To Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Πάτμου επιστρέφει

Alessandro Carbonare, clarinet: String Quartet No. 12 op. 96 in F major “American”Adorno Quartet: Trio op. 11 in B flat major for clarinet, cello and pianoAlessandro Carbonare, clarinet; Christophe Coin, cello; Roberto Prosseda, piano: Piano Trio No. 1 op. 49 in D minor MWV Q29 (original version for flute, cello and piano)Silvia Careddu, flute, Cristophe Coin, cello; Roberto Prosseda, piano; Fantasiestucke Op. 73 for cello and pianoChristophe Coin, cello; Alessandra Ammara, piano: Piano Trio No. 1 op. 8 in B majorAnush Nikogosyan, violin; Jing Zhao, cello; Alessandra Ammara, piano: 4 Lieder ohne WorteSilvia Careddu, flute; Maya Oganyan, piano: Trio op. 63 J 259 in G minorSilvia Careddu, flute; Christophe Coin, cello; Roberto Prosseda, piano: Duos for violin and celloMichael Gutman, violin; Jing Zhao, cello: Trio No. 2 op. 67 in E minorMichael Guttman, violin; Jing Zhao, cello; Alessandra Ammara, piano: Prélude à l'après-midi d'un faune, L 87Silvia Careddu, flute, Alessandra Ammara, piano: Armenian Song, Greek Melody, Ancient Greek MelodyMaya Oganyan, piano: Rhapsody (1957) for violin and piano in B minorAnush Nikogosyan, violin; Maya Oganyan, piano: Dance of the Dictators (from “Constantinople”) for piano trio (2003)Michael Guttman, violin; Jing Zhao cello; Maya Oganyan, piano: “A beautiful Love” - Two Songs for Nikos Stangos (2023, texts by David Plante) - World PremiereAngelica Cathariou, mezzo-soprano, Roberto Prosseda, piano: Song-Poem in honor of AshiksAnush Nikogosyan, violin; Maya Oganyan, piano: Kassiani, for mezzo-soprano and pianoAngelica Cathariou, mezzo-soprano; Maya Oganyan, piano: Agnus DeiAnush Nikogosyan, violin; Christophe Coin, cello; Alessandro Carbonare, clarinet; Maya Oganyan, piano: Piano Quintet no. 2 op. 81 in A majorAdorno Quartet; Maya Oganyan, piano: Concerto for violin, piano and strings MWV O4 in D minorAnush Nikogosyan, violin; Roberto Prosseda, piano; Adorno Quartet