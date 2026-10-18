Ο Χάρι Στάιλς ετοιμάζει ντοκιμαντέρ για την περιοδεία του «Together, Together»
Ο Χάρι Στάιλς ετοιμάζει ντοκιμαντέρ για την περιοδεία του «Together, Together»
Ο τραγουδιστής πραγματοποιεί τη μεγαλύτερη σειρά συναυλιών που έχει φιλοξενηθεί ποτέ στο Madison Square Garden από έναν καλλιτέχνη, στο πλαίσιο της περιοδείας του «Together, Together»
Ντοκιμαντέρ για την περιοδεία του «Together, Together» ετοιμάζει ο Χάρι Στάιλς, καταγράφοντας στιγμές από τη μουσική διαδρομή και τις εμφανίσεις του.
Ο καλλιτέχνης συνεργάζεται με έναν από τους πιο πολυσυζητημένους δημιουργούς, Τζον Γουίλσον προκειμένου να καταγραφούν όσα συμβαίνουν πίσω από τις σκηνές της ιστορικής σειράς συναυλιών του στο Madison Square Garden, σύμφωνα με το Variety.
Ο Γουίλσον, γνωστός από την ανεξάρτητη παραγωγή «The History of Concrete», που αποτέλεσε έκπληξη στο box office, αλλά και από τη σειρά του HBO «How To with John Wilson», καταγράφει από τον Αύγουστο τον Άγγλο τραγουδιστή στο MSG, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν λεπτομέρειες για το εγχείρημα.
Το υλικό που συγκεντρώνει ο σκηνοθέτης προορίζεται για ένα ντοκιμαντέρ που αναμένεται να συνδυάζει στιγμιότυπα από τις ζωντανές εμφανίσεις του Στάιλς με μια πιο προσωπική ματιά στον κόσμο του. Όπως ανέφερε μία από τις πηγές, η ταινία θα αναδεικνύει αυθεντικές ανθρώπινες ιστορίες από όλες τις πλευρές της περιοδείας, από τον ίδιο τον τραγουδιστή και τους θαυμαστές του μέχρι τους ανθρώπους που εργάζονται στα παρασκήνια.
Την παραγωγή έχουν αναλάβει οι Universal Pictures Content Group, Peanut World Pictures και ο ίδιος ο Στάιλς. Η Universal Pictures Content Group θα έχει τα παγκόσμια δικαιώματα της ταινίας. Παρότι τα σχέδια για τη διανομή της δεν έχουν οριστικοποιηθεί, πηγές αναφέρουν ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο να προβληθεί στις κινηματογραφικές αίθουσες μέσω της Universal.
Ο Χάρι Στάιλς πραγματοποιεί αυτή την περίοδο τη μεγαλύτερη σειρά συναυλιών που έχει φιλοξενηθεί ποτέ στο Madison Square Garden από έναν καλλιτέχνη, στο πλαίσιο της περιοδείας του «Together, Together». Οι εμφανίσεις του άρχισαν στα τέλη Αυγούστου και αναμένεται να ολοκληρωθούν στο τέλος Οκτωβρίου.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ο καλλιτέχνης συνεργάζεται με έναν από τους πιο πολυσυζητημένους δημιουργούς, Τζον Γουίλσον προκειμένου να καταγραφούν όσα συμβαίνουν πίσω από τις σκηνές της ιστορικής σειράς συναυλιών του στο Madison Square Garden, σύμφωνα με το Variety.
Ο Γουίλσον, γνωστός από την ανεξάρτητη παραγωγή «The History of Concrete», που αποτέλεσε έκπληξη στο box office, αλλά και από τη σειρά του HBO «How To with John Wilson», καταγράφει από τον Αύγουστο τον Άγγλο τραγουδιστή στο MSG, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν λεπτομέρειες για το εγχείρημα.
EXCLUSIVE: Harry Styles has teamed up with John Wilson and Universal Pictures for a "Together, Together" tour documentary.— Variety (@Variety) October 17, 2026
The doc is expected to blend live performances with a glimpse into Styles’ world. One source described it as featuring authentic human stories of everyone… pic.twitter.com/sjKvFcCl4L
Την παραγωγή έχουν αναλάβει οι Universal Pictures Content Group, Peanut World Pictures και ο ίδιος ο Στάιλς. Η Universal Pictures Content Group θα έχει τα παγκόσμια δικαιώματα της ταινίας. Παρότι τα σχέδια για τη διανομή της δεν έχουν οριστικοποιηθεί, πηγές αναφέρουν ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο να προβληθεί στις κινηματογραφικές αίθουσες μέσω της Universal.
Ο Χάρι Στάιλς πραγματοποιεί αυτή την περίοδο τη μεγαλύτερη σειρά συναυλιών που έχει φιλοξενηθεί ποτέ στο Madison Square Garden από έναν καλλιτέχνη, στο πλαίσιο της περιοδείας του «Together, Together». Οι εμφανίσεις του άρχισαν στα τέλη Αυγούστου και αναμένεται να ολοκληρωθούν στο τέλος Οκτωβρίου.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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