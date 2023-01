Κλείσιμο

Πρόκειται για έναν πραγματικό διανοούμενο της μουσικής, με απίστευτη δημιουργικότητά και με τέτοια πολυσυλλεκτικότητα στις επιρροές του, που έχει γίνει περιζήτητος στα πιο διάσημα κλαμπ και μουσικά φεστιβάλ του κόσμου.Η house μουσική είναι για αυτόν το μεγάλο του πάθος, το οποίο χρησιμοποιεί ως ένα μουσικό «όχημα» που ενώνει και με αυτή τη συνταγή, ο Black Coffee διακτινίζεται όλο και πιο ψηλά, ενώ τα τραγούδια του καταγράφουν εκατοντάδες εκατομμύρια streams: «Drive», «Your Eyes», «Ready For You», «Superman», «Turn Me On», «Never Gonna Forget», «Deep In The Bottom» και το remix στο «In Common» της Alicia Keys είναι μόνο μερικά από τα tracks του που αποτελούν κεφάλαια της ιστορίας της house μουσικής.Στην Αθήνα ο Black Coffee έρχεται στο απόγειο της πορείας του, αφού την περσινή χρονιά βίωσε τη μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας του, καθώς το 6ο άλμπουμ του «Subconciously» κέρδισε το βραβείο Grammy στην κατηγορία Best Dance/ Electronic!Κι αν οι παραγωγές του είναι τόσο ιδιαίτερες, τα sets του είναι -χωρίς αμφιβολία- εξωπραγματικά! Έχει αυτόν τον μαγικό τρόπο να κινείται χωρίς καμία προσπάθεια ανάμεσα σε τόσα είδη και να σαγηνεύει το κοινό, είτε βρίσκεται στο περίφημο residency του στο κορυφαίο club Hï Ibiza, είτε στο set του για το Circle-με τα 40.000.000 streams ή στα μεγαλύτερα φεστιβάλ του κόσμου!Σίγουρα δε απολαμβάνει τη σκηνή όσο κανένας, για αυτό άλλωστε και έχει το επίσημο ρεκόρ Guiness για το μεγαλύτερο σε διάρκεια set όλων των εποχών, με 60 συνεχόμενες ώρες!Πέρυσι σε μια φωτό που ανέβασε στον λογαριασμό που διατηρεί στο Tweeter οι φανατικοί του σχολίασαν τα παπούτσια που φορούσε ο dj ως εκπληκτικά και πολλοί άρχισαν να τον ρωτάνε τι είναι.Ο Black Coffee δεν απάντησε αλλά αυτοί που έψαξαν ενδελεχώς βρήκαν ότι τα παπούτσια του ήταν αθλητικά μποτάκια Louis Vuitton αξίας 2.000 ευρώ!Κάτι που ηχεί λογικό για έναν τύπο που η περιουσία του υπολογίστηκε πέρυσι στα 57.192.710 ευρώ, αποδεικνύοντας ότι είναι ένας Μίδας της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής, που βρίσκεται συνεχώς στην κορυφή.

