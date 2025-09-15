Κέα: Έρευνες στο «Βρετανικού» που ναυάγησε το 1916 στην Ελλάδα - Εντυπωσιακό βίντεο και ευρήματα
Κέα: Έρευνες στο «Βρετανικού» που ναυάγησε το 1916 στην Ελλάδα - Εντυπωσιακό βίντεο και ευρήματα

Το πλοίο είχε επιταχθεί από το Βρετανικό Ναυαρχείο, για να μετατραπεί σε πλωτό νοσοκομείο και είχε προσκρούσει σε νάρκη - Δύσκολες οι συνθήκες στο ναυάγιο λόγω ρευμάτων, βάθους (120 μέτρων) και χαμηλής ορατότητας

Κέα: Έρευνες στο «Βρετανικού» που ναυάγησε το 1916 στην Ελλάδα - Εντυπωσιακό βίντεο και ευρήματα
Στις 16 Νοεμβρίου 1916, το HMHS Britannic, επιταγμένο από το Βρετανικό Ναυαρχείο, για να μετατραπεί σε πλωτό νοσοκομείο κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ έπλεε ανοιχτά της Κέας, με κατεύθυνση το νοσοκομειακό σταθμό της Λήμνου, προσέκρουσε σε γερμανική νάρκη και βυθίστηκε σε λιγότερο από μία ώρα. Από τους 1.065 επιβαίνοντες έχασαν την ζωή τους οι 30, όταν οι προπέλες του πλοίου παρέσυραν δύο σωστικές λέμβους. Το HMHS Britannic, ένα από τα μεγαλύτερα υπερωκεάνια της γραμμής του βορείου Ατλαντικού, ήταν το δίδυμο του Τιτανικού.

Στο διάστημα, από 6 έως 13 Μαΐου 2025, διενεργήθηκε, εγκεκριμένο από το Υπουργείο Πολιτισμού ερευνητικό πρόγραμμα, με επιλεγμένη, για πρώτη φορά, ανέλκυση αντικειμένων από το χώρο του ναυαγίου, από βάθος άνω των 120 μέτρων. Το πρόγραμμα διεξήχθη υπό την εποπτεία και την καθοδήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού, της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων.
Κέα: Έρευνες στο «Βρετανικού» που ναυάγησε το 1916 στην Ελλάδα - Εντυπωσιακό βίντεο και ευρήματα
Το νοσοκομειακό πλοίο HMHS Britannic.


Το εγχείρημα της ανέλκυσης των αντικειμένων, ανέλαβε 11μελής καταδυτική ομάδα αποτελούμενη από επαγγελματίες καταδύσεων σε μεγάλα βάθη και χρησιμοποιήθηκαν καταδυτικές συσκευές κλειστού κυκλώματος. Η έρευνα οργανώθηκε από τον Βρετανό ερασιτέχνη ιστορικό Simon Mills, ιδρυτή του «Britannic Foundation», ενώ την ασφάλεια και την οργάνωση των καταδύσεων είχαν οι Ι. Τζαβελάκος, Evan Kovacs, Richie Kohler.
Το ναυάγιο του Βρετανικού. Αποτελέσματα ερευνητικής αποστολής 2025


Καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας ήταν παρόν το τριμελές κλιμάκιο της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, αποτελούμενο από τους Ευαγγελιστή Διονύσιο καταδυόμενο αρχαιολόγο, Φουσέκη Χρύσα καταδυόμενη συντηρήτρια και τον Μερσενιέ Λούι τεχνικό βυθού, για τη συνολική εποπτεία και συντονισμό των εργασιών, την υποδοχή των ευρημάτων και την εφαρμογή των πρώτων εργασιών συντήρησης.

Ορισμένα από τα επιλεγμένα αντικείμενα κατά τον αρχικό σχεδιασμό της έρευνας, δεν κατέστη, λόγω της θέσης και της διατήρησής τους, δυνατό να ανελκυσθούν. Οι συνθήκες στο χώρο του ναυαγίου ήταν ιδιαίτερα δύσκολες, λόγω των ρευμάτων, του μεγάλου βάθους και της χαμηλής ορατότητας.
Κέα: Έρευνες στο «Βρετανικού» που ναυάγησε το 1916 στην Ελλάδα - Εντυπωσιακό βίντεο και ευρήματα
Φωτογράφηση του αριστερού κόκκινου φανού κατά χώρα.
Κέα: Έρευνες στο «Βρετανικού» που ναυάγησε το 1916 στην Ελλάδα - Εντυπωσιακό βίντεο και ευρήματα
Επάργυρος δίσκος σερβιρίσματος από τον εξοπλισμό της Α΄ Θέσης του πλοίου.
Κέα: Έρευνες στο «Βρετανικού» που ναυάγησε το 1916 στην Ελλάδα - Εντυπωσιακό βίντεο και ευρήματα
Εργασίες ανέλκυσης αντικειμένων από το χώρο του ναυαγίου.


Το σύνολο των αντικειμένων ανελκύσθηκαν με σάκους αέρα από την καταδυτική ομάδα, με ασφάλεια και επιμέλεια. Στη συνέχεια, τα αντικείμενα τοποθετήθηκαν σε ειδικά διαμορφωμένα κιβώτια, ενώ αμέσως άρχισε η διαδικασία καθαρισμού τους από τους θαλάσσιους οργανισμούς. Τα ευρήματα, κατά τη διάρκεια της έρευνας, φυλάσσονταν σε χώρο που παραχώρησε στην Εφορεία Ενάλιων Αρχαιοτήτων, το Αστυνομικό Τμήμα της Κέας. Με το πέρας της έρευνας το σύνολο των αντικειμένων μεταφέρθηκε με ασφάλεια, στα εργαστήρια της Εφορείας Ενάλιων Αρχαιοτήτων, στην Αθήνα, όπου συνεχίζεται η διαδικασία συντήρησής τους.
Κέα: Έρευνες στο «Βρετανικού» που ναυάγησε το 1916 στην Ελλάδα - Εντυπωσιακό βίντεο και ευρήματα
Εργασίες φωτογράφησης και προετοιμασίας ανέλκυσης της καμπάνας επιφυλακής του πλοίου.
Κέα: Έρευνες στο «Βρετανικού» που ναυάγησε το 1916 στην Ελλάδα - Εντυπωσιακό βίντεο και ευρήματα
Καμπάνα επιφυλακής (παρατηρητηρίου) μετά την ανέλκ ... σία καθαρισμού από τους θαλάσσιους οργανισμούς.
Κέα: Έρευνες στο «Βρετανικού» που ναυάγησε το 1916 στην Ελλάδα - Εντυπωσιακό βίντεο και ευρήματα
Καταγραφή του ναυαγίου από πολυδεσμικό ηχοβολιστικό σύστημα. (multibeam sonar).


Από τα ανελκυσθέντα αντικείμενα ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η καμπάνα παρατηρητηρίου του πλοίου, ο αριστερός φανός σήμανσης, διάφορα αντικείμενα από τον φορητό εξοπλισμό της πρώτης και δεύτερης θέσης, κεραμικά πλακίδια από την διακόσμηση του τούρκικου λουτρού, που εντοπίστηκαν αποκολλημένα και ένα ζευγάρι κιάλια παρατήρησης.
Κέα: Έρευνες στο «Βρετανικού» που ναυάγησε το 1916 στην Ελλάδα - Εντυπωσιακό βίντεο και ευρήματα
Κυάλια παρατήρησης επιβάτου στο χώρο του ναυαγίου.
Κέα: Έρευνες στο «Βρετανικού» που ναυάγησε το 1916 στην Ελλάδα - Εντυπωσιακό βίντεο και ευρήματα
Νιπτήρας από πορσελάνη, προσαρμοσμένος σε ειδική κ...σης και αναδιπλούμενος προς εξοικονόμηση χώρου
Κέα: Έρευνες στο «Βρετανικού» που ναυάγησε το 1916 στην Ελλάδα - Εντυπωσιακό βίντεο και ευρήματα
Στη διάρκεια των καταδύσεων στο ναυάγιο


Τα αντικείμενα, πρόκειται να ενταχθούν στη μόνιμη έκθεση του υπό κατασκευή Εθνικού Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων, στον Πειραιά, στην ενότητα για τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου το ναυάγιο του «Βρετανικού» αποτελεί εξέχον έκθεμα.
Κέα: Έρευνες στο «Βρετανικού» που ναυάγησε το 1916 στην Ελλάδα - Εντυπωσιακό βίντεο και ευρήματα
Στην πίσω όψη φέρουν το μονόγραμμα της κατασκευάστριας εταιρείας.
Κέα: Έρευνες στο «Βρετανικού» που ναυάγησε το 1916 στην Ελλάδα - Εντυπωσιακό βίντεο και ευρήματα
Αριστερός (port side) κόκκινος φανός σήμανσης του πλοίου.
Κέα: Έρευνες στο «Βρετανικού» που ναυάγησε το 1916 στην Ελλάδα - Εντυπωσιακό βίντεο και ευρήματα
Στη λεπτομέρεια η επιγραφή με την επωνυμία της κατασκευάστριας εταιρείας Harvie’s, Glasgow.


