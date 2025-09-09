Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.
Ο Γκόραν Μπρέγκοβιτς για μια αυθεντική βαλκανική συναυλία στο Christmas Theater
Ο Γκόραν Μπρέγκοβιτς για μια αυθεντική βαλκανική συναυλία στο Christmas Theater
GORAN BREGOVIC - Wedding & Funeral Band - Από τον «Καιρό των Τσιγγάνων» μέχρι το «Underground» και το «Arizona Dream» η μουσική των Βαλκανίων ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο - 12 Νοεμβρίου 2025 - Christmas Theater
Μια μοναδική γιορτή συναισθημάτων μας περιμένει φέτος στο Christmas Theater. Μια γιορτή γεμάτη με ήχους γνώριμους από τραγούδια των Βαλκανίων που έγιναν και δικά μας τραγούδια. Ο διάσημος συνθέτης Γκόραν Μπρέγκοβιτς έρχεται στην Αθήνα και γιορτάζει μαζί μας την δύναμη της μουσικής, μια πανανθρώπινη γλώσσα που ενώνει αντί να χωρίζει και καταφέρνει να χτίζει γέφυρες από την μια καρδιά στην άλλη.
GORAN BREGOVIC
The Wedding and Funeral Band
12 Νοεμβρίου 2025
Christmas Theater
Ισχύουν ειδικές τιμές για ομαδικά εισιτήρια, πληροφορίες: 211 7701700 & info@ct.gr
Ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς εκπροσώπους του βαλκανικού ήχου έχει δηλώσει γι’ αυτό τα εξής: «Η βαλκανική μουσική συνεχίζει να αρέσει και να παράγεται για τον ίδιο λόγο με το πανκ. Φέρνει την τρέλα, δεν είναι απλά μουσική. Και όλοι χρειαζόμαστε λίγη τρέλα...»
Κλείστε τα εισιτητήρια σας
https://www.more.com/gr-el/tickets/music/goran-bregovic-wedding-funeral-band-1/
