Πρωταθλητές στην ασφάλεια οι μπαταρίες ιόντων νατρίου
Έρευνες της Κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών επάνω σε μπαταρίες ιόντων νατρίου έχουν δείξει μηδενική θερμική διαφυγή, εξαλείφοντας ουσιαστικά τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξης.
Μέχρι σήμερα, οι μπαταρίες τύπου LFP είχαν χτίσει τη φήμη τους ως η «ασφαλής επιλογή», θυσιάζοντας μέρος της ενεργειακής τους πυκνότητας. Ωστόσο, η νέα γενιά μπαταριών ιόντων νατρίου φαίνεται να εξαλείφει αυτόν τον συμβιβασμό, εισάγοντας ένα τεχνολογικό άλμα που αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού. Στην πράξη, η έννοια της «μηδενικής θερμικής διαφυγής» αποτελεί μια πιθανή επανάσταση για την αυτοκινητοβιομηχανία.
Σε πραγματικές συνθήκες, τα περιστατικά ανάφλεξης -αν και σπάνια- παραμένουν ο μεγαλύτερος φόβος για κατασκευαστές και καταναλωτές. Η δυνατότητα μιας μπαταρίας να παραμένει απολύτως σταθερή ακόμη και υπό ακραία καταπόνηση, όπως διάτρηση ή θερμικό σοκ, δημιουργεί ένα νέο σημείο αναφοράς για τα μελλοντικά πρότυπα ασφάλειας.
Παράλληλα, το πλεονέκτημα του νατρίου δεν περιορίζεται μόνο στην αντοχή. Η αφθονία του ως υλικό, σε αντίθεση με το λίθιο, ανοίγει τον δρόμο για δραστική μείωση του κόστους παραγωγής. Αυτό μεταφράζεται άμεσα σε πιο προσιτά ηλεκτρικά μοντέλα, ιδιαίτερα στα αυτοκίνητα πόλης, όπου το κόστος αποτελεί καθοριστικό παράγοντα.
Δεν είναι τυχαίο ότι μεγάλες εταιρείες του χώρου, όπως η CATL, έχουν ήδη επενδύσει στρατηγικά στο νάτριο. Η εμπλοκή τέτοιων κολοσσών δείχνει, πως μιλάμε για μια λύση που βρίσκεται ήδη σε τροχιά εμπορικής ωρίμανσης.
Την ίδια στιγμή, η δυνατότητα λειτουργίας σε ακραίες θερμοκρασίες διευρύνει σημαντικά το γεωγραφικό αποτύπωμα της ηλεκτροκίνησης. Από τις χώρες με παγετό στη Βόρεια Ευρώπη μέχρι τις θερμές ζώνες της Ασίας και της Μέσης Ανατολής, οι μπαταρίες ιόντων νατρίου υπόσχονται σταθερή απόδοση και κυρίως ασφάλεια.
Με ορίζοντα το τέλος της δεκαετίας, όλα δείχνουν πως η ηλεκτροκίνηση θα εξελιχθεί σε ένα πολυτεχνολογικό οικοσύστημα. Και μέσα σε αυτό, οι μπαταρίες ιόντων νατρίου θα αποτελούν έναν από τους βασικούς πυλώνες πάνω στους οποίους θα στηριχθεί η επόμενη ημέρα της αυτοκίνησης.
