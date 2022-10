Το «Γεια» του Φοίβου που τραγούδησε η Δέσποινα Βανδή γίνεται μιούζικαλ

Κλείσιμο

Η αγγλόφωνη εκδοχή του τραγουδιού - πάντα σε στίχους και μουσική του Φοίβου - «Gia», κατέκτησε τα charts των ΗΠΑ και της Μεγάλης Βρετανίας, ενώ οι δημιουργοί του «γεια» παρέλαβαν και το βραβείο για τις «καλύτερες πωλήσεις Έλληνα Καλλιτέχνη στον κόσμο» στα World Music Awards, έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς της παγκόσμιας δισκογραφίας.Η ιδέα για την μεταφορά του σε musical ήταν του Φοίβου. Αμέσως συναντήθηκε με τον Δημήτρη Μαλισσόβα, γνωστό για την επιτυχημένη παρουσία του στο μουσικό θέατρο.Σκοπός και των δύο ήταν να μην γίνει μια νοσταλγική αναβίωση του άλμπουμ, αλλά να δημιουργηθεί μια παράσταση που θα επικοινωνήσει με το μέλλον.Με νέες ενορχηστρώσεις, νέες ερμηνείες και καινούργιες συνθέσεις που εξυπηρετούν την πλοκή του έργου.Για τις ανάγκες του έργου έγινε μια μεγάλη –εξαντλητική ακρόαση, ώστε να βρεθούν καινούργια ταλαντούχα πρόσωπα που θα συζητηθούν. Μαζί τους καταξιωμένοι ηθοποιοί και τραγουδιστές για να συμπληρώσουν το προκλητικό παζλ του «Γεια».Ένα σύγχρονο νεανικό Musical για όλο τον κόσμο. 21 χρόνια μετά από την πρώτη κυκλοφορία του «γεια», το θρυλικό άλμπουμ των 90s ζωντανεύει στο θέατρο!Η συνεργασία του Φοίβου με τον Δημήτρη Μαλισσόβα, μια συνεργασία έκπληξη - talk of the town από τη στιγμή που ανακοινώθηκε - αποτελεί το γεγονός του φετινού χειμώνα!Ο Φοίβος έκανε νέες ενορχηστρώσεις των επιτυχιών, ενώ έγραψε και νέα τραγούδια, ειδικά για τη θεατρική μεταφορά του άλμπουμ.Στο «γεια – the musical» θα ακουστούν για πρώτη φορά και νέα τραγούδια του δημιουργού που αναμένεται να ενθουσιάσουν το κοινό εντός και εκτός της θεατρικής αίθουσας!