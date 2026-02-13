Ακόμα μια πρόταση για το νέο smart Roadster

Έχοντας πατήσει γερά στα πόδια της μετά τηνη smart εστιάζει πλέον στην ενίσχυση της γκάμας της με μοντέλα που θα ενδυναμώσουν το εμπορικό της αποτύπωμα.Η εταιρίαπου αναμφίβολα αποτελεί την σφραγίδα της smart και αναμένεται να παίξει από την πρώτη στιγμή σημαντικό ρόλο καθώς η κατηγορία των μικρών ηλεκτρικών αυτοκινήτων πόλης δείχνει να είναι το νέο καυτό πεδίο της ηλεκτροκίνησης.Παράλληλα όμως η smartτο οποίο είχε επίσης αγαπηθεί από το κοινό παρά το σχετικά σύντομο διάστημα παρουσίας του στην αγορά από το 2002 έως το 2005. Κατασκευαζόταν στο Hambach της Γαλλίας, προσφερόταν σε δύο εκδοχές αμαξώματος (Roadster και Roadster Coupé) και αξιοποιούσε τις μηχανικές λύσεις του ForTwo αλλάμε κίνηση πίσω, η οποία παραπέμπει σε καθαρόαιμα supercars.Πρόσφατα ο Εκτελεστικός Διευθυντής της smart Ευρώπης, Ντιρκ Άντελμαν, είχε δηλώσει ανοιχτά πως η εταιρεία εξετάζει το ενδεχόμενο της αναβίωσης του Roadster: «Έχουμε ήδη τρία εξαιρετικά μοντέλα και κανένα από αυτά δεν είναι Roadster. Άρα, γιατί όχι; Να είστε σίγουροι, πάντως, πωςΗ smart δεν έχει δώσει ακόμα στοιχεία σχετικά με τις σχεδιαστικές κατευθύνσεις που σκέφτεται να ακολουθήσει όμωςμας έχει ήδη δώσει ενδιαφέρουσες προτάσεις. Πιο πρόσφατη αυτή που παρουσίασε ο δημιουργός sassano_design στο Instagram. Ο δημιουργός επέλεξε μια εξελικτική σχεδιαστική προσέγγιση που βασίζεται στο αρχέτυπο μοντέλο και, για να είμαστε ειλικρινείς, το αποτέλεσμα έχει ενδιαφέρον.προσεγγίζοντας την σιλουέτα με μια σύγχρονη ματιά. Μάλιστα οι αναλογίες μεταξύ του εμπρός και πίσω άξονα είναι τέτοιες ώστε να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο υιοθέτησης μια διάταξης με αντίστοιχα πικάντικά δυναμικά χαρακτηριστικά.