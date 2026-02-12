Μπαταρία για 1,8 εκατ. χιλιόμετρα από την CATL

Κλείσιμο

Η «ζωή» μιας μπαταρίας μετριέται και με τονς κατά τον οποίο παραμένει αποδοτική. Εκπρόσωπος της CATL, ανακοίνωσε ότι η εταιρεία εξέλιξε μια νέα τεχνολογία που επιτρέπει τη δημιουργία συσσωρευτώνκαι εκτιμώμενη συνολική διάρκεια «ζωής» έως 1,8 εκατομμύρια χιλιόμετρα. Εφόσον αυτό αληθεύει, η ανθεκτικότητα των συσσωρευτών ενέργειας που θα προκύψουνκαθαυτού στο οποίο είναι τοποθετημένη.Από την CATL υποστηρίζουν ότι καθοριστικό ρόλο διαδραματίζειΕιδικότερα, η κάθοδος διαθέτει ιδιαίτερα πυκνή και ομοιογενή προστατευτική επίστρωση, η οποία περιορίζει την οξείδωση και τη χημική αποσύνθεση του ηλεκτροδίου.Επίσης, στον ηλεκτρολύτη έχει προστεθεί ειδικό πρόσθετο πουεπιβραδύνοντας τη «γήρανση» και παρατείνοντας την διάρκεια απόδοσης και «ζωής» του συσσωρευτή.Από την κινεζική εταιρεία ανακοινώθηκε ότι η νέα μπαταρία, δηλαδή σε ισχύ πενταπλάσια από την ονομαστική χωρητικότητά της. Αυτό σημαίνει ότι σε μια τέτοια περίπτωση για τοΓια τηνη οποία αναπτύσσεται σε τόσο υψηλούς ρυθμούς φόρτισης, η CATL υποστηρίζει ότι ανέπτυξε ένα καινοτόμο σύστημα ψύξης του συσσωρευτή. Αυτό βασίζεται στον επιλεκτικό και ακριβή έλεγχο θερμοκρασίας σε κάθε κυψέλη του, εξασφαλίζοντας ότιΜε τον τρόπο αυτό περιορίζεται η καταπόνηση μεμονωμένων κυψελών, γεγονός που συμβάλλει στη συνολική αντοχή της μπαταρίας.Ωστόσο, πολλοί ειδικοί εκφράζουν τον προβληματισμό τους για, όπως και για τις καινοτομίες που θα εφαρμοστούν για να επιτευχθεί.Παρά την τεχνολογική πρόοδο, αυτοί επισημαίνουν ότι οι 3.000 πλήρεις κύκλοι επιτεύχθηκαν υπό ιδανικές εργαστηριακές συνθήκες. Στην πράξη, παράγοντες όπως ακραίες θερμοκρασίες, μη τυποποιημένα προφίλ φόρτισης και μηχανικές καταπονήσεις ενδέχεται να μειώσουν αισθητά τη διάρκεια «ζωής» της νέας μπαταρίας. Επιπλέον,και σε ποικίλα σενάρια χρήσης του οχήματος στο οποίο θα έχει τοποθετηθεί.Εφόσον οι υποσχέσεις των ανθρώπων της CATL, η νέα τεχνολογία θα μπορούσε να ενισχύσει ουσιαστικά την εμπιστοσύνη του κοινού προς τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα και να αυξηθούν σημαντικά οι πωλήσεις τους σε όλο τον κόσμο. Μάλιστα, από την κινεζική εταιρεία αναφέρεται ενδεικτικά ότι σε περιοχές όπου η, η νέα μπαταρία δύναται να αντέξει έως 840.000 χιλιόμετρα. Εάν τα στοιχεία αυτά αποδειχθούν ότι ισχύουν έμπρακτα και όχι μόνο εντός εργαστηρίου, τότε καταλαβαίνουμε ότιαναφορικά με το μέλλον της ηλεκτροκίνησης.