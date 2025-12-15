Το ABT XGT είναι ένα αγωνιστικό για το δρόμο

Δύο χρόνια μετά το ντεμπούτο του,και θα λέγαμε πως καθιερώνεται ως «φετίχ» για συλλέκτες που θέλουν. Με λίγα λόγια να μπορούν να το οδηγήσουν όχι μόνο σε ένα αυτοκινητοδρόμιο αλλά και σε δημόσιο δρόμο.Βασισμένο στο, το XGT πέρασε από επίπονη διαδικασία ομολογκασιόν για να μπορεί να κυκλοφορεί κανονικά στο δρόμο., κάτι ιδιαίτερα χρονοβόρο και δύσκολο, καθώς δεν έπρεπε να αλλοιωθεί ο καθαρόαιμος χαρακτήρας του.Το αυτοκίνητο εφοδιάζεται με έναν. Από πλευράς επιδόσεων το 0-100 υπολογίζεται ότι κυμαίνεται μεταξύ 3,2 και 3,4 δευτερόλεπτα (δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα) ενώ η τελική ταχύτητα ξεπερνά τα 310 χλμ./ώρα.Η τιμή εκκίνησης στην Ευρώπη, ποσό που θα λέγαμε ότι έχει εξιτάρει τους συλλέκτες για να το κάνουν δικό τους. Κομμάτι της γοητείας της έκδοσης του γερμανικού βελτιωτικού οίκου είναι η εξατομίκευση. Καθε XGT κατασκευάζεται ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη,ακόμα και αυτοκόλλητα που παραπέμπουν σε όχημα έτοιμο για αγώνες. Οι πωλήσεις γίνονται από την Scherer Sport η οποία αναλαμβάνει και το after sales, με τους πελάτες να συμμετέχουν από το briefing σχεδίασης μέχρι την τελική παράδοση. Ξεκάθαρα το ABT XGT είναι ένα super toy που πολλοί, το οποίο μπορεί εύκολα να μεταδώσει την αγωνιστική εμπειρία στον ιδιοκτήτη ακόμα και όταν αυτός το οδηγεί σε ένα δημόσιο δρόμο.