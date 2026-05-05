Η Τεχεράνη κατηγορεί τις ΗΠΑ πως χτύπησαν πολιτικά σκάφη στα Στενά του Ορμούζ, σκοτώνοντας πέντε πολίτες
Για επιθέσεις αμερικανικών δυνάμεων σε πολιτικά σκάφη στα Στενά του Ορμούζ, που είχαν συνέπεια να σκοτωθούν πέντε πολίτες, κάνουν λόγο πηγές από την Τεχεράνη, οι οποίες επιχειρούν να διαψεύσουν τους ισχυρισμούς της Ουάσινγκτον πως τα πλοία που χτυπήθηκαν, ανήκαν στους Φρουρούς της Επανάστασης.

Επίσης, αναφέρουν ότι αμερικανικά αντιτορπιλικά προσπάθησαν να εισέλθουν στα Στενά του Ορμούζ με το ραντάρ τους απενεργοποιημένο. Μόλις το ενεργοποίησαν, εντοπίστηκαν και μόλις ταυτοποιήθηκαν, οι ιρανικές ναυτικές δυνάμεις έριξαν προειδοποιητικές βολές.

Αυτές οι προειδοποιητικές βολές περιλάμβαναν μη επανδρωμένα αεροσκάφη μάχης, πυραύλους και ρουκέτες, και, ως αποτέλεσμα, ισχυρίζονται ότι τα αμερικανικά αντιτορπιλικά αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν.

Επιπρόσθετα, απευθύνουν σαφείς προειδοποιήσεις, λέγοντας ότι οποιαδήποτε περαιτέρω απόπειρα των αμερικανικών ναυτικών δυνάμεων να εισέλθουν στα Στενά, θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχειρίας.

Το «κακό των ΗΠΑ θα μειωθεί» στα Στενά του Ορμούζ, λέει ο Γκαλιμπάφ

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Γκάμπερ Γκαλιμπάφ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους έχουν «θέσει σε κίνδυνο» την ασφάλεια της ναυτιλίας και της διαμετακόμισης ενέργειας στα Στενά του Ορμούζ, παραβιάζοντας την εκεχειρία και επιβάλλοντας αποκλεισμό.

«Μια νέα ισορροπία στα Στενά του Ορμούζ βρίσκεται σε διαδικασία εδραίωσης», έγραψε σε ανάρτηση στα κοινωνικά μέσα. «Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η διατήρηση του status quo είναι ανυπόφορη για την Αμερική, ενώ εμείς δεν έχουμε καν αρχίσει ακόμα», πρόσθεσε.



Οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό σε όλα τα ιρανικά λιμάνια και τη ναυτιλία από τις 13 Απριλίου.

Την Δευτέρα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την πρωτοβουλία «Project Freedom», μια ναυτική αποστολή που, όπως είπε, θα ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ, επιστρατεύοντας αμερικανικά πλοία που θα καθοδηγούν τα εμπορικά μέσω της θαλάσσιας οδού, η οποία βρίσκεται υπό τον έλεγχο του Ιράν.

