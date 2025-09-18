Ντάνιελ Ντέι Λιούις: Ο διάσημος ηθοποιός έρχεται στην Αθήνα για την πρεμιέρα της νέας του ταινίας

Μια μεγάλη έκπληξη μάς επιφυλάσσει το φετινό, 31o Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας καθώς φέρνει στην Αθήνα τον ακριβοθώρητο Ντάνιελ Ντέι Λιούις. Ο τρεις φορές βραβευμένος με Όσκαρ Βρετανός ηθοποιός, θα δώσει το παρών στην πανελλήνια πρεμιέρα της νέας του ταινίας «Ανεμώνη», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και θα έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τους σκοπούς της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή.
Μπορεί ο κορυφαίος ηθοποιός να είχε ανακοινώσει το 2017 πως εγκαταλείπει την υποκριτική, δεν μπορούσε ωστόσο να μην στηρίξει ενεργά το σκηνοθετικό ντεμπούτο του γιου του, Ronan Day Lewis, αναλαμβάνοντας έναν κεντρικό ρόλο και συνυπογράφοντας το σενάριο στην «Ανεμώνη» στην οποία πρωταγωνιστεί επίσης ο Σον Μπιν.
Στη νέα ταινία ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις θα υποδύεται έναν ερημίτη τον οποίο ο μεσήλικας αδελφός του αναζητά ταξιδεύοντας στη Βόρεια Αγγλία. Οι δυο τους συνδέονται από ένα μυστηριώδες και πολύπλοκο παρελθόν, το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα η σχέση τους να είναι εύθραυστη και ενίοτε τρυφερή, για πάντα στιγματισμένη από ένα συμβάν που τους συγκλόνισε μερικές δεκαετίες νωρίτερα.
Μειωμένο πρόγραμμα λόγω έλλειψης χρηματοδότησης
Οι διοργανωτές του Φεστιβάλ, που τα τελευταία 30 χρόνια, αποτελεί έναν σημαντικό και ιδιαίτερα παραγωγικό εγχώριο κινηματογραφικό θεσμό, ανακοίνωσαν, κατά τη χθεσινή συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε στο Γαλλικό Ινστιτούτο, πως, δυστυχώς, το φετινό πρόγραμμα, που θα διαρκέσει από την 1η έως τις 12 Οκτωβρίου, θα είναι αρκετά περιορισμένο καθώς μειώθηκε σημαντικά η κρατική χρηματοδότηση.
«Από το 2012 έως σήμερα, το Υπουργείο Πολιτισμού και η Περιφέρεια Αττικής, μέσω των διαχειριστικών προγραμμάτων ΕΣΠΑ που κάλυπταν την περίοδο των 13 αυτών χρόνων, στήριξαν ενεργά το Φεστιβάλ. Στις 27 Ιουνίου 2025, στην Ελευσίνα, παρά τις αντίθετες διαβεβαιώσεις που είχαν προηγηθεί και ενώ οι εργασίες προετοιμασίας του Φεστιβάλ είχαν ξεκινήσει από μήνες, ενημερωθήκαμε αιφνιδίως ότι δεν θα επεκταθεί η κρατική χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ για την φετινή διοργάνωση των Νυχτών Πρεμιέρας» εξήγησε η γενική διευθύντρια του Φεστιβάλ Τατιάνα Παππά και καλώντας στη συνέχεια την Πολιτεία να μην επιτρέψει να συρρικνωθούν οι «Νύχτες Πρεμιέρας»: «Ο φετινός επανασχεδιασμός του προγράμματος, λόγω του περιορισμού της δημόσιας χρηματοδότησης, υπήρξε ένα ηχηρό καμπανάκι για την εύθραυστη θέση που κατέχει ο σύγχρονος πολιτισμός στις προτεραιότητες της Πολιτείας. Η αβεβαιότητα και η ασυνέχεια θέτουν σε κίνδυνο όχι μόνο το μέγεθος και το κύρος αλλά και την ύπαρξη ενός θεσμού που έχει αποδείξει την αξία του στην πολιτιστική, κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας. Οι Νύχτες Πρεμιέρας είναι κομμάτι της ταυτότητάς μας. Αν τις χάσουμε, χάνουμε κάτι βαθύτερο: τη συλλογική μας μνήμη και τη δύναμη να ονειρευόμαστε.»
Όπως επισήμανε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Λουκάς Κατσίκας, λόγω των χρηματοδοτικών περικοπών, οι φετινές «Νύχτες Πρεμιέρας», θα περιλαμβάνουν τις μισές ταινίες σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές που ξεπερνούσαν τις 100, ενώ ακυρώνονται τέσσερις σημαντικές ενότητες, τα Αφιερώματα, οι Ειδικές προβολές, το τμήμα Midnight και το τμήμα Music & Film.
Το πλήρες πρόγραμμα του 31ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας θα ανακοινωθεί στις 24 Σεπτεμβρίου.