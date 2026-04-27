Ελπίδες για το μέλλον του πεντακύλινδρου της Audi

Οι νέες προδιαγραφές Euro 7 που τίθενται σε ισχύ τον ερχόμενο Νοέμβριοοι οποίοι αποτελούν πολύ ξεχωριστές «αγάπες» των Ευρωπαίων φίλων της οδήγησης.Δυστυχώς, ένας εξ αυτών είναι, ο οποίος δεν θα πληροί τις επερχόμενες προδιαγραφές ρύπων. Αναγκαστικά, λοιπόν, το τελευταίο RS 3 και το νέο CUPRA Formentor VZ5 αποτελούν το «κύκνειο άσμα» του.Στην Audi γνωρίζουν καλά πως ο συγκεκριμένος κινητήραςαλλά κομμάτι της ταυτότητας της μάρκας, ένα ηχητικό και οδηγικό αποτύπωμα που δύσκολα αντικαθίσταται.Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο επικεφαλής της Audi Sport, Ρολφ Μιχλ,. Μεταξύ αυτών και η προσθήκη υβριδικής τεχνολογίας στο σύνολο, μια λύση πουαπέναντι στις ασφυκτικές απαιτήσεις των Euro 7.Η τεχνική πρόκληση, πάντως, είναι κάθε άλλο παρά αμελητέα. Για να συμμορφωθεί με τις νέες προδιαγραφές, ο πεντακύλινδρος: νέο φίλτρο σωματιδίων, αισθητήρες NOx αυξημένης ακρίβειας, αναθεωρημένο ψεκασμό και καταλύτες υψηλότερης πυκνότητας.Κι εδώ ακριβώς προκύπτει το δίλημμα για τους ανθρώπους της Audi.για έναν κινητήρα που σήμερα χρησιμοποιείται σε μόλις δύο μοντέλα, Audi RS 3 και CUPRA Formentor VZ5.Ο ίδιος ο CEO της Audi, Γκέρνοτ Ντέλνερ, έχει ήδη αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο η επένδυση να μη βγει. Παρόλα αυτά, ένα εξηλεκτρισμένο σύνολοδιατηρώντας το γνώριμο πεντακύλινδρο ηχόχρωμα.Εν τω μεταξύ, στο παρασκήνιο φαίνεται να υπάρχει ακόμη ένα ενδεχόμενο:, με αφορμή τα 25 χρόνια της σειράς R. Μια κίνηση με έντονο συμβολισμό, που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ύστατος φόρος τιμής σε έναν από τους πιο χαρισματικούς κινητήρες της σύγχρονης εποχής.