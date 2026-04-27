Ελπίδες για το μέλλον του πεντακύλινδρου της Audi
H υβριδοποίηση ίσως αποτελεί απάντηση για την παραμονή στη ζωή του εμβληματικού πεντακύλινδρου 2.5 TFSI της Audi.

Οι νέες προδιαγραφές Euro 7 που τίθενται σε ισχύ τον ερχόμενο Νοέμβριο θα σηματοδοτήσουν και το τέλος ορισμένων κινητήρων υψηλής απόδοσης, οι οποίοι αποτελούν πολύ ξεχωριστές «αγάπες» των Ευρωπαίων φίλων της οδήγησης.
Δυστυχώς, ένας εξ αυτών είναι ο πεντακύλινδρος «EA855» των 2,5 λίτρων της Audi, ο οποίος δεν θα πληροί τις επερχόμενες προδιαγραφές ρύπων. Αναγκαστικά, λοιπόν, το τελευταίο RS 3 και το νέο CUPRA Formentor VZ5 αποτελούν το «κύκνειο άσμα» του.
Στην Audi γνωρίζουν καλά πως ο συγκεκριμένος κινητήρας δεν αποτελεί απλώς ένα μηχανολογικό σύνολο, αλλά κομμάτι της ταυτότητας της μάρκας, ένα ηχητικό και οδηγικό αποτύπωμα που δύσκολα αντικαθίσταται.
Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο επικεφαλής της Audi Sport, Ρολφ Μιχλ, όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά. Μεταξύ αυτών και η προσθήκη υβριδικής τεχνολογίας στο σύνολο, μια λύση που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως «σωσίβιο» απέναντι στις ασφυκτικές απαιτήσεις των Euro 7.
Η τεχνική πρόκληση, πάντως, είναι κάθε άλλο παρά αμελητέα. Για να συμμορφωθεί με τις νέες προδιαγραφές, ο πεντακύλινδρος θα απαιτούσε εκτεταμένες παρεμβάσεις: νέο φίλτρο σωματιδίων, αισθητήρες NOx αυξημένης ακρίβειας, αναθεωρημένο ψεκασμό και καταλύτες υψηλότερης πυκνότητας.
Κι εδώ ακριβώς προκύπτει το δίλημμα για τους ανθρώπους της Audi. Το κόστος εξέλιξης είναι δυσανάλογα υψηλό για έναν κινητήρα που σήμερα χρησιμοποιείται σε μόλις δύο μοντέλα, Audi RS 3 και CUPRA Formentor VZ5.
Ο ίδιος ο CEO της Audi, Γκέρνοτ Ντέλνερ, έχει ήδη αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο η επένδυση να μη βγει. Παρόλα αυτά, ένα εξηλεκτρισμένο σύνολο θα μπορούσε να μειώσει τους ρύπους χωρίς να «σβήσει» τον χαρακτήρα του κινητήρα, διατηρώντας το γνώριμο πεντακύλινδρο ηχόχρωμα.
Εν τω μεταξύ, στο παρασκήνιο φαίνεται να υπάρχει ακόμη ένα ενδεχόμενο: η αξιοποίησή του σε επετειακή έκδοση ενός μελλοντικού Volkswagen Golf R, με αφορμή τα 25 χρόνια της σειράς R. Μια κίνηση με έντονο συμβολισμό, που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ύστατος φόρος τιμής σε έναν από τους πιο χαρισματικούς κινητήρες της σύγχρονης εποχής.

