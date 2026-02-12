H VW εξελίσσει το ηλεκτρικό Polo GTI

Το τελευταίο χρονικό διάστημα πληθαίνουν οι πληροφορίες για το νέο αμιγώς ηλεκτρικό supermini μοντέλο της VW το οποίο θα ονομαστεί ID. Polo. Ωστόσο, πρόσφατα έγινε γωνστό ότι οι άνθρωποι της εταιρείας εξελίσσουν και την πιο ενδιαφέρουσα έκδοσή του.





Πρόκειται για την GTI, κάτι που σημαίνει ότι εφόσον πληροί την κατασκευαστική ουσία του συγκεκριμένου χαρακτηρισμού (όπως ταιριάζει στην ιστορία του μοντέλου), ίσως αλλάξει τα δεδομένα που γνωρίζουμε για τα ηλεκτροκίνητα οχήματα.Πριν από λίγες ημέρες πρωτότυπα του νέου μοντέλου εντοπίστηκαν να κάνουν δοκιμές εξέλιξης στον δρόμο σχεδόν χωρίς να έχουν καμουφλάζ στο αμάξωμά τους. Αυτό σημαίνει ότι η διαδικασία πλησιάζει προς το τέλος της και ότι η επίσημη παρουσίαση του ID. Polo δεν θα αργήσει.Όσοι είδαν από κοντά τα πρωτότυπα ανέφεραν ότι το αμάξωμά τους θυμίζει έντονα αυτό που έχουμε συνηθίσει στο Polo. Όπως αποκάλυψαν, το εμπρός μέρος του έχει χαρακτηριστικά LED φώτα, οι χειρολαβές των πίσω πλαϊνών θυρών είναι ενσωματωμένες στην εκεί κολώνα του αμαξώματος και στο πίσω μέρος του τα φώτα παραπέμπουν σε αυτά του Golf, ως γενική μορφή.Γενικά, το αμάξωμα του νέου αμιγώς ηλεκτρικού Polo μοιάζει πολύ με αυτό του πρωτότυπου ID.2all που παρουσιάστηκε το 2023. Επιπλέον, η Volkswagen μάς έχει προϊδεάσει γι’ αυτό καθώς δημοσίευσε ήδη φωτογραφίες του στα τέλη του 2025 με καμουφλαρισμένο το αμάξωμά του.