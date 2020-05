Britney Spears: Η ταραχώδης ζωή της 20 χρόνια μετά το «Oops...!I Did It Again»

Είκοσι ολόκληρα χρόνια πέρασαν από εκείνον τον Μάη του 2000 που μια νεαρή, φιλόδοξη τραγουδίστρια ήρθε να ταρακουνήσει τα νερά της παγκόσμιας ποπ σκηνής με ένα τραγούδι που προσκάλεσε μουσικό παραλήρημα. Ήταν η Britney Spears και η επιτυχία της «Oops...!I Did It Again», που προέκυψε μέσα από το δεύτερο, ομώνυμο προσωπικό άλμπουμ της το οποίο πούλησε 1.319.000 αντίτυπα μέσα σε μία μόλις εβδομάδα κατακτώντας το ρεκόρ πωλήσεων για γυναίκα καλλιτέχνη των ΗΠΑ το οποίο μάλιστα διατήρησε για 15 ολόκληρα χρόνια!







Ήταν τότε που το ξανθό κορίτσι από την Λουϊζιάνα καθιερώθηκε επισήμως ως η «πριγκίπισσα της ποπ» και μάλιστα με τις ευλογίες της «βασίλισσας» Μαντόνα: «Δεν θέλω να κάνω τίποτα απ' άλλο από να την υποστηρίξω, να την επαινέσω και και να της ευχηθώ τα καλύτερα. Είναι μόλις 18 ετών κι όλο αυτό που έχει καταφέρει είναι σοκαριστικό» είχε δηλώσει χαρακτηριστικά η ίδια.

Madonna - Britney Spears: Ένα φιλί που άφησε εποχή!



Κάπως έτσι ξεκίνησε η απογείωση μιας νέας ποπ σταρ η οποία έμελλε να τα ζήσει όλα με ένταση αλλά πολύ πρόωρα. Και τα καλά και τα άσχημα. Γιατί μαζί με τις επιτυχίες, τα ρεκόρ πωλήσεων, τα πολυάριθμα βραβεία και τα εκατομμύρια των θαυμαστών σε ολόκληρο τον κόσμο ήρθαν και τα προβλήματα και οι χωρισμοί και οι σκληρές μάχες με τις εξαρτήσεις και τους προσωπικούς της δαίμονες που την βασάνιζαν και δεν της επέτρεπαν πλέον να βρίσκεται στη σκηνή και να λάμπει.



Ήταν, εξάλλου, πασιφανές πως αυτή η μικρή, που από τα παιδικά της κιόλας χρόνια στεκόταν μπροστά στην τηλεόραση και ξεσήκωνε κινήσεις και χορευτικές φιγούρες καλλιτεχνών για να κάνει τα δικά της σόου μπροστά στις φίλες της μαμάς της, ήταν γεννημένη για τη σκηνή. Εκτός από ταλέντο, άλλωστε, διέθετε και το απαραίτητο πείσμα. Πώς αλλιώς να εξηγήσει κανείς πως στα 11 της μόλις χρόνια κατάφερε να πείσει τους παραγωγούς της Disney να την επιλέξουν ανάμεσα σε χιλιάδες άλλους για να πρωταγωνιστήσει στο δημοφιλές σόου του «The All-New Mickey Mouse Club» από το οποίο «γεννήθηκαν» κι άλλοι, πολύ γνωστοί μετέπειτα καλλιτέχνες, όπως ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ, η Κριστίνα Αγκιλέρα κ.α.;

H 11χρονη Μπρίτνεϊ με τον Ράιαν Γκόσλινγκ στη σειρά του Disney «All-New Mickey Mouse Club»



Ακόμη κι όταν κατάφερε να μπει στο σόου, όμως, δεν επαναπαύθηκε στην επιτυχία της. Έγραφε demo και τα έστελνε σε διάφορες δισκογραφικές εταιρείες μιας και τα όνειρά της ήταν μεγάλα και λαμπερά, πολύ λαμπερά. Κι όσο την απέρριπταν, με το επιχείρημα πως η μουσική βιομηχανία έχει την Μαντόνα του και δεν χρειάζεται άλλη, τόσο εκείνη πείσμωνε και υποσχόταν στον εαυτό της πως πολύ σύντομα θα έρθει η μέρα που θα αποδείξει σε όλους αυτούς πόσο λάθος έκαναν...



Η επιβεβαίωση δεν άργησε να έρθει. Η απάντηση της Britney σε εκείνους που αμφισβητούσαν ότι είχε αυτό το κάτι που την έκανε να ξεχωρίζει από τους άλλους ήρθε τον Οκτώβριο του 1998 – πώς αλλιώς; - μουσικοχορευτικά, μέσω πρώτου του σίνγκλ με τίτλο «Baby One More Time». Για την ιστορία μάλιστα, να πούμε πως το συγκεκριμένο τραγούδι, που πούλησε περισσότερα από 10 εκατ. αντίτυπα κερδίζοντας μια θέση ανάμεσα στα πιο εμπορικά τραγούδια όλων των εποχών, είχε απορριφθεί από το δημοφιλές γκρουπ των Back Street Boys!



Κι ενώ όλα έμοιαζαν ειδυλλιακά, με τις επιτυχίες να διαδέχονται η μία την άλλη, τις εμφανίσεις της να κάνουν πάταγο και την ίδια να έχει γίνει πλέον το Νο1 ποπ είδωλο της απανταχού νεολαίας, τα πρώτα σύννεφα άρχισαν να εμφανίζονται. Η λάμψη, τα χρήματα και η δόξα δεν μπορούσαν γεμίσουν την ψυχή της διάσημης πλέον σταρ η οποία αναζητούσε απεγνωσμένα την αγάπη. Ο πρώτος της επίσημος έρωτας ήταν αυτός με τον επίσης γνωστό καλλιτέχνη Τζάστιν Τίμπερλέϊκ αλλά δεν έμελλε να διαρκέσει. Ακολούθησε ένας ακόμη γάμος – αστραπή στο Λας Βέγκας με τον παιδικό της φίλο Τζέισον Αλεξάντερ, που διήρκεσε μόλις λίγες ώρες!



Εξουθενωμένη από το βαρύ καλλιτεχνικό της πρόγραμμα, πιεσμένη από τα φώτα της δημοσιότητας που ήταν διαρκώς στραμμένα επάνω της και κυρίως διψασμένη για μια αληθινή αγάπη, στην οποία θα μπορούσε να στηριχθεί η δημιουργία μιας οικογένειάς, θα κάνει έναν ακόμη γάμο, το 2004, αυτή τη φορά με τον χορευτή Κέβιν Φέντερλάϊν. Απέκτησαν μαζί δύο αγόρια, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, δύο μόλις μήνες μετά την γέννηση του δεύτερου, ωστόσο, η Μπρίτνεϊ θα καταθέσει αίτηση διαζυγίου επικαλούμενη αγεφύρωτες διαφορές.

Με τον πρώην σύζυγο και πατέρα των δύο γιών της Κέβιν Φεντερλάϊν



Ο σκληρός πόλεμος που ξέσπασε ανάμεσα στο πρώην ζευγάρι, με πρόσχημα την επιμέλεια των παιδιών αλλά ουσιαστική διαφορά το τεράστιο χρηματικό ποσό που διεκδικούσε ο Κέβιν από την πλούσια και διάσημη πρώην του, την οδήγησαν στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Η εικόνα της, μέρα με τη μέρα, έδειχνε όλο και χειρότερη. Ξύρισε το κεφάλι της, οδηγούσε μεθυσμένη, είχε ατυχήματα με το αυτοκίνητο...Η απογοητευτική ζωντανή εμφάνισή της στα μουσικά βραβεία MTV του 2007, κατά την διάρκεια της οποίας έμοιαζε να είναι εντελώς χαμένη, επιβεβαίωσε αυτό που όλοι υποψιάζονταν: Η πριγκίπισσα της ποπ είχε ανάγκη από βοήθεια.



Για το επόμενο χρονικό διάστημα ζούσε μεταξύ του σπιτιού της και διάφορων κέντρων αποτοξίνωσης και ψυχικής υγείας. Ο πατέρας της μάλιστα, ζήτησε κάποια στιγμή, μέσω δικαστηρίου, να οριστεί υπεύθυνος για εκείνη καθώς ανησυχούσε πως οι επιρροές που δεχόταν από τρίτα πρόσωπα ήταν κάθε άλλο παρά θετικές. Με την βοήθεια των ειδικών αλλά και το πείσμα, ένα στοιχείο που πάντα την χαρακτήριζε, κατάφερε να σταθεί και πάλι στα πόδια της.

Στην κριτική επιτροπή του Χ- Factor



Επανέρχεται δυναμικά στη δισκογραφία με άλμπουμ που σημειώνουν υψηλές πωλήσεις, γίνεται κριτής στο δημοφιλές αμερικανικό X – Factor, εμφανίζεται για τέσσερα χρόνια στο Λας Βέγκας έχοντας υπογράψει ένα χρυσό συμβόλαιο που της αποδίδει περισσότερα από 15 εκατ. το χρόνο, κάνει περιοδείες σε Ευρώπη και Αμερική, δίνει το όνομά της σε αρώματα γνωστών οίκων, δημιουργεί την δική της σειρά ρούχων. Απ' όλα, βεβαίως, βρίσκει την ευκαιρία να επωφεληθεί ο πρώην σύζυγός της ο οποίος ζητά και τελικά κερδίζει επιπλέον διατροφή ύψους 100.000 δολαρίων πέρα από τα 20.000 δολάρια που του έδινε κάθε μήνα για τα έξοδα των δύο παιδιών τους.



Το τραύμα, ωστόσο, που έχει υποστεί ο ψυχισμός της την καθιστά ευάλωτη στις δύσκολες καταστάσεις. Τον περασμένο Μάρτιο γίνεται γνωστό πως κάνει νέα εισαγωγή σε μονάδα ψυχικής φροντίδας. Ως επίσημος λόγος παρουσιάστηκε η αντιμετώπιση της πίεσης που δέχτηκε από την ασθένεια του πατέρα της. Πολλοί ήταν, ωστόσο, εκείνοι που υποστήριζαν πως βρέθηκε εκεί παρά την θέλησή της και με εντολή του πατέρα της επειδή δεν ακολουθούσε τις οδηγίες που της είχαν δοθεί σχετικά με τα φάρμακα που έπρεπε να λαμβάνει αλλά και την οδήγηση. Τότε, μάλιστα, γεννήθηκε και η κίνηση # Free Britney – Ελευθερώστε την Μπρίτνεϊ, την οποία υποστήριξαν πολλοί διάσημοι καλλιτέχνες.



Το μόνο σίγουρο είναι πως για εκείνη ο δρόμος προς την ελευθερία έχει πολλά και δύσκολα εμπόδια...





