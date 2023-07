Coldplay: Έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2024

Κλείσιμο

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα αναμένονται το 2024 οι Coldplay Μετά την τεράστια επιτυχία της sold-out καλοκαιρινής περιοδείας του 2023 - που ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ με ένα θεαματικό show για τέταρτη συνεχή μέρα στο Άμστερνταμ – ανακοίνωσαν σήμερα μια τρίτη σειρά ευρωπαϊκών ημερομηνιών για τον, τονκαι τοντου 2024, ως μέρος τουπου έχει καταρρίψει κάθε ρεκόρ πωλήσεων έως τώρα.Οι ημερομηνίες περιλαμβάνουν εμφανίσεις του συγκροτήματος για πρώτη φορά στηντηκαι τηκαθώς και την πρώτη τους εμφάνιση στημετά το 2003 και στημετά το 2008. Οι fans μπορούν να εγγραφούν στοτώρα, για να αποκτήσουν πρόσβαση στην πρώτη φάση προπώλησης εισιτηρίων – η οποία ξεκινά για ολόκληρη την περιοδεία την Τρίτη 25 Ιουλίου.Η προπώληση στο Coldplay.com θα ξεκινήσει στις 09:00 (τοπική ώρα) στηντοτητητηκαι τοκαι στις 10:00 (τοπική ώρα) στο Ντύσελντορφ, τοτηκαι τοΗ γενική προπώληση για όλες τις πόλεις θα ξεκινήσει στις 28 Ιουλίου στις 10:00.Από την πρώτη μέρα τουτον Μάρτιο του 2022, οι Coldplay έχουν πουλήσει περισσότερα από– ο μεγαλύτερος αριθμός εισιτηρίων που έχει πουληθεί για οποιαδήποτε περιοδεία τα τελευταία δύο χρόνια. To tour έχει λάβει διθυραμβικές κριτικές από κοινό και κριτικούς, και έχει αποσπάσει διακρίσεις όπωςστα AMAs 2022 καιστα iHeartRadio Awards 2023.Τον περασμένο μήνα, μια έκθεση από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης αποκάλυψε ότι η τρέχουσα περιοδεία των Coldplay έχει μέχρι στιγμής μειώσει τις εκπομπές CO2 κατά 47% σε σχέση με την προηγούμενη περιοδεία τους το 2016/17 (σε έναν υπολογισμό show προς show) και ότι έχουν φυτευθεί 5 εκατομμύρια δέντρα ανά τον κόσμο ().Οι Coldplay επιβεβαίωσαν επίσης ότι. Τα Infinity Tickets εκδίδονται και κυκλοφορούν για κάθε συναυλία του Music Of The Spheres World Tour σε μια προσπάθεια των Coldplay να κάνουν τις εμφανίσεις τους προσβάσιμες στους fans τους σε οικονομική τιμή. Τα Infinity Tickets κοστίζουν 20 € το ένα. Κάθε αγοραστής μπορεί να αγοράσει έως δύο Infinity Tickets, τα οποία πρέπεθ να αγοράζονται σε ζεύγη και θα βρίσκονται το ένα δίπλα στο άλλο.Η DHL αποτελεί τον Επίσημο Συνεργάτη Μεταφορών του Music Of The Spheres World Tour, υποστηρίζοντας το συγκρότημα και την προσπάθειά τους να μειώσουν τις εκπομπές ρίπων της περιοδείας κατά 50%.20: Seattle, WA - Lumen Field (Support: H.E.R. + 070 Shake) SOLD OUT22: Vancouver, BC - BC Place (Support: H.E.R. + 070 Shake) SOLD OUT23: Vancouver, BC - BC Place (Support: H.E.R. + 070 Shake) SOLD OUT27: San Diego, CA - Snapdragon Stadium (Support: H.E.R. + 070 Shake) SOLD OUT