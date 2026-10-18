Ο Χάρι Στάιλς ετοιμάζει ντοκιμαντέρ για την περιοδεία του «Together, Together»

Ο τραγουδιστής πραγματοποιεί τη μεγαλύτερη σειρά συναυλιών που έχει φιλοξενηθεί ποτέ στο Madison Square Garden από έναν καλλιτέχνη, στο πλαίσιο της περιοδείας του «Together, Together»