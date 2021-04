«My dear Andy»: Διαδικτυακή πρεμιέρα της παράστασης στα πλαίσια της διοργάνωσης "Θεατρικές Φωνές της Πόλης 2021"

«Θεατρικές Φωνές της Πόλης 2021», η solo performance «My dear Andy» κάνει πρεμιέρα στην ψηφιακή πλατφόρμα του Δήμου Θεσσαλονίκης4/4. Η παράσταση θα είναι διαθέσιμη εώς τις 20/4 με ελεύθερη και ανεμπόδιστη πρόσβαση σε όλους, εντός και εκτός Θεσσαλονίκης.

, η solo performanceκάνει πρεμιέρα στην ψηφιακή πλατφόρμα του Δήμου Θεσσαλονίκης e-thessalonikiculture.gr στις. Η παράσταση θα είναι διαθέσιμη εώς τιςμε ελεύθερη και ανεμπόδιστη πρόσβαση σε όλους, εντός και εκτός Θεσσαλονίκης.



Λίγα λόγια για την παράσταση:

Λίγα λόγια για τον Χριστόφορο Αντωνιάδη:















Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Στα πλαίσια της διοργάνωσηςΈντονα χρώματα, μουσική, αδρεναλίνη, μια μισοδαγκωμένη μπανάνα, αλουμινόχαρτα στους τοίχους, μια σαντρέ περούκα στο πάτωμα, ο μυστικός δείπνος του Leonardo Da Vinci, παιδικά τραύματα, η αγαπημένη μητέρα, το κουτάκι της τοματόσουπας, ηδονή, τρεις πυροβολισμοί, ένας λευκός κορσές, μοναξιά, ο απόλυτος έρωτας, η δημιουργία...Η ζωή ενός ανθρώπου που στιγμάτισε την τέχνη του 20ου αιώνα, ενός καλλιτέχνη που έσπασε το ταμπού της μοναδικότητας φτιάχνοντας τέχνη για όλους, του πρωτοπόρου της pop art,, ιδωμένη μέσα από τα μάτια του Αλεξανδρινού μαικήνα της τέχνης, που υπήρξε μέντορας του αλλά και αυτός που τον ανακάλυψε.To, είναι μια avant-garde περφόρμανς που ακροβατεί ανάμεσα στην παντομίμα, τον θεατρικό μονόλογο, το εικαστικό δρώμενο και τη διαδραστική περφόρμανς. Ένα ταξίδι χωρίς φόβο και με περίσσιο πάθος στον πολύχρωμο, ανατρεπτικό κόσμο του Andy… ενός ασυνήθιστου αγοριού.ΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ:ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:ΣΚΗΝΙΚΑ:ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ:ΦΩΤΙΣΜΟΙ:ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ:Andy Warhol /Αλέξανδρος Ιόλας / Τέχνη:είναι ένας performer που γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Τελειώνοντας το σχολείο σπούδασε και απέκτησε B. A in Management (Sheffield University). Ακολούθως φοιτά στην Ανωτέρα Σχολή Δραματικής Τέχνης του Διομήδη Φωτιάδη (Τμήμα Υπουργείου) και παράλληλα αποκτά MSc στο Human Resource Management. Μετά την αποφοίτηση του από τη δραματική σχολή δημιουργεί τη νεανική θεατρική ομάδα Angels of Town και ανεβάζουν διάφορα έργα, όπως το ψυχολογικό δράμα, το μεταφυσικό παραμύθι The End κ.ά. Το 2013 αποτελεί κομβική χρονιά για τον ίδιο μιας και αποφάσισε να στραφεί στις βιογραφίες. Γράφει, σκηνοθετεί και ερμηνεύει τον ομώνυμο ρόλο, Alexandros Iolas, βασισμένος στο βιβλίο του βιογράφου του Ιόλα. Το έργο ανέβηκε από το 2013 μέχρι και το 2018 σε διαφορετικούς χώρους (Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, στην εγκαταλειμμένη Βίλα Ιόλα και στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης). Ενδιάμεσα παρουσίασε με μορφή μονολόγου τη βιογραφία, Imperator Caligula, στον ιστορικό αρχαιολογικό χώρο, Μπέη Χαμάμ Λουτρά Παράδεισος στη Θεσσαλονίκη. Τον Οκτώβριο του 2018, ανέβασε τη θεατρική performance My Dear Andy, βασισμένη στη ζωή του Άντι Γουόρχολ στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στο πλαίσιο της έκθεσης Αλέξανδρος Ιόλας: Η Κληρονομιά. Η παράσταση συνέχισε στην Αθήνα την επιτυχημένη πορεία της.