Μια σπέσιαλ έκδοση του Honda Civic Type R

Οι πληροφορίες που διαρρέουν από την Ιαπωνία, δείχνουν ότι το Civic Type R δεν θα αποχωρήσει «σιωπηλά» από την αυτοκινητική σκηνή. Αντίθετα, η Honda φαίνεται πως εξετάζει μία πιο σκληροπυρηνική, συλλεκτική έκδοση που θα λειτουργήσει ως ο επίλογος της παρούσας γενιάς.





Το πιο ισχυρό στοιχείο που τροφοδοτεί αυτά τα σενάρια είναι το πρωτότυπο που παρουσίασε η Honda Racing Corporation στη φετινή Έκθεση του Τόκιο.Το καμουφλαρισμένο μοντέλο είχε σαφώς πιο επιθετική εμφάνιση σε σχέση με το γνωστό Type R, με νέες εισαγωγές αέρα στον εμπρός προφυλακτήρα, φαρδύτερα εμπρός φτερά με ενσωματωμένους αεραγωγούς, πιο αιχμηρές «φούστες», μεγαλύτερο διαχύτη και μία εντυπωσιακή πίσω πτέρυγα.Η συγκεκριμένη εκδοχή φαίνεται να αντλεί έμπνευση από το αγωνιστικό Civic που συμμετέχει στο πρωτάθλημα Super Taikyu της Ιαπωνίας. Παρότι παρουσιάστηκε ως πρωτότυπο, η εταιρεία άφησε να εννοηθεί ότι η εξέλιξη συνεχίζεται με στόχο την εμπορική παραγωγή.Σε τεχνικό επίπεδο, οι λεπτομέρειες παραμένουν περιορισμένες. Ωστόσο, οι πληροφορίες κάνουν λόγο για περαιτέρω βελτιώσεις στην οδική συμπεριφορά, με αναβαθμίσεις στην ανάρτηση και πιθανές παρεμβάσεις στο πλαίσιο, ώστε να αυξηθεί η ακαμψία.Παράλληλα, δεν αποκλείεται να υπάρξει και μείωση βάρους, στοιχείο που θα ενίσχυε ακόμη περισσότερο τον πισταδόρικο χαρακτήρα του μοντέλου. Κάτω από το καπό αναμένεται να παραμείνει ο γνωστός δίλιτρος turbo κινητήρας, αλλά με μικρές βελτιώσεις σε τομείς όπως η ψύξη και η εξαγωγή.