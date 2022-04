Συνεργάτες του Μουσείου Μπενάκη συμμετέχουν σε έκθεση για την ευρωπαϊκή χειροτεχνία στη Βενετία

Κλείσιμο





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Στη μεγάλη διεθνή«Homo Faber Event», που πραγματοποιείται για δεύτερη φορά στο San Giorgio Maggiore της, θα συμμετάσχουν επτά Έλληνες χειροτέχνες , εκπροσωπώντας την Ελλάδα. Η έκθεση που ξεκίνησε τη λειτουργία της την Κυριακή 10 Απριλίου 2022, θα διαρκέσει έως την Πρωτομαγιά και περιλαμβάνει πάνω από 850 εκθέματα και 100 εμπειρίες σε 15 παράλληλες εκθέσεις με τη συμμετοχή καλλιτεχνών από 40 χώρες.To Homo Faber Event διοργανώνεται από το Michelangelo Foundation, έναν οργανισμό που προστατεύει και προωθεί την χειροτεχνία στην Ευρώπη υποστηρίζοντας σημαντικούς τεχνίτες, παραδοσιακά εργαστήρια και νέα ταλέντα, αλλά και διευκολύνοντας τη συνεργασία τους με νέους σχεδιαστές.Οι Έλληνες χειροτέχνες να εκθέσουν τα έργα τους μετά από πρόταση του, και ειδικότερα του μέλους της Διοικητικής του Επιτροπής. Πρόκειται για τηκαι τηστην έκθεση MAGNAE CHARTAE καθώς και τον, τη, τηνκαι τους Chrisma58 () στην έκθεση NEXT OF EUROPE.Η Δέσποινα Γερουλάνου εκπροσωπεί την Ελλάδα στο Cultural Council του Michelangelo Foundation, ένα συμβούλιο που αποτελείται από 30 μέλη που εκπροσωπούν ιδρύματα από 30 ευρωπαϊκές χώρες. Το Μουσείο Μπενάκη συμμετέχει ενεργά στην προώθηση και την ανάδειξη της ελληνικής χειροτεχνίας συστήνοντας Έλληνες δημιουργούς και τεχνίτες. Όσοι πληρούν τα αυστηρά κριτήρια αριστείας που θέτει το Michelangelo Foundation συμπεριλαμβάνονται στη διαδικτυακή πλατφόρμα Homo Faber Guide, έναν ανεκτίμητο οδηγό για την χειροτεχνία στην Ευρώπη που περιλαμβάνει ήδη προφίλ 39 Ελλήνων δημιουργών. Σύντομα θα προστεθούν πολλοί ακόμη, τους οποίους έχει προτείνει το Μουσείο και έχει εγκρίνει το Michelangelo Foundation.Η Μαρία Γρηγορίου και η Ζωή Κεραμέα συμμετέχουν στην έκθεση MAGNAE CHARTAE, που επιμελείται ο αρχιτέκτονας και designer Michele De Lucchi. Στην έκθεση αυτή, η οποία ξεκινά έναν διάλογο για την αξία του χαρτιού ως μέσου έκφρασης, συμμετέχουν σύγχρονοι δημιουργοί που αναδεικνύουν το ταπεινό υλικό με νέους θαυμαστούς τρόπους. Ο Άκης Γκούμας (μέταλλο), η Μαργαρίτα Εκκλησιάρχου (πορσελάνη), η Ιωσηφίνα Κοσμά (κεραμική) και οι Chrisma58 (Χρήστος Χρηστίδης και Μιχάλης Μαϊδάτσης) (βεντάλιες) συμμετέχουν στην έκθεση NEXT OF EUROPE που επιμελείται ο γκαλερίστας Jean Blanchaert και σχεδίασε ο αρχιτέκτονας Stefano Boeri. Η έκθεση αυτή παρουσιάζει μοναδικής τεχνικής, αριστουργήματα όλου του φάσματος της σύγχρονης χειροτεχνίας επιλεγμένα από όλες τις χώρες της Ευρώπης.Οι επτά Έλληνες χειροτέχνες που συμμετέχουν στην έκθεση Homo Faber Event είναι όλοι πολύτιμοι συνεργάτες του Πωλητηρίου του Μουσείου Μπενάκη, που με τη δράση του πρωτοπορεί σταθερά στην ανάδειξη της ελληνικής χειροτεχνίας. Εδώ και δεκαετίες συνεργάζεται με Έλληνες δημιουργούς, τεχνίτες και παραδοσιακά εργαστήρια αναζητώντας έργα που διακρίνονται για την αυθεντικότητα, τη δεξιοτεχνία, την πρωτοτυπία, την εφευρετικότητα, το ταλέντο και την τεχνική τους αρτιότητα. Η συμμετοχή των επτά χειροτεχνών στη φετινή διοργάνωση αποτελεί μεγάλη τιμή για τους ίδιους, το Μουσείο Μπενάκη και το Πωλητήριό του και προβάλλει ιδανικά την Ελλάδα σε μια ακόμα σημαντική διεθνή διοργάνωση.