Σκηνές χάους στα Τίρανα με φωτιές, συγκρούσεις και εκατοντάδες προσαγωγές: Οι διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση του Έντι Ράμα

Πέμπτη συνεχόμενη ημέρα βίαιων επεισοδίων, με την αστυνομία να χρησιμοποιεί δακρυγόνα και πλαστικές σφαίρες - Η εξέγερση των νέων, οι καταγγελίες για διαφθορά και η άρνηση του πρωθυπουργού να παραιτηθεί