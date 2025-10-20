Μια δυναμική πρωτοβουλία στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας φέρνει χαρά, σιγουριά και ελπίδα, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να μεγαλώσουν με ασφάλεια και προοπτική.
Μια πρώτη ματιά από το ηλεκτρικό Audi A2
Οι τελευταίες πληροφορίες που διέρρευσαν για το μικρότερο μοντέλο της γκάμας Audi e-tron σε συνδυασμό με το ταλέντο του Kolesa δίνουν μία καλή εικόνα του πώς μπορεί να μοιάζει.
Η Audi ετοιμάζει ένα νέο, μικρό ηλεκτρικό μοντέλο που φαίνεται να ξυπνά αναμνήσεις από το παρελθόν, θυμίζοντας έντονα το αλουμινένιο A2 που έκανε την εμφάνισή του στις αρχές της δεκαετίας του 2000.
Το νέο μοντέλο, που αναμένεται να παρουσιαστεί το 2027, θα αποτελέσει το μικρότερο ηλεκτρικό της Audi και θα βασιστεί στη νέα πλατφόρμα MEB+ του Volkswagen Group. Η MEB+ φέρνει βελτιώσεις στην ενεργειακή απόδοση, στην ταχύτητα φόρτισης και στις δυνατότητες του λογισμικού, κάτι που προμηνύει υψηλότερη αυτονομία και ταχύτερη φόρτιση.
Σε επίπεδο σχεδίασης, το A2 e-tron δείχνει πιο τολμηρό και δυναμικό από τον προκάτοχό του. Οι πρώτες ψηφιακές απεικονίσεις που δημιούργησε ο Kolesa αποκαλύπτουν ένα μικρομεσαίο hatchback με κοντό καπό, μικρούς προβόλους και μια έντονα κεκλιμένη οροφή που χαρίζει κουπέ προφίλ.
Ξεχωρίζουν επίσης η κλειστή μάσκα, τα σχιστά εμπρός φώτα δύο τμημάτων και η φωτεινή LED μπάρα στο πίσω μέρος, στοιχεία που υπογραμμίζουν την αισθητική της νέας γενιάς e-tron.
Από μηχανικής πλευράς, το μοντέλο θα διαφοροποιείται από τα μεγαλύτερα αδέλφια του. Αντί για πίσω κίνηση όπως στα περισσότερα μοντέλα με πλατφόρμα MEB, το μικρό Audi θα διαθέτει μοτέρ εμπρός, αποδίδοντας πάνω από 200 ίππους, με αυτονομία που εκτιμάται πάνω από 400 χιλιόμετρα.
Παρότι η βασική έκδοση θα είναι προσθιοκίνητη, δεν αποκλείεται να ακολουθήσουν και πιο δυνατές εκδόσεις, ίσως με δεύτερο μοτέρ και τετρακίνηση.
