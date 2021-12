Και κάπως έτσι… πέρασαν 20+ χρόνια

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Mία συγγραφέας-δημοσιογράφος από τη Νέα Υόρκη που εμπνέεται για τη στήλη της από την προσωπική της ζωή αλλά και από τα ερωτικά κατορθώματα των κολλητών της φιλενάδων. Αυτή είναι η Carrie Bradshaw, η εμβληματική φιγούρα που γνωρίσαμε πριν από δύο δεκαετίες μέσα από τη σειρά Sex and the City.Εκείνη που φορώντας high fashion τούλινες φούστες και στιλάτα ψηλοτάκουνα απολάμβανε κοκτέιλ Cosmopolitan με τις φίλες της, στα πιο hot στέκια της Νέας Υόρκης, μιλώντας για καριέρα και έρωτα με τον πιο χιουμοριστικό και ταυτόχρονα συναισθηματικό τρόπο.Τις γυναίκες του Sex and the City τις γνωρίσαμε περίπου στα 30 τους, τότε που η συναρπαστική αλλά και περίπλοκη ζωή τους περιελάμβανε προτάσεις γάμου με εντυπωσιακές Manolo Blanik γόβες αντί για μονόπετρα, τότε που οι ερωτικές τους περιπέτειες διαδέχονταν η μία την άλλη και οι ίντριγκες στα επαγγελματικά τους δεν είχαν τέλος.Εκατομμύρια γυναίκες σε όλο τον πλανήτη παρακολουθούσαν τις ιστορίες της κοριτσοπαρέας που εξελίχθηκε σε σύμβολο μιας ολόκληρης γενιάς. Πώς είναι όμως σήμερα, στα 50 τους πλέον, οι πιο επιδραστικές ηρωίδες των 00s;Διανύοντας την έκτη δεκαετία της ζωής τους η Carrie (Sarah Jessica Parker), η Miranda (Cynthia Nixon) και η Charlotte (Kristin Davis) αυτή τη φορά βιώνουν τη φιλία, τον έρωτα, τη μητρότητα και την επαγγελματική τους εξέλιξη με έναν πολύ διαφορετικό τρόπο. Πιο ώριμες από ποτέ αλλά πάντα με τη χαρακτηριστική αίσθηση του χιούμορ που διαθέτουν αντιμετωπίζουν κάθε νέα πρόκληση της εποχής.Οι αλλαγές που έφερε στις ανθρώπινες σχέσεις η πανδημία του κορωνοϊού αποτελούν σημαντικό κομμάτι του “And Just Like That…” γεγονός που εξάπτει ακόμα περισσότερο την περιέργεια του φανατικού κοινού της σειράς που ταυτίζεται για ακόμα μία φορά με όσα παρακολουθεί. Μπερδεμένες, νευρικές ή φοβισμένες; Πώς προσαρμόστηκαν αυτές οι γυναίκες στη νέα πραγματικότητα;Όποια κι αν είναι η απάντηση και οι τρεις συμφωνούν σε κάτι πολύ σημαντικό: «Όσο μεγαλώνουμε τόσο περισσότερο συνειδητοποιούμε ότι αν έχεις στο πλευρό σου αληθινές φίλες μπορείς να καταφέρεις τα πάντα».Μπορεί η τέταρτη της παρέας, η «ειδικός» σε θέματα σεξουαλικότητας Samantha (Kim Cattrall) να μην εμφανίζεται στο “And Just Like That…” όμως θα δούμε ξανά στις οθόνες μας το ανδρικό cast της σειράς, σχεδόν ατόφιο. Πιο συγκεκριμένα, ο Chris Noth επιστρέφει ως Mr. Big αναστατώνοντας συνεχώς την καθημερινότητα της Carrie αφού πλέον ζουν μαζί απολαμβάνοντας τη συντροφικότητα. Ο David Eigenberg είναι και πάλι εδώ ως Steve Brady ενώ ο Evan Handler και ο Mario Cantone εμφανίζονται ξανά ως Harry Goldenblatt και Anthony Marentino αντίστοιχα.Μεγάλη έκπληξη στο νέο cast, η Sara Ramírez. Η γνωστή πρωταγωνίστρια του Grey's Anatomy υποδύεται μία queer stand-up κωμικό, με εξαιρετική αίσθηση του χιούμορ, που φιλοξενεί συχνά την Carrie στο πολύ δημοφιλές podcast της και συζητούν για τις σχέσεις και τους ρόλους των φύλων.Διαθέσιμα αποκλειστικά στο, το «Σπίτι της ΗΒΟ στην Ελλάδα».Ανακάλυψε περισσότερα γιααπό το Vodafone TV για να παρακολουθήσεις ό,τι θες, τη στιγμή που το θες!Το περιεχόμενο τουανανεώνεται κάθε μήνα με τις σημαντικότερες πρεμιέρες, με αποκλειστικές νέες σειρές, ταινίες, ντοκιμαντέρ που θα συζητηθούν και πολλές ακόμη επιλογές, για να τις παρακολουθήσουμε τη στιγμή που το θέλουμε.Απόκτησε πρόσβαση σε όλο το δημοφιλές περιεχόμενο, εύκολα και γρήγορα και χωρίς χρήση αποκωδικοποιητή, μεστο Vodafone.gr και απόλαυσε 1 μήνα δωρεάν δοκιμή χωρίς δέσμευση συμβολαίου.