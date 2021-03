Νέα COSMOTE TV: η streaming υπηρεσία που άλλαξε την εμπειρία θέασης στην Ελλάδα

Οι άνθρωποι της Νέας COSMOTE TV *





Έναν χρόνο γνωριμίας με το κοινό μετρά η Νέα COSMOTE TV. Πρόκειται για την ελληνική streaming υπηρεσία, που έκανε είσοδο στην αγορά, με καινοτόμα χαρακτηριστικά και δυνατότητες, που άλλαξαν την τηλεοπτική εμπειρία. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα η Νέα COSMOTE TV, έχει αναδειχθεί στη Νο1 ελληνική streaming υπηρεσία, αφού σε αυτή έχουν πρόσβαση πάνω από 240.000 νοικοκυριά.Η Νέα COSMOTE TV βασίζεται στην τεχνολογική πλατφόρμα της Comcast Technology Solutions, αλλά τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα σχεδιάστηκαν και συνεχίσουν να εξελίσσονται εσωτερικά, από την COSMOTE TV.Μία από τις καινοτομίες που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα χάρη στην τεχνογνωσία των ανθρώπων της COSMOTE TV, είναι οι προτάσεις περιεχομένου από live πρόγραμμα και on demand περιεχόμενο μαζί, στο ίδιο φιλικό μενού. Έτσι, οι χρήστες απολαμβάνουν μία ασυναγώνιστη προσωποποιημένη εμπειρία θέασης σε ενιαίο περιβάλλον.Οι προτάσεις προκύπτουν βάσει του περιεχομένου που ταιριάζει σε κάθε χρήστη. Πώς όμως η Νέα COSMOTE TV το γνωρίζει αυτό; Καθοριστική είναι η συμβολή του Artificial Intelligence, που «μαθαίνει» τις προτιμήσεις και τις συνήθειες θέασης από όλες τις κατηγορίες προγράμματος της COSMOTE TV (ταινίες, σειρές, αθλητικά, ντοκιμαντέρ, παιδικά).Ακόμα μία πρωτιά και μάλιστα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, είναι η διάθεση του λειτουργικού συστήματος Android TV 10 μέσα από έναν νέο Android TV αποκωδικοποιητή, που βελτιώνει ακόμη περισσότερο την εμπειρία θέασης όσων συνδέονται στην υπηρεσία από την τηλεόρασή τους. Οι επιλογές δεν σταματούν εδώ, αφού οι χρήστες συνδέονται στην υπηρεσία και μέσω οποιασδήποτε φορητής συσκευής επιθυμούν ή της Smart TV τους (Samsung, LG, Sony), κατεβάζοντας το app της Νέας COSMOTE TV. Η εμπειρία θέασης είναι κοινή σε όλες τις οθόνες, αφού το interface προσαρμόζεται σε κάθε συσκευή.Η streaming υπηρεσία της COSMOTE TV επιτρέπει, επίσης, ταυτόχρονη θέαση σε έως 2 οθόνες, υποστηρίζει έως 5 ξεχωριστά προφίλ για κάθε χρήστη, δίνει τη δυνατότητα download σε φορητές συσκευές, για αναπαραγωγή χωρίς Internet και προσφέρει 4K περιεχόμενο με το κανάλι COSMOTE SPORT 4Κ.Επόμενο βήμα για τη Νέα COSMOTE TV μέσα στο 2021, είναι η ενίσχυση του 4Κ περιεχομένου της με ταινίες στην on demand υπηρεσία Movies Club και η επέκταση της δυνατότητας προβολής σε τηλεόραση από φορητή συσκευή. Το casting που διατίθεται ήδη σε Android tablets & smartphones, θα επεκταθεί και σε iPhone & iPad. Επίσης, η φωνητική αναζήτηση και η αναβάθμιση της μηχανής αναζήτησης, θα διευκολύνουν ακόμη περισσότερο την εύρεση περιεχομένου.Η Νέα COSMOTE TV αποτελεί συνδυασμό καινοτομίας και περιεχομένου, αφού οι προσωποποιημένες προτάσεις στο προφίλ κάθε χρήστη προκύπτουν μέσα από 70 κανάλια, 16 από τα οποία παραγωγής COSMOTE TV (SPORT, CINEMA & HISTORY) και on demand καταλόγους, (COSMOTE TV PLUS, FOX PLAY, BBC Earth, Nat Geo + κλπ).Μεταξύ αυτών, ξεχωρίζουν πρωτότυπες παραγωγές και εκπομπές της COSMOTE TV (Έτερος Εγώ - Χαμένες Ψυχές, Έτερος Εγώ – Κάθαρσις, Στο Πλεχτό κ.α.), πρωτότυπες σειρές ντοκιμαντέρ του COSMOTE HISTORY HD, ταινίες και σειρές μεγάλων κινηματογραφικών στούντιο του Hollywood και εταιρειών διανομής στην Ελλάδα και το εξωτερικό.*Η φωτογράφιση πραγματοποιήθηκε έπειτα από τη διεξαγωγή Covid test