Ο Μπετόβεν «πρωταγωνιστεί» στο Φεστιβάλ Πιάνου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Mια μεγάλη γιορτή για τον «βασιλιά των οργάνων» αποτελεί τοτης Εναλλακτικής Σκηνής τηςπου διοργανώνεται για τέταρτη συνεχή χρονιά φέτος,. Μεγάλος πρωταγωνιστής της φετινής διοργάνωσης θα είναι ο, με αφορμή τη συμπλήρωση 250 χρόνων από τη γέννηση του.Έντεκασε πέντε βραδινά ρεσιτάλ (23, 30, 31 Οκτωβρίου & 6, 7 Νοεμβρίου) και τέσσερις πρωτοεμφανιζόμενοι σολίστ σε απογευματινές συναυλίες (24, 30, 31 Οκτωβρίου & 7 Νοεμβρίου) παρουσιάζουν τις 32 σονάτες για πιάνο του κορυφαίου Γερμανού συνθέτη.Το πρόγραμμα των συναυλιών στην Εναλλακτική Σκηνή συμπληρώνεται με μια ξεχωριστή συναυλία στις 24 Οκτωβρίου, η οποία περιλαμβάνει. Σολίστ ο Στέφανος Θωμόπουλος.Επιπλέον, θα παρουσιαστούνσε πρώτη παρουσίαση. Πρόκειται για έργα εμπνευσμένα ή με αναφορές στο έργο του Λούντβιχ βαν Μπετόβεν: Νικόλας Αναδολής The Εnd of the Νight, Ευριπίδης, Μπέκος ΝΑΜΑ, Δημήτρης Οικονόμου Piano Sonata Νo. 2, . Ελένη Ράλλη Small, Light Moments, Αλέξανδρος Σπύρου Προλεγόμενα στο op. 111 του L. v. Beethoven.του Φεστιβάλ με τίτλο 250 χρόνια Μπετόβεν θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο ΚΠΙΣΝ στις 5 Νοεμβρίου. Η Ορχήστρα της ΕΛΣ συμπράττει με καταξιωμένους σολίστες σε δύο δημοφιλή κοντσέρτα. Διευθύνει ο διακεκριμένος Σλοβάκος αρχιμουσικός