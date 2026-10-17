Dragons Den: Το... δηλητήριο της μέλισσας εντυπωσίασε τους επενδυτές και εξασφάλισε μία «χρυσή» συμφωνία €200.000, βίντεο
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Dragons Den

Dragons Den: Το... δηλητήριο της μέλισσας εντυπωσίασε τους επενδυτές και εξασφάλισε μία «χρυσή» συμφωνία €200.000, βίντεο

Ο 25χρονος μελισσοκόμος Νικόλας Μίχος εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους 200.000 ευρώ με αντάλλαγμα το 33% της επιχείρησής του

Dragons Den: Το... δηλητήριο της μέλισσας εντυπωσίασε τους επενδυτές και εξασφάλισε μία «χρυσή» συμφωνία €200.000, βίντεο
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Το ενδιαφέρον δύο επενδυτών στο Dragons Den κατάφερε να κερδίσει ο 25χρονος μελισσοκόμος Νικόλας Μίχος, με το δηλητήριο της μέλισσας και την cruelty free συλλογή του.

Η επιχειρηματική του πρόταση, σε συνδυασμό με τους υψηλούς τζίρους που παρουσίασε, προκάλεσε το ενδιαφέρον της Μαρίας Χατζηστεφανή και του Αντώνη Καράτζη, οι οποίοι διεκδίκησαν δυναμικά τη συνεργασία μαζί του.


Οι δύο Dragons επιχείρησαν να πείσουν τον νεαρό επιχειρηματία να επιλέξει τη δική τους επενδυτική πρόταση, με τη διαπραγμάτευση να καταλήγει σε συμφωνία με τη Μαρία Χατζηστεφανή.

Ο Νικόλας Μίχος επέλεξε τελικά να συνεργαστεί με την «Queen Bee» Μαρία Χατζηστεφανή, εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση ύψους 200.000 ευρώ με αντάλλαγμα το 33% της επιχείρησής του.
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