Λαγούμια, υπόγες, προβοκάτσια, κοπτοραπτική, τρολ: Μέχρι και φασιστικός ο τρόπος που κινείται ο Τσίπρας, λέει η Βάσια Αναστασίου του ΠΑΣΟΚ
Λαγούμια, υπόγες, προβοκάτσια, κοπτοραπτική, τρολ: Μέχρι και φασιστικός ο τρόπος που κινείται ο Τσίπρας, λέει η Βάσια Αναστασίου του ΠΑΣΟΚ
«Τρελαίνομαι να ακούω το επιχείρημα ότι είναι νέος ο κ. Τσίπρας, οι τακτικές που ακολουθεί είναι πιο παλιές και από το παλιό» είπε και εξήγησε τη δήλωσή της ότι είναι περήφανη για τη συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ
Νέα κλιμάκωση στην κόντρα ΠΑΣΟΚ - ΕΛ.Α.Σ καθώς η πολιτευτής Βάσια Αναστασίου, άσκησε έντονη κριτική στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκαν οι δηλώσεις της, ενώ εξαπέλυσε επίθεση και στον πρώην πρωθυπουργό.
«O τρόπος με τον οποίο κινείται είναι πιο παλιός και πιο δεξιός και μπορώ να τον πω μέχρι και φασιστικό», σημείωσε, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ.
Παράλληλα αναφερόμενη στη δήλωσή της για τη συγκυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία εξήγησε τους λόγους για τους οποίους δήλωσε υπερήφανη για την επιλογή της παράταξής της εκείνη την περίοδο.
«Ολόκληρη η δήλωσή μου ήταν περίπου ενάμιση λεπτό. Έκοψαν εκεί, στα λαγούμια και στις υπόγες της πρώην Κουμουνδούρου, ένα απόσπασμα και έκοψαν μόνο αυτό. Είπα πρώην Κουμουνδούρου, νυν ΕΛΑΣ», σημείωσε, απευθυνόμενη στη Νεκταρία Αγγελάκη της ΕΛΑΣ, η οποία βρισκόταν στο πάνελ.
Συνεχίζοντας σε υψηλούς τόνους, ανέφερε: «Εάν δεν έχουν κάτι καλύτερο να κάνουν Παρασκευή βράδυ από το να βλέπουν πού έβαλα εγώ το κόμμα ή σε ποιο σημείο πήρα εγώ ανάσα, αντί να βγάλουν καμία προγραμματική θέση, που έχει τόσα προβλήματα ο κόσμος, κάθονται και ασχολούνται με το ΠΑΣΟΚ».
«Αυτό ξεπερνάει το όριο του λογικού. Είναι μεθοδευμένο», υποστήριξε.
Παράλληλα, θέλησε να ξεκαθαρίσει ότι η υπεράσπιση της συγκυβέρνησης εκείνης της περιόδου δεν σημαίνει πως τάσσεται υπέρ μιας νέας συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία.
«Έχουμε πάρει μια συνεδριακή απόφαση που αποκλείει τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Είμαι πολύ υπερήφανη για την παράταξή μου και για όσα άλλαξε στην Ελλάδα», επισήμανε.
«Ο κύριος Τσίπρας, ότι είναι νέος, με ξεπερνάει. Έχει διατελέσει πρωθυπουργός της χώρας. Έχει αφήσει πίσω του ένα πολιτικό έργο, καλό ή κακό. Κακό κατά την άποψή μου», ανέφερε.
«Τρελαίνομαι να ακούω το επιχείρημα ότι είναι νέος ο κ. Τσίπρας. Οι τακτικές που ακολουθεί είναι πιο παλιές και από το παλιό. Λαγούμια, υπόγες, προβοκάτσια, κοπτοραπτική. Τα τρολ του διαδικτύου. Ο τρόπος με τον οποίο κινείται είναι πιο παλιός και πιο δεξιός και μπορώ να τον πω μέχρι και φασιστικό», κατέληξε.
«Τότε κληθήκαμε να πάρουμε ίσως την πιο δύσκολη απόφαση που έχει πάρει ποτέ το ΠΑΣΟΚ, η οποία οδήγησε οριακά στον αφανισμό μας. Συνεπώς, επιτρέψτε μου να είμαι υπερήφανη για όλη την ιστορική πορεία της παράταξής μου και ειδικά για τις δύσκολες στιγμές», πρόσθεσε.
Η κ. Αναστασίου επέμεινε στον πατριωτικό χαρακτήρα του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας: «Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα πατριωτικό κόμμα. Πάνω από όλα είναι η πατρίδα και όχι η παράταξη».
«O τρόπος με τον οποίο κινείται είναι πιο παλιός και πιο δεξιός και μπορώ να τον πω μέχρι και φασιστικό», σημείωσε, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ.
Παράλληλα αναφερόμενη στη δήλωσή της για τη συγκυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία εξήγησε τους λόγους για τους οποίους δήλωσε υπερήφανη για την επιλογή της παράταξής της εκείνη την περίοδο.
«Έκοψαν ένα απόσπασμα στα λαγούμια της πρώην Κουμουνδούρου»Η πολιτεύτρια του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε στελέχη της ΕΛΑΣ ότι απομόνωσαν ένα μικρό μέρος της τοποθέτησής της, προκειμένου να δημιουργήσουν πολιτικές εντυπώσεις.
«Ολόκληρη η δήλωσή μου ήταν περίπου ενάμιση λεπτό. Έκοψαν εκεί, στα λαγούμια και στις υπόγες της πρώην Κουμουνδούρου, ένα απόσπασμα και έκοψαν μόνο αυτό. Είπα πρώην Κουμουνδούρου, νυν ΕΛΑΣ», σημείωσε, απευθυνόμενη στη Νεκταρία Αγγελάκη της ΕΛΑΣ, η οποία βρισκόταν στο πάνελ.
Συνεχίζοντας σε υψηλούς τόνους, ανέφερε: «Εάν δεν έχουν κάτι καλύτερο να κάνουν Παρασκευή βράδυ από το να βλέπουν πού έβαλα εγώ το κόμμα ή σε ποιο σημείο πήρα εγώ ανάσα, αντί να βγάλουν καμία προγραμματική θέση, που έχει τόσα προβλήματα ο κόσμος, κάθονται και ασχολούνται με το ΠΑΣΟΚ».
«Αυτό ξεπερνάει το όριο του λογικού. Είναι μεθοδευμένο», υποστήριξε.
Παράλληλα, θέλησε να ξεκαθαρίσει ότι η υπεράσπιση της συγκυβέρνησης εκείνης της περιόδου δεν σημαίνει πως τάσσεται υπέρ μιας νέας συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία.
«Έχουμε πάρει μια συνεδριακή απόφαση που αποκλείει τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Είμαι πολύ υπερήφανη για την παράταξή μου και για όσα άλλαξε στην Ελλάδα», επισήμανε.
Επίθεση στον ΤσίπραΙδιαίτερα αιχμηρή ήταν η Βάσια Αναστασίου και απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, αμφισβητώντας την προσπάθεια να παρουσιαστεί ως εκπρόσωπος του νέου στην πολιτική.
«Ο κύριος Τσίπρας, ότι είναι νέος, με ξεπερνάει. Έχει διατελέσει πρωθυπουργός της χώρας. Έχει αφήσει πίσω του ένα πολιτικό έργο, καλό ή κακό. Κακό κατά την άποψή μου», ανέφερε.
«Τρελαίνομαι να ακούω το επιχείρημα ότι είναι νέος ο κ. Τσίπρας. Οι τακτικές που ακολουθεί είναι πιο παλιές και από το παλιό. Λαγούμια, υπόγες, προβοκάτσια, κοπτοραπτική. Τα τρολ του διαδικτύου. Ο τρόπος με τον οποίο κινείται είναι πιο παλιός και πιο δεξιός και μπορώ να τον πω μέχρι και φασιστικό», κατέληξε.
Για τη δήλωσή της που προκάλεσε συζητήσεις«Εγώ έχω μάθει να κρίνω συνολικά την πορεία ενός κόμματος. Προφανώς και η συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία ήταν ένα αναγκαίο κακό, όμως εγώ είμαι υπερήφανη για τη γενναιότητα που έδειξε η παράταξή μου για να σωθεί η πατρίδα μου», ανέφερε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε: «Ήταν μια συνθήκη οριακής χρεοκοπίας, με ένα δημόσιο χρέος 130% του ΑΕΠ και ένα έλλειμμα 15,4%, το οποίο παρέδωσε η κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή».
«Τότε κληθήκαμε να πάρουμε ίσως την πιο δύσκολη απόφαση που έχει πάρει ποτέ το ΠΑΣΟΚ, η οποία οδήγησε οριακά στον αφανισμό μας. Συνεπώς, επιτρέψτε μου να είμαι υπερήφανη για όλη την ιστορική πορεία της παράταξής μου και ειδικά για τις δύσκολες στιγμές», πρόσθεσε.
Η κ. Αναστασίου επέμεινε στον πατριωτικό χαρακτήρα του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας: «Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα πατριωτικό κόμμα. Πάνω από όλα είναι η πατρίδα και όχι η παράταξη».
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