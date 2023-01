Barrett Strong: Πέθανε ο πρωτοπόρος τραγουδιστής και δημιουργός της Motown Records

Κλείσιμο

Ένας από τους πλέον εμβληματικούς καλλιτέχνες της θρυλικής δισκογραφικής ετικέτας, ο πρωτοπόρος ερμηνευτής και τραγουδοποιός, έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 81 ετών. Ήταν εκείνος που τραγούδησε, το 1959, το «» (That's What I Want), την πρώτη μεγάλη επιτυχία της εταιρείας που διέδωσε την σόουλ μουσική σε ολόκληρο τον κόσμο, σπάζοντας τα ρατσιστικά σύνορα στη μουσική, ενώ είχε βάλει την υπογραφή του και σε άλλα τραγούδια που ξεχώρισαν, μεταξύ των οποίων και τα «I Heard It Through the Grapevine» και «War and Papa Was a Rollin' Stone».«Αυτά τα κομμάτια έφεραν επανάσταση με τον ήχο τους και αιχμαλώτισαν το πνεύμα της εποχής. O Barrett δεν ήταν μόνον εξαιρετικός τραγουδιστής και πιανίστας αλλά, μαζί με τον συνεργάτη του Norman Whitfield, δημιούργησε μια απίστευτη σειρά κομματιών » δήλωσε χαρακτηριστικά ο ιδρυτής της Motown Records, Berry Gordy, μέσω ενός γραπτού μηνύματος, μόλις πληροφορήθηκε τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου του Strong.Γεννημένος στο Μισισίπι και μεγαλωμένος ο Ντιτρόιτ Barrett Strong μυήθηκε από μικρός στον κόσμο της μουσικής παίζοντας πιάνο και τραγουδώντας γκόσπελ, μαζί με τις τέσσερις αδελφές του, σε τοπικές εκκλησίες.Ήταν 18 ετών όταν υπέγραψε το πρώτο του δισκογραφικό συμβόλαιο με την Motown Records, της εταιρείας που στέγασε δισκογραφικά τεράστια ονόματα, από την Νταϊάνα Ρος μέχρι τον Μάικλ Τζάκσον και τον Στίβι Γουόντερ, και μόλις έναν χρόνο αργότερα κυκλοφόρησε την πρώτη και μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας του, το «Money», που έσπασε ταμεία και τραγουδήθηκε στη συνέχεια από θρυλικά γκρουπ όπως οι Beatles και οι Rolling Stones.Ήταν επίσης ο άνθρωπος πίσω από άλλες μεγάλες επιτυχίες της Motown που ερμήνευσαν άλλοι καλλιτέχνες όπως τα κομμάτια «Ball of Confusion», «Just My Imagination (Running Away with Me)», «I Wish It Would Rain and Wherever I Lay My Hat (That's My Home)» κ.α.Δεν τον ενοχλούσε μάλιστα καθόλου να γράφει επιτυχίες για άλλους καθώς τα φώτα της δημοσιότητας δεν ήταν ποτέ το φόρτε του: «Ποτέ δεν ένιωθα άνετα ως ερμηνευτής. Έπρεπε να δουλέψω για να συντηρήσει την οικογένειά μου. Δεν ψάχνω για προβολείς, γκλάμουρ και άλλα τέτοια. Μου αρέσει να δουλεύω στο στούντιο και να παρακολουθώ το πού θα καταλήξουμε» είχε δηλώσει ο ίδιος στο παρελθόν.