Ελένη Βρεττού: Πυλώνας ανάπτυξης για την CrediaBank οι στοχευμένες εξαγορές και συγχωνεύσεις – Πιθανή διανομή μερίσματος από τα κέρδη του 2026
Ελένη Βρεττού: Πυλώνας ανάπτυξης για την CrediaBank οι στοχευμένες εξαγορές και συγχωνεύσεις – Πιθανή διανομή μερίσματος από τα κέρδη του 2026
Οι άλλοι πυλώνες είναι η αντιμετώπιση της πρόκλησης της ελληνικής τραπεζικής αγοράς, η επιτάχυνση της ανάπτυξης της Μάλτας, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η αξιοποίηση συνεργειών
«Είναι πιθανόν η τράπεζα να διανείμει μέρισμα από τα κέρδη της φετινής χρήσης την επόμενη χρονιά. Δεν μπορώ να προκαταλάβω τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου για το 2027», είπε CEO της CrediaBank, Ελένη Βρεττού στη γενική συνέλευση της τράπεζας. «Ωστόσο», πρόσθεσε «η εισήγηση μου και η πρόθεση μου θα είναι η τράπεζα να διανείμει μέρισμα το 2027 από τα κέρδη της χρήσης του 2026».
Όπως συμπλήρωσε, η δημιουργία αξίας μέσω στοχευμένων συγχωνεύσεων και εξαγορών είναι ένας από τους 4 πυλώνες. Οι άλλοι πυλώνες είναι η αντιμετώπιση της πρόκλησης της ελληνικής τραπεζικής αγοράς, η επιτάχυνση της ανάπτυξης της Μάλτας και ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η αξιοποίηση συνεργειών στην τράπεζα.
Μακροπρόθεσμοι στόχοι είναι τα δάνεια να ξεπεράσουν τα 14 δισ. ευρώ, το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο το 3%, ο δείκτης κόστος προς έσοδα να κινηθεί μεταξύ 30% έως 40%, τα καθαρά κέρδη να είναι υψηλότερα των 325 εκατ. ευρώ και ο δείκτης CET 1 άνω του 15%.
Αναφερόμενη σε μεσοπρόθεσμους στόχους η κα Βρεττού υποσχέθηκε καθαρά δάνεια υψηλότερα των 11 δισ. ευρω επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη άνω των 225 εκατ. ευρώ και δείκτη καθαρών δανείων προς καταθέσεις περίπου στο 70%.
Ιδιαίτερη αναφορά πραγματοποίησε η διευθύνουσα σύμβουλος της τράπεζας στο θέμα εξαγοράς της Ευρώπης Holdings σημειώνοντας πως γρήγορα θα υπάρξει διψήφια απόδοση της επένδυσης.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Όπως συμπλήρωσε, η δημιουργία αξίας μέσω στοχευμένων συγχωνεύσεων και εξαγορών είναι ένας από τους 4 πυλώνες. Οι άλλοι πυλώνες είναι η αντιμετώπιση της πρόκλησης της ελληνικής τραπεζικής αγοράς, η επιτάχυνση της ανάπτυξης της Μάλτας και ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η αξιοποίηση συνεργειών στην τράπεζα.
Μακροπρόθεσμοι στόχοι είναι τα δάνεια να ξεπεράσουν τα 14 δισ. ευρώ, το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο το 3%, ο δείκτης κόστος προς έσοδα να κινηθεί μεταξύ 30% έως 40%, τα καθαρά κέρδη να είναι υψηλότερα των 325 εκατ. ευρώ και ο δείκτης CET 1 άνω του 15%.
Αναφερόμενη σε μεσοπρόθεσμους στόχους η κα Βρεττού υποσχέθηκε καθαρά δάνεια υψηλότερα των 11 δισ. ευρω επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη άνω των 225 εκατ. ευρώ και δείκτη καθαρών δανείων προς καταθέσεις περίπου στο 70%.
Ιδιαίτερη αναφορά πραγματοποίησε η διευθύνουσα σύμβουλος της τράπεζας στο θέμα εξαγοράς της Ευρώπης Holdings σημειώνοντας πως γρήγορα θα υπάρξει διψήφια απόδοση της επένδυσης.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα