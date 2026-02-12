Το πρόγραμμα αφορά εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και αποτελεί σημαντικό εργαλείο επαγγελματικής ενίσχυσης.
H VW εξελίσσει το ηλεκτρικό Polo GTI
Η γερμανική εταιρεία ολοκληρώνει την εξέλιξη του αμιγώς ηλεκτρικού Polo αλλά έχει συμπεριλάβει και την πιο σπορ έκδοσή του.
Το τελευταίο χρονικό διάστημα πληθαίνουν οι πληροφορίες για το νέο αμιγώς ηλεκτρικό supermini μοντέλο της VW το οποίο θα ονομαστεί ID. Polo. Ωστόσο, πρόσφατα έγινε γωνστό ότι οι άνθρωποι της εταιρείας εξελίσσουν και την πιο ενδιαφέρουσα έκδοσή του.
Πριν από λίγες ημέρες πρωτότυπα του νέου μοντέλου εντοπίστηκαν να κάνουν δοκιμές εξέλιξης στον δρόμο σχεδόν χωρίς να έχουν καμουφλάζ στο αμάξωμά τους. Αυτό σημαίνει ότι η διαδικασία πλησιάζει προς το τέλος της και ότι η επίσημη παρουσίαση του ID. Polo δεν θα αργήσει.
Όσοι είδαν από κοντά τα πρωτότυπα ανέφεραν ότι το αμάξωμά τους θυμίζει έντονα αυτό που έχουμε συνηθίσει στο Polo. Όπως αποκάλυψαν, το εμπρός μέρος του έχει χαρακτηριστικά LED φώτα, οι χειρολαβές των πίσω πλαϊνών θυρών είναι ενσωματωμένες στην εκεί κολώνα του αμαξώματος και στο πίσω μέρος του τα φώτα παραπέμπουν σε αυτά του Golf, ως γενική μορφή.
Γενικά, το αμάξωμα του νέου αμιγώς ηλεκτρικού Polo μοιάζει πολύ με αυτό του πρωτότυπου ID.2all που παρουσιάστηκε το 2023. Επιπλέον, η Volkswagen μάς έχει προϊδεάσει γι’ αυτό καθώς δημοσίευσε ήδη φωτογραφίες του στα τέλη του 2025 με καμουφλαρισμένο το αμάξωμά του.
Βάσει όσων γνωρίζουμε, το ID. Polo θα διατίθεται με ηλεκτροκινητήρα ισχύος από 116 ίππους έως 211 ίππους, αναλόγως της έκδοσης. Το μεταξόνιό του θα φτάνει τα 2.600 χλστ. και η διαμόρφωση του εσωτερικού θα το κάνει να είναι πιο ευρύχωρο. Επίσης, θα έχει περισσότερους φυσικούς διακόπτες.
Ωστόσο, θα υπάρξει και η GTI εκδοχή του. Θα είναι η πρώτη φορά που θα χρησιμοποιηθεί ο λογότυπος GTI σε αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της Volkswagen. Το ID. Polo GTI, όπως θα ονομάζεται, θα αποδίδει 226 ίππους.
Το αμάξωμα του θα διαφοροποιείται σχετικά καθώς θα έχει μεγαλύτερη αεροτομή στο πίσω μέρος και επανασχεδιασμένο πίσω προφυλακτήρα, οποίος θα έχει ενσωματωμένο αεροδυναμικό διαχύτη.
Στο εσωτερικό και το ταμπλό τού ID. Polo GTI αναμένεται να διατηρηθεί η διάταξη της βασικής έκδοσης του νέου ηλεκτροκίνητου μοντέλου, με ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25 ιντσών και οθόνη αφής 13,0 ιντσών.
Η εικόνα του θα συμπληρώνεται από σπορ τιμόνι και κόκκινες λεπτομέρειες, ενώ ο χώρος αποσκευών θα φθάνει έως τα 1.243 λίτρα όταν διπλώσουν οι πλάτες του πίσω καθίσματος.
Σύμφωνα με τη Volkswagen το ID. Polo GTI θα έχει μπαταρία τύπου νικελίου μαγγανίου κοβαλτίου (NMC), ενεργειακής χωρητικότητας 52 KWh και θα μπορεί να φορτίζει σε ταχυφορτιστή ισχύος έως 130 kW.
Η επίσημη παρουσίαση της συγκεκριμένης έκδοσης αναμένεται να γίνει την άνοιξη του 2027, δηλαδή έναν χρόνο έπειτα από αυτή του ID. Polo που αναμένεται να παρουσιαστεί στα τέλη Απριλίου εφέτος.
