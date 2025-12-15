Εκεί όπου τα δώρα αποκτούν ιστορία, οι στιγμές γίνονται πιο ζεστές και η οικογένεια βρίσκει ξανά τη χαρά της δημιουργίας.
Το ABT XGT είναι ένα αγωνιστικό για το δρόμο
Ο βελτιωτικός οίκος ABT βάζει την υπογραφή του σε μια βελτιωμένη έκδοση του Audi R8 που βασίζεται στο αγωνιστικό GT2.
Δύο χρόνια μετά το ντεμπούτο του, το ABT XGT παύει να είναι ένα show car και θα λέγαμε πως καθιερώνεται ως «φετίχ» για συλλέκτες που θέλουν αγωνιστική εμπειρία με πινακίδες. Με λίγα λόγια να μπορούν να το οδηγήσουν όχι μόνο σε ένα αυτοκινητοδρόμιο αλλά και σε δημόσιο δρόμο.
Βασισμένο στο Audi R8 LMS GT2, το XGT πέρασε από επίπονη διαδικασία ομολογκασιόν για να μπορεί να κυκλοφορεί κανονικά στο δρόμο. Σύμφωνα με την ABT έπρεπε να πάρει 40 εγκρίσεις, κάτι ιδιαίτερα χρονοβόρο και δύσκολο, καθώς δεν έπρεπε να αλλοιωθεί ο καθαρόαιμος χαρακτήρας του.
Το αυτοκίνητο εφοδιάζεται με έναν ατμοσφαιρικό κινητήρα V10 FSI 5.204 κ.εκ. ο οποίος αποδίδει 640 ίππους. Από πλευράς επιδόσεων το 0-100 υπολογίζεται ότι κυμαίνεται μεταξύ 3,2 και 3,4 δευτερόλεπτα (δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα) ενώ η τελική ταχύτητα ξεπερνά τα 310 χλμ./ώρα.
Η τιμή εκκίνησης στην Ευρώπη τοποθετείται στα 600.000 ευρώ, ποσό που θα λέγαμε ότι έχει εξιτάρει τους συλλέκτες για να το κάνουν δικό τους. Κομμάτι της γοητείας της έκδοσης του γερμανικού βελτιωτικού οίκου είναι η εξατομίκευση. Καθε XGT κατασκευάζεται ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη, έχει custom βαφή ακόμα και αυτοκόλλητα που παραπέμπουν σε όχημα έτοιμο για αγώνες. Οι πωλήσεις γίνονται από την Scherer Sport η οποία αναλαμβάνει και το after sales, με τους πελάτες να συμμετέχουν από το briefing σχεδίασης μέχρι την τελική παράδοση. Ξεκάθαρα το ABT XGT είναι ένα super toy που πολλοί θα το παρομοιάσουν με έργο τέχνης, το οποίο μπορεί εύκολα να μεταδώσει την αγωνιστική εμπειρία στον ιδιοκτήτη ακόμα και όταν αυτός το οδηγεί σε ένα δημόσιο δρόμο.
