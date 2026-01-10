Το νέο ηλεκτρικό μοντέλο της Nissan

Η προσπάθεια των ανθρώπων της Nissan να επαναφέρουν την εταιρεία σε κερδοφορία προβλέπει και τη δημιουργία καινούργιων μοντέλων τα οποία θα απευθύνονται σε ευρύτερο αγοραστικό κοινό.





Ένα από αυτά θα είναι το νέο αμιγώς ηλεκτροκίνητο, το οποίο έχει μπει ήδη σε διαδικασία εξέλιξης. To συγκεκριμένο μοντέλο θα βασίζεται στην πλατφόρμα, την οποία έχει δημιουργήσει ηκαι χρησιμοποιείται ήδη στα καινούργιακαιΑπό τη Nissan έγινε γνωστό ότι επιλέχθηκε η συγκεκριμένη ονομασία για να ταιριάζει με το γενικότερο στυλ και την ρετρό αισθητική του και θα αντιστοιχεί σε αυτή των οχημάτων «», τα οποία έχει παρουσιάσει κατά καιρούς η εταιρεία.Σύμφωνα με τον, επικεφαλής του Τμήματος Σχεδιασμού της Nissan Ευρώπης, η σχεδίαση του Wave θα αντλεί έμπνευση από την μορφή που είχαν τα μοντέλα της εταιρείας στα τέλη της δεκαετίας του ‘80 και στις αρχές του ‘90.Θυμίζουμε ότι κάποια από αυτά ήταν τακαιτα οποία είχαν αισθητική αυτοκινήτων της δεκαετίας του ‘50 και του ‘60, για παράδειγμα.Σύμφωνα με πληροφορίες, οι διαστάσεις του Wave θα είναι αντίστοιχες του νέου Renault Twingo ETech Electric, κάτι που σημαίνει ότι το μήκος του θα είναι κοντά σταμέτρα.