της κομψότητας της τρίτης ηλικίας», φέρνει στις αποσκευές του μια μοναδική έκθεση φωτογραφίας. Σε συνεργασία με μία από τις πιο εμβληματικές μούσες του, το μοντέλο, μπλόγκερ και δημιουργό του Style Crone, Judith Boyd, οι επισκέπτες της Art Athina θα έχουν την ευκαιρία όχι μόνο να τους θέσουν τις ερωτήσεις τους σχετικά με τη δημιουργική έκφραση και τη θετική προσέγγιση της γήρανσης, αλλά και -αν προσελκύσουν με το στυλ τους- να βρεθούν απέναντι από τον φωτογραφικό φακό του Ari Seth Cohen. Στην ενότητα υπό τον τίτλο «NOW WHAT», σε επιμέλεια του Νικόλα Βαμβουκλή, ο χορογράφος Άγγελος Παπαδόπουλος θα παρουσιάσει τη νέα του δουλειά «An UMBRA Story» που κινείται στην επικράτεια των ονείρων. Η λαϊκή αγορά, η αρχιτεκτονική και οι πρωταγωνιστές της θα βρεθούν στο επίκεντρο της περιπατητικής συλλογικής περφόρμανς «Αγορές και Αγορές», της Collectif ΜASI. Η Δέσποινα Σανιδά-Κρεζία μέσα από το έργο της «Such A Crybaby» εξερευνά την νεανική κουλτούρα των φαν μέσω του ήχου, της κίνησης και της φωνής. Τέλος, η Κατερίνα Ζαχαροπούλου με το «Performance as Interview as Performance» δημιουργεί ένα δεύτερο φόρεμα πάνω από το δικό της με τις απαντήσεις που λαμβάνει από το κοινό στο πλαίσιο μιας σιωπηλής, γραπτής «συνέντευξης».
• Εditions: Παρών φέτος στην Art Athina 2025 και ο πρώτος θεσμός στην Ελλάδα που ασχολείται αποκλειστικά με τις καλλιτεχνικές εκδόσεις, το Athens Art Book Fair. Tο ανεξάρτητο, artist-run εγχείρημα στοχεύει στην προώθηση και υποστήριξη της εγχώριας παραγωγής καλλιτεχνικών εντύπων, καθώς και στη δημιουργία μιας σκηνής γύρω από τις ανεξάρτητες εκδόσεις και συνδέσμων με αντίστοιχες εκδοτικές πρακτικές.
• Art Athina Art for Tomorrow Talks Powered by TATOÏ Club: Ένας νέος κύκλος δημόσιων συζητήσεων και ανταλλαγής ιδεών για τη σύγχρονη τέχνη ανοίγει φέτος στην Art Athina, τον οποίο συνεπιμελούνται η Μαριλένα Κουτσούκου, Διευθύντρια Ανάπτυξης της φουάρ και η Kim Conniff Taber, Διευθύντρια Σύνταξης του Art for Tomorrow. Κεντρικός θεματικός άξονας γύρω από τον οποίο θα τεθούν ερωτήματα είναι «πώς μπορούν όσοι συλλέγουν, εκθέτουν και στηρίζουν την τέχνη να συμβάλουν στη διαμόρφωση ενός πιο συμπεριληπτικού και ευέλικτου πολιτιστικού μέλλοντος;». Τις απαντήσεις θα κληθούν να δώσουν οι Σωτήρης Μπαχτσετζής – Καλλιτεχνικός Διευθυντής, Ίδρυμα Γ. & Α. Μαμιδάκη, Vincenzo de Bellis -Chief Artistic Officer, Global Director of Art Basel Fairs, Αφροδίτη Παναγιωτάκου – Καλλιτεχνική Διευθύντρια, Ίδρυμα Ωνάση, Wim Pijbes – Ιστορικός Τέχνης και Διευθυντής, Droom en Daad, Durjoy Rahman – Ιδρυτής, Durjoy Bangladesh Foundation, Marcello Dantas, Καλλιτεχνικός Διευθυντής του SFER IK Museion in Tulum στο Μεξικό, Γιώργης Μαγγίνης, Επιστημονικός Διευθυντής Μουσείου Μπενάκη. Συντονίστρια θα είναι η Farah Nayeri, αρθρογράφος της εφημερίδας The New York Times. Tα Art Athina Art for Tomorrow Talks Powered by TATOÏ Club θα φιλοξενηθούν στην Αίγλη upstairs, που αναδεικνύεται σε venue partner της Art Athina 2025.
• Kids' Educational Program: δημιουργικά εργαστήρια ζωγραφικής, αρχιτεκτονικής, μικτής τεχνικής και θεατρικού παιχνιδιού περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά «Little Athina» που σχεδίασε και φέτος για την Art Athina o μη κερδοσκοπικός διεθνής φορέας ΚROMA. Κεντρικός θεματικός άξονας είναι η Αθήνα και οι πολλοί και διαφορετικοί τρόποι που προτείνονται στους μικρούς φίλους της φουάρ για να την ανακαλύψουν. Για δεύτερη φορά φέτος η Art Athina και το Kroma συνεργάζoνται με την ομάδα της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Life is For All, ώστε στα εκπαιδευτικά εργαστήρια να συμπεριληφθούν παιδιά και έφηβοι με μαθησιακές δυσκολίες και νευροαναπτυξιακές ιδιαιτερότητες.
Σημαντική είναι η συμβολή του G design studio, του branding agency της Art Athina, που για ακόμη μία χρονιά προσέδωσε ιδιαίτερο χαρακτήρα στην οπτική ταυτότητα της διοργάνωσης.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται σταθερά στη διεθνή διάσταση της διοργάνωσης. Μέσω του VIP προγράμματος, που σχεδίασαν η Μαριλένα Κουτσούκου και η Θεοδώρα Κουμουνδούρου και υλοποιείται φέτος για πρώτη φορά με την πολύτιμη υποστήριξη της Εθνικής Τράπεζας προσκαλούνται φιλότεχνοι από το εξωτερικό και αποκτούν μια ουσιαστική γνωριμία με την ελληνική εικαστική σκηνή μέσα από ένα στοχευμένο πρόγραμμα. Την ίδια στιγμή, η παρουσία ξένων δημοσιογράφων στην Αθήνα ενισχύει την προβολή της διοργάνωσης πέρα από τα ελληνικά σύνορα, χάρη στην υποστήριξη της Αναπτυξιακής Αθήνας, της Aegean Airlines και των Donkey Hotels.
Για τέταρτη χρονιά συνεχίζεται ο θεσμός του βραβείου της Art Athina για νέο καλλιτέχνη, ο οποίος αποσκοπεί στην προώθηση νέων καλλιτεχνών, σε συνεργασία με το MOMus-Μουσείο Άλεξ Μυλωνά, ένα από τα πέντε Μουσεία του Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης (MOMus). Δυνατότητα συμμετοχής έχουν εικαστικοί έως 45 ετών, οι οποίοι ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα και προτείνονται από την γκαλερί που τους εκπροσωπεί.
Είναι ήδη σε εξέλιξη η ατομική έκθεση - έπαθλο του περυσινού νικητή, Πάνου Προφήτη (γκαλερί Τhe Breeder), υπό τον τίτλο «La Bocca La Grotta» (Το Στόμα Το Σπήλαιο) στο MOMus-Μουσείο Άλεξ Μυλωνά (Πλ. Αγίων Ασωμάτων 5, Θησείο) σε επιμέλεια της ιστορικού της τέχνης και επιμελήτριας στο MOMus Αρετής Λεοπούλου (έως 30 Νοεμβρίου).
Την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου στις 18:00 στον κήπο του Ζαππείου θα πραγματοποιηθεί η ανακοίνωση του φετινού νικητή.
Πληροφορίες
18-22 Σεπτεμβρίου
Ζάππειο Μέγαρο
Ώρες λειτουργίας
Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου: Μόνο με προσκλήσεις
Παρασκευή 19 έως και Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου: 12.00-21.00
