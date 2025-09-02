H ανάπτυξη της ΤΝ δημιουργεί νέες ευκαιρίες, αλλά απαιτεί επίσης εξειδικευμένες δεξιότητες
48ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας: Έρχεται με παγκόσμιες - εθνικές πρεμιέρες και δύο εισιτήρια για τα Όσκαρ
Πώς μπορείτε να παρακολουθήσετε τις ταινίες online
Σημαντικά σύγχρονα κοινωνικά θέματα, όπως διαφθορά, η ομοφοβία, η μετανάστευση, η αναζήτηση ταυτότητας, τα ναρκωτικά και οι ανθρώπινες σχέσεις αλλά και ήρωες μυθικά πλάσματα κυριαρχούν στα φιλμ που θα παρουσιαστούν στο πλαίσιο του φετινού 48ου Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας το οποίο θα διεξαχθεί από τις 8 έως τις 14 Σεπτεμβρίου, σε φυσικούς χώρους αλλά και διαδικτυακά.
Με 223 ταινίες από 49 χώρες, εκ των οποίων οι 146 θα συμμετάσχουν στα επτά διαφορετικά διαγωνιστικά τμήματα της διοργάνωσης, το φετινό Φεστιβάλ Δράμας επανέρχεται ανανεωμένο, με νέο καλλιτεχνικό διευθυντή τον Γιώργο Αγγελόπουλο ενώ για μία ακόμη χρονιά οι ταινίες που θα επικρατήσουν στο Εθνικό αλλά και το Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα θα εξασφαλίσουν το εισιτήριο για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία των βραβείων Όσκαρ.
Στο Εθνικό Διαγωνιστικό Τμήμα θα συμμετέχουν 35 συνολικά ταινίες νέων αλλά και έμπειρων σκηνοθετών στις οποίες πρωταγωνιστούν γνωστοί ηθοποιοί μεταξύ των οποίων οι Εβελίνα Παπούλια, Μάκης Παπαδημητρίου, Χάρης Φραγκούλης, Σοφία Κόκκαλη, Aνδρέας Κωνσταντίνου, Έλενα Τοπαλίδου, Λένα Κιτσοπούλου, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Τοκάκης κ.α.
Τα υπόλοιπα Τμήματα του φεστιβάλ είναι το Διεθνές Διαγωνιστικό, το Εθνικό Σπουδαστικό, το Διεθνές Σπουδαστικό, το Διεθνές Animation, το Short and Green και το Kiddo.
Aφιερώματα
Επιπλέον, το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει αφιέρωμα στις μικρού μήκους ταινίες του Άγγελου Φραντζή και της Χέλενα Βίτμαν, ενώ το ανανεωμένο Short Film Hub φιλοδοξεί να συνδέσει τους νέους επαγγελματίες του κινηματογράφου με την διεθνή και την εγχώρια κινηματογραφική κοινότητα.SHORT FILM HUB
Στο μεταξύ ο μηχανισμός επιμόρφωσης και δικτύωσης του Φεστιβάλ φιλοδοξεί να συνδέσει τους νέους επαγγελματίες του κινηματογράφου με τη διεθνή και την εγχώρια κινηματογραφική βιομηχανία μέσα από δράσεις, συζητήσεις, εργαστήρια. «Φέτος το πρόγραμμα επεκτείνεται, θέτοντας στο επίκεντρο την κοινότητα, τη διατομεακή συνεργασία και την καλλιέργεια ενός βιώσιμου, υποστηρικτικού οικοσυστήματος. Με άξονα την ένταξη όλων των ειδικοτήτων που συνδιαμορφώνουν μια ταινία μικρού μήκους -από το σενάριο, το casting και τη σκηνοθεσία μέχρι την παραγωγή και τη διανομή- το Short Film Hub εστιάζει στην ανταλλαγή γνώσης, την ενδυνάμωση των νέων δημιουργών και τη γεφύρωση του χάσματος ανάμεσα στην καλλιτεχνική πρόθεση και την επαγγελματική υλοποίηση. Στο πλαίσιο της διανομής, δίνεται ιδιαίτερη προσοχή όχι μόνο στις διεθνείς προοπτικές αλλά και στη χαρτογράφηση και ενίσχυση των εγχώριων διαύλων προβολής. Η φετινή διοργάνωση ανοίγει τον διάλογο για εναλλακτικές διαδρομές διανομής στην Ελλάδα, εστιάζοντας στις δυνατότητες που προσφέρουν τα μουσεία τέχνης, καθώς και ανεξάρτητες επιμελητικές ομάδες που δραστηριοποιούνται σε χώρους καλλιτεχνικής έκφρασης και πειραματικής προβολής» εξηγεί η Αντιγόνη Παπαντώνη με την οποία ενισχύθηκε φέτος ο συγκεκριμένος τομέας.
Δωρεάν προβολές online
Από τις 9 το βράδυ της 8ης Σεπτεμβρίου οι ταινίες του φεστιβάλ θα είναι διαθέσιμες στην πλατφόρμα του στην οποία μπορεί κανείς να μπει, εντελώς δωρεάν, ΕΔΩ https://www.dramafilmfestival.gr/online-festival/ Στο διαδικτυακό αυτό κόμβο θα είναι διαθέσιμες από όλα τα διαγωνιστικά τμήματα του φεστιβάλ και το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να ψηφίζει.
