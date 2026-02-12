Μπαταρία για 1,8 εκατ. χιλιόμετρα από την CATL

Η κυστική ίνωση αποτελεί μια καθημερινή πρόκληση που ξεκινά από τη γέννηση και συνοδεύει τον ασθενή σε όλη του τη ζωή. Σήμερα, χάρη στην πρόοδο της επιστήμης, οι ασθενείς μπορούν να ζουν περισσότερο, με καλύτερη ποιότητα ζωής και μεγαλύτερη αισιοδοξία για το μέλλον.
Η κινεζική CATL ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της ανάπτυξης μιας νέας τεχνολογίας μπαταριών που φέρνει νέα δεδομένα στην αντοχή και την διάρκεια ζωής τους.
Η «ζωή» μιας μπαταρίας μετριέται και με τον αριθμό των κύκλων φόρτισής της κατά τον οποίο παραμένει αποδοτική. Εκπρόσωπος της CATL, ανακοίνωσε ότι η εταιρεία εξέλιξε μια νέα τεχνολογία που επιτρέπει τη δημιουργία συσσωρευτών με ονομαστική δυνατότητα 3.000 πλήρων κύκλων φόρτισης και εκτιμώμενη συνολική διάρκεια «ζωής» έως 1,8 εκατομμύρια χιλιόμετρα. Εφόσον αυτό αληθεύει, η ανθεκτικότητα των συσσωρευτών ενέργειας που θα προκύψουν θα υπερβαίνει την αντίστοιχη διάρκεια «ζωής» του αυτοκινήτου καθαυτού στο οποίο είναι τοποθετημένη.
Από την CATL υποστηρίζουν ότι καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει ο συνδυασμός προηγμένων υλικών και εξελιγμένου Συστήματος Διαχείρισης Μπαταρίας («BMS»). Ειδικότερα, η κάθοδος διαθέτει ιδιαίτερα πυκνή και ομοιογενή προστατευτική επίστρωση, η οποία περιορίζει την οξείδωση και τη χημική αποσύνθεση του ηλεκτροδίου.
Επίσης, στον ηλεκτρολύτη έχει προστεθεί ειδικό πρόσθετο που σφραγίζει μικρορωγμές στο ηλεκτρόδιο, επιβραδύνοντας τη «γήρανση» και παρατείνοντας την διάρκεια απόδοσης και «ζωής» του συσσωρευτή.
Από την κινεζική εταιρεία ανακοινώθηκε ότι η νέα μπαταρία θα έχει τη δυνατότητα ταχυφόρτισης 5C, δηλαδή σε ισχύ πενταπλάσια από την ονομαστική χωρητικότητά της. Αυτό σημαίνει ότι σε μια τέτοια περίπτωση για το 10%-80% θα χρειάζονται μόλις 12 λεπτά της ώρας.
Για την αποτελεσματική διαχείριση της θερμότητας η οποία αναπτύσσεται σε τόσο υψηλούς ρυθμούς φόρτισης, η CATL υποστηρίζει ότι ανέπτυξε ένα καινοτόμο σύστημα ψύξης του συσσωρευτή. Αυτό βασίζεται στον επιλεκτικό και ακριβή έλεγχο θερμοκρασίας σε κάθε κυψέλη του, εξασφαλίζοντας ότι κάθε στοιχείο του ψύχεται ανεξάρτητα. Με τον τρόπο αυτό περιορίζεται η καταπόνηση μεμονωμένων κυψελών, γεγονός που συμβάλλει στη συνολική αντοχή της μπαταρίας.
Ωστόσο, πολλοί ειδικοί εκφράζουν τον προβληματισμό τους για το κατά πόσο θα είναι έμπρακτα εφικτός αυτός ο αριθμός των κύκλων φόρτισης, όπως και για τις καινοτομίες που θα εφαρμοστούν για να επιτευχθεί.
Παρά την τεχνολογική πρόοδο, αυτοί επισημαίνουν ότι οι 3.000 πλήρεις κύκλοι επιτεύχθηκαν υπό ιδανικές εργαστηριακές συνθήκες. Στην πράξη, παράγοντες όπως ακραίες θερμοκρασίες, μη τυποποιημένα προφίλ φόρτισης και μηχανικές καταπονήσεις ενδέχεται να μειώσουν αισθητά τη διάρκεια «ζωής» της νέας μπαταρίας. Επιπλέον, παραμένει ζητούμενο η συμπεριφορά της σε διαφορετικά μοντέλα οχημάτων και σε ποικίλα σενάρια χρήσης του οχήματος στο οποίο θα έχει τοποθετηθεί.
Εφόσον οι υποσχέσεις των ανθρώπων της CATL επιβεβαιωθούν και σε πραγματικές συνθήκες, η νέα τεχνολογία θα μπορούσε να ενισχύσει ουσιαστικά την εμπιστοσύνη του κοινού προς τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα και να αυξηθούν σημαντικά οι πωλήσεις τους σε όλο τον κόσμο. Μάλιστα, από την κινεζική εταιρεία αναφέρεται ενδεικτικά ότι σε περιοχές όπου η θερμοκρασία περιβάλλοντος φτάνει έως τους 60 βαθμούς Κελσίου, η νέα μπαταρία δύναται να αντέξει έως 840.000 χιλιόμετρα. Εάν τα στοιχεία αυτά αποδειχθούν ότι ισχύουν έμπρακτα και όχι μόνο εντός εργαστηρίου, τότε καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για μια τεχνολογική εξέλιξη με ουσιαστικό θετικό αντίκτυπο αναφορικά με το μέλλον της ηλεκτροκίνησης.
