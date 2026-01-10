Το νέο ηλεκτρικό μοντέλο της Nissan
Το νέο ηλεκτρικό μοντέλο της Nissan

H Nissan εξελίσσει ένα ηλεκτροκίνητο μοντέλο το οποίο θα βασίζεται στο νέο Renault Twingo ETech.

Το νέο ηλεκτρικό μοντέλο της Nissan
Η προσπάθεια των ανθρώπων της Nissan να επαναφέρουν την εταιρεία σε κερδοφορία προβλέπει και τη δημιουργία καινούργιων μοντέλων τα οποία θα απευθύνονται σε ευρύτερο αγοραστικό κοινό.

Ένα από αυτά θα είναι το νέο αμιγώς ηλεκτροκίνητο Wave, το οποίο έχει μπει ήδη σε διαδικασία εξέλιξης. To συγκεκριμένο μοντέλο θα βασίζεται στην πλατφόρμα AmpR Small, την οποία έχει δημιουργήσει η Renault και χρησιμοποιείται ήδη στα καινούργια Twingo ETech Electric και 5 ETech Electric.

Από τη Nissan έγινε γνωστό ότι επιλέχθηκε η συγκεκριμένη ονομασία για να ταιριάζει με το γενικότερο στυλ και την ρετρό αισθητική του και θα αντιστοιχεί σε αυτή των οχημάτων «Pike», τα οποία έχει παρουσιάσει κατά καιρούς η εταιρεία.

Σύμφωνα με τον Τζιοβάνι Αρόμπα, επικεφαλής του Τμήματος Σχεδιασμού της Nissan Ευρώπης, η σχεδίαση του Wave θα αντλεί έμπνευση από την μορφή που είχαν τα μοντέλα της εταιρείας στα τέλη της δεκαετίας του ‘80 και στις αρχές του ‘90.

Θυμίζουμε ότι κάποια από αυτά ήταν τα Be1, Pao και SCargo τα οποία είχαν αισθητική αυτοκινήτων της δεκαετίας του ‘50 και του ‘60, για παράδειγμα.
Το νέο ηλεκτρικό μοντέλο της Nissan

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι διαστάσεις του Wave θα είναι αντίστοιχες του νέου Renault Twingo ETech Electric, κάτι που σημαίνει ότι το μήκος του θα είναι κοντά στα 3,79 μέτρα.

Η μπαταρία του θα είναι τύπου LFP για να μειωθεί το κόστος παραγωγής, θα έχει ενεργειακή χωρητικότητα 27,5 kWh και η μέγιστη τυποποιημένη αυτονομία του θα φτάνει τα 260 χλμ.

Η γενικότερη φιλοσοφία του είναι να προσφέρεται σε σχετικά χαμηλή τιμή, μεταξύ 22.000-24.000 ευρώ.
Το νέο ηλεκτρικό μοντέλο της Nissan

Εκπρόσωπος της Nissan δήλωσε ότι η εταιρεία θα επωφεληθεί από την οικονομία κλίμακας χάρη στην Renault Alliance και ότι η διαδικασία εξέλιξής του θα διαρκέσει έως 21 μήνες, χρονικό διάστημα που είναι σχετικά μικρό.

Όπως είπε, το νέο Wave θα συμβάλλει ουσιαστικά στην καινούργια επιχειρηματική στρατηγική τής εταιρείας να επανέλθει με περισσότερες αξιώσεις στην ευρωπαϊκή αγορά.

