Ο Γκόραν Μπρέγκοβιτς για μια αυθεντική βαλκανική συναυλία στο Christmas Theater

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

GORAN BREGOVIC - Wedding & Funeral Band - 12 Νοεμβρίου 2025 - Christmas Theater

Μια μοναδική γιορτή συναισθημάτων μας περιμένει φέτος στο Christmas Theater. Μια γιορτή γεμάτη με ήχους γνώριμους από τραγούδια των Βαλκανίων που έγιναν και δικά μας τραγούδια. Ο διάσημος συνθέτης Γκόραν Μπρέγκοβιτς έρχεται στην Αθήνα και γιορτάζει μαζί μας την δύναμη της μουσικής, μια πανανθρώπινη γλώσσα που ενώνει αντί να χωρίζει και καταφέρνει να χτίζει γέφυρες από την μια καρδιά στην άλλη.

Ισχύουν ειδικές τιμές για ομαδικά εισιτήρια, πληροφορίες: 211 7701700 & info@ct.gr

Ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς εκπροσώπους του βαλκανικού ήχου έχει δηλώσει γι’ αυτό τα εξής: «Η βαλκανική μουσική συνεχίζει να αρέσει και να παράγεται για τον ίδιο λόγο με το πανκ. Φέρνει την τρέλα, δεν είναι απλά μουσική. Και όλοι χρειαζόμαστε λίγη τρέλα...»

Κλείστε τα εισιτητήρια σας

https://www.more.com/gr-el/tickets/music/goran-bregovic-wedding-funeral-band-1/

